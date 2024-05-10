Писториус объявил о поставке Украине трех установок HIMARS

В ходе своего визита в США глава Минобороны ФРГ уточнил, что поставка систем залпового огня Киеву была осуществлена в сотрудничестве с Вашингтоном.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) во время своего визита в Соединенные Штаты объявил о поставке Украине трех ракетных пусковых установок HIMARS . Ракетные установки поступили из запасов вооруженных сил США "и будут оплачены нами", сказал Писториус в четверг, 9 мая, после встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне. Поставка была осуществлена в сотрудничестве с Вашингтоном, уточнил глава Минобороны ФРГ.

Агентство AFP отмечает, что до встречи с Остином Писториус в тот же день посетил оборонную компанию Raytheon, которая, в частности, производит систему противовоздушной обороны Patriot. По словам федерального министра обороны, там он также говорил с руководством о возможном сокращении сроков поставок. Контракт на закупку новых Patriot должен быть подписан летом, сообщило агентство, не уточнив подробностей.

Кроме того, Писториус накануне посетил в Филадельфии компанию Boeing, которой бундесвер дал два крупных заказа на закупку 60 тяжелых транспортных вертолетов CH47-F Chinook и нескольких патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon.

Писториус: Путин не должен победить в войне против Украины

Министр обороны ФРГ 7 мая в начале своего четырехдневного визита в США и Канаду указал на важность дальнейшей сплоченной поддержки Украины, обороняющейся от российской агрессии. "Путин не должен добиться успеха в своей жестокой агрессивной войне. Решается вопрос о том, способны ли демократии защитить себя. Это важнейшая стратегическая задача Европы, война Путина - величайшая угроза для миропорядка", - заявил он, выступая с речью перед представителями Американского еврейского комитета в Нью-Йорке, где сделал свою первую остановку.

На переговорах с партнерами по НАТО - США и Канадой - глава Минобороны ФРГ намерен обсудить международную ситуацию в сфере безопасности и разъяснить усиление участия Германии в Североатлантическом альянсе. После уже состоявшейся встречи с Ллойдом Остином, 10 мая в Оттаве Писториус встретится с министром обороны Канады Биллом Блэром.

Увеличение расходов на оборону в ФРГ

"НАТО имеет центральное значения для нашей безопасности, и мы ничего не воспринимаем как должное. Мы осознали, что времена вновь изменились. Война вернулась в Европу, и время дивидендов от мира закончилось. Поэтому мы вносим свой вклад. Германия в этом году выделит на оборону больше, чем когда-либо в истории бундесвера. Норма НАТО о выделении 2 процентов ВВП на оборону будет выполнена, и мы не можем останавливаться на достигнутом", - подчеркнул Писториус.