  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРумыния

Российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии

Сергей Гуща
14 декабря 2023 г.

По предварительным данным, один российский БПЛА взорвался в воздушном пространстве Румынии. Власти обнаружили воронку от взрыва неподалеку от деревни, расположенной у украинской границы.

https://p.dw.com/p/4a94m
В начале сентября обломки российского дрона также были обнаружены на румынской территории в дельте Дуная. Регион посетил тогда министр обороны Румынии Ангел Тылвэр (на фото)
В начале сентября обломки российского дрона также были обнаружены на румынской территории в дельте Дуная. Регион посетил тогда министр обороны Румынии Ангел Тылвэр (на фото)Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

В ходе атаки Украины российскими беспилотниками в ночь на 14 декабря было нарушено воздушное пространство НАТО, в результате чего в небе над Румынией были подняты в воздух немецкие истребители Eurofighter, сообщает агентство dpa. По его данным, дроны были визуально идентифицированы пилотами, однако от НАТО не последовало приказа их сбить.

По предварительным данным, один БПЛА взорвался в воздушном пространстве Румынии. В целом было идентифицировано до 70 дронов типа Shahed-136, запущенных из России в направлении Украины.

Беспилотники были замечены в 23.42 мск, их движение отслеживал Многонациональный центр управления действиями авиации НАТО (Combined Air Operations Centre). В 00.02 была объявлена тревога, в 00.11 истребители были подняты в воздух. Инцидент расценивается как "серьезный".

В Румынии обнаружена воронка от взрыва в 6,5 км от границы с Украиной

По украинским данным, в ночь на 14 декабря над Одесской областью было сбито 41 из 42 российских дронов. Румынское Минобороны в четверг сообщило о воронке от взрыва глубиной в полтора метра неподалеку от деревни Гринду, расположенной в 6,5 километра от украинской границы.

Румынские власти уже многократно сообщали о нарушении воздушного пространства страны со стороны Украины. По их данным, все эти инциденты были связаны с российским атаками на дунайские порты Украины. Анализ показывает, что все нарушения румынского воздушного пространства не были преднамеренными со стороны РФ, пишет dpa.

Четыре истребителя ВВС Германии дислоцированы в Румынии и участвуют в обеспечении безопасности южно-восточного фланга НАТО.

Смотрите также:

Как Украина воюет с авиатехникой советских времен

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Зеленский в США убеждает Конгресс разморозить военную помощь Украине. DW Новости (12.12.2023)

Как Зеленский в США убеждает Конгресс разморозить военную помощь Украине. DW Новости (12.12.2023)

Владимир Зеленский посещает 12 декабря Вашингтон в критический момент для Украины. Украинцы испытывают трудности как на полях сражений, так и с получением дальнейшей военной помощи от своего сильнейшего союзника – Соединенных Штатов Америки. Тем временем США и Украина разрабатывают военную стратегию на 2024 год. Предложение Вашингтона Киеву – закрепиться на текущих позициях и наращивать силы.
Политика12 декабря 2023 г.32:35 мин.
external

Россиянам перестанут выдавать гуманитарные визы в Германию?

Россиянам перестанут выдавать гуманитарные визы в Германию?

Германия приняла больше россиян, выступающих против войны в Украине, чем другие страны ЕС. Но и здесь активисты из России стали все реже получать гуманитарные визы. Некоторые опасаются, что скоро страна может вообще прекратить их выдавать.
9 декабря 2023 г.03:36 мин.