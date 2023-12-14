Российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии

По предварительным данным, один российский БПЛА взорвался в воздушном пространстве Румынии. Власти обнаружили воронку от взрыва неподалеку от деревни, расположенной у украинской границы.

В ходе атаки Украины российскими беспилотниками в ночь на 14 декабря было нарушено воздушное пространство НАТО, в результате чего в небе над Румынией были подняты в воздух немецкие истребители Eurofighter, сообщает агентство dpa. По его данным, дроны были визуально идентифицированы пилотами, однако от НАТО не последовало приказа их сбить.

По предварительным данным, один БПЛА взорвался в воздушном пространстве Румынии. В целом было идентифицировано до 70 дронов типа Shahed-136, запущенных из России в направлении Украины.

Беспилотники были замечены в 23.42 мск, их движение отслеживал Многонациональный центр управления действиями авиации НАТО (Combined Air Operations Centre). В 00.02 была объявлена тревога, в 00.11 истребители были подняты в воздух. Инцидент расценивается как "серьезный".

В Румынии обнаружена воронка от взрыва в 6,5 км от границы с Украиной

По украинским данным, в ночь на 14 декабря над Одесской областью было сбито 41 из 42 российских дронов. Румынское Минобороны в четверг сообщило о воронке от взрыва глубиной в полтора метра неподалеку от деревни Гринду, расположенной в 6,5 километра от украинской границы.

Румынские власти уже многократно сообщали о нарушении воздушного пространства страны со стороны Украины. По их данным, все эти инциденты были связаны с российским атаками на дунайские порты Украины. Анализ показывает, что все нарушения румынского воздушного пространства не были преднамеренными со стороны РФ, пишет dpa.

Четыре истребителя ВВС Германии дислоцированы в Румынии и участвуют в обеспечении безопасности южно-восточного фланга НАТО.

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