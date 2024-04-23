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Российские дроны атаковали Одессу: пострадали девять человек

Даниил Сотников
23 апреля 2024 г.

В Одессе в результате ударов российских дронов разрушены дома. Среди пострадавших - четверо детей.

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Последствия российского обстрела Одессы 15 марта
Последствия российского обстрела Одессы 15 мартаФото: Odesa City Administration/AP/picture alliance

Российская армия в ночь на вторник, 23 апреля, атаковала Одессу с применением ударных беспилотников Shahed-131/136, в результате удара пострадали девять человек, в том числе четверо детей: 12 и 9 лет, а также двое младенцев, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, дети находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Трое взрослых были госпитализированы тоже в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в результате атаки были разрушены жилые дома. Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что повреждены не менее 14 квартир.

Министерство обороны России пока не сообщало об этом ударе.

Ночная атака на Киевскую область

Ночью также был атакован Киев и другие регионы. По словам главы городской военной администрации Сергея Попко, все беспилотники, летевшие в сторону украинской столицы, были сбиты. Разрушений и пострадавших нет. Дроны были запущены из Курской области, уточнил Попко.

Воздушные силы Украины отчитались, что ночью в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях были сбиты 15 из 16 запущенных российской армией ударных беспилотников.

 

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