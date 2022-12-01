Почему российское общество верит Путину

Документальный фильм "Пропагандистская машина Путина - манипулируемый народ" ("Putins Propagandamaschine - Das manipulierte Volk"), который 5 декабря покажут на канале ZDF, рассказывает о том, как цензурой, дезинформацией и жестким давлением на инакомыслящих Кремлю уже много лет удается манипулировать и контролировать настроения в российском обществе. После ввода российских войск и начала полномасштабного вторжения в Украину конформизм усилился. Независимые источники информации, определенные социальные сети и все, что связано с возможностью получить альтернативную точку зрения, закрыты или заблокированы. Государственные СМИ преподносят войну в Украине как "освободительную" и "неизбежную". Последние оставшиеся в стране оппозиционеры и критически настроенные журналисты подвергаются преследованиям.

"Пропагандистская машина Путина" - 43-минутный документальный фильм о сегоднящней ситуации в России, который решили показать на немецком общественно-правовом телеканале ZDF. Сам президент РФ в нем - второстепенный герой. В фильме он появляется лишь в нескольких эпизодах: в открывке из его интервью Владимиру Соловьеву и в кадрах его выступления на Красной площади 9 мая 2022 года. Главные в этом фильме - люди. И их истории. Журналисты попытались найти ответ на вопрос, почему так много живущих в России верят режиму и его пропагандистским нарративам, даже пострадав лично. Съемочная группа поговорила с россиянами, которые с пониманием относятся к начатой Путиным войне против Украины, а также с теми, кто пытается противостоять манипуляциям Кремля.

Мать погибшего в Украине солдата гордится сыном и Путиным

Самый эмоциальный момент фильма - поездка в Лугу и встреча на кладбище с семьей погибшего в Украине российского танкиста-контрактника. Уроженец Ленинградской области Никита Авров погиб в районе Изюма 28 марта 2022 года. Ему было всего 20 лет. Семья пришла к утопающей в цветах могиле на сороковины.

У Никиты на фотографии в военной форме открытое, совсем юное лицо. "Он очень добрый мальчик был, домашний, доброжелательный, всегда помогал, чем мог", - говорит Анастасия Аврова у могилы сына. В Украину он добровольно отправился в феврале. Анастасия признается, что не хотела отпускать Никиту на фронт, задавала вопросы, но он поставил семью перед фактом. Дома о погибшем сыне напоминает множество фотографий на стенах - в основном из мирной жизни. На поминках родные вспоминали о Никите и произносили тосты за мир во всем мире.

Кадр из фильма "Пропагандистская машина Путина - манипулируемый народ" - могила Никиты Аврова Фото: ZDF

Мать Никиты рассказала журналистам, что получила значительные выплаты за гибель сына. Деньги поступили из разных источников, в том числе, от президента, области, страховки и воинской части - в общей сложности, по словам Анастасии, почти 15 миллионов рублей. Ей сказали, что сын героически погиб в бою. Посмертно Никиту Аврова наградили Орденом мужества - награду получила мать. "Я горжусь президентом, страной и сыном", - говорит Анастасия. Гордится и бабушка Ирина: "Я воспитывала внука, чтобы он был настоящим мужчиной, защищал свой народ, женщин, детей, поэтому одна гордость, только гордость".

Что думает Соловьев о своей деятельности

Документальный фильм показывает, ка подконтрольные Кремлю СМИ активно обрабатывают людей в России, поддерживая войну. Авторы фильма встретились с главным путинским пропагандистом - Владимиром Соловьевым. Ненависть, агрессия и ложь стали его визитной карточкой. Сам Соловьев утверждает, что цель его работы - рассказывать правду. В интервью Соловьев хвастается многомиллионной аудиторией своих передач: "Люди любят мои шоу".

В феврале 2022 года Владимир Соловьев был включен в санкционный список ЕС. До войны он фактически жил на две страны - в России и Италии. Но весной его роскошные виллы на озере Комо были арестованы. Стоимость недвижимости - несколько миллионов евро. Комментируя арест вилл, телеведущий связал этот факт не со своей деятельностью, а с антисемитизмом: "Я - еврей. И когда я узнал, что на мое имущество в Италии наложен арест, меня это не удивило - в течение столетий евреев лишают имущества в Европе". В разговоре Соловьев делает вид, что не понимает причину санкций в свой адрес: "Какой закон я нарушил, какое преступление совершил?".

Настойчивый кремлевский нарратив о нацистах в украинском правительстве и уничтожении людей в Донбассе на протяжении восьми лет путинский пропагандист слово в слово повторяет и в интервью западным журналистам. После чего рассказывает и о якобы предотвращенном на него покушении. Кадры ФСБ, показанные на российском телевидении, западным журналистам напоминают постановочную съемку, но Соловьева это не смущает. А заказчиком он называет Владимира Зеленского.

"А разве есть выбор?"

Еще одно действующее лицо фильма - успешный российский предприниматель Константин Миронов. Он не относит себя к поклонникам Владимира Соловьева, но президента Путина поддерживает и начало войны против Украины считает вынужденным. "Пришлось решать вопрос", - говорит он, добавляя, что любит и Украину, и украинцев.

Константин и его жена - верующие, ходят в церковь и помогают священнику. Глава прихода поддерживает точку зрения Константина. Отхождением от Бога объясняет якобы возникшую необходимость войны иерей Олег Кузнеченко.

Съемочная группа приехала в гости к Константину Миронову 9 мая. День Победы для него и его семьи - важная дата. Он слушал выступление Путина на параде, который значительную часть своей речи посвятил войне в Украине, активно используя нарратив про нацистов в Киеве и их поддержке со стороны Запада. Далее идут кадры, как президент РФ возглавляет колонну "Бессмертного полка" на Красной площади с фотографией отца в руках.

Владимир Путин во главе колонны "Бессмертного полка" на Красной площади 9 мая 2022 года Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

В этой акции участвовал и Константин Миронов вместе с женой Полиной и детьми. У супругов в руках были портреты их близких родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Также они с гордостью рассказывают, что их несовершеннолений сын вступил в Юнармию, потому что они учили его, что родину нужно защищать. На вопрос журналиста, готова ли мать отправить его и на фронт, Полина отвечает тоже вопросом: "А разве есть выбор?" Но родители все же надеются на лучшее. "Мы очень не хотим, чтобы были еще войны", - говорит предприниматель.

Использование темы войны в пропаганде

По мнению авторов фильма, воспоминания о победе во Второй мировой войне и исторические параллели играют одну из важнейших ролей в кремлевской пропаганде. Парады на 9 мая и акция "Бессмертный полк" - показатель того, как власти в России эксплуатируют тему войны. Но не единственный. Наглядным примером создатели фильма называют "Военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил РФ "Патриот"" в Подмосковье, открытый в 2015 году лично Путиным, и работащий под попечительством представителей органов госвласти, госкорпораций и СМИ. Это своего рода военный "Диснейленд", раскинувшийся на 5 тысяч гектаров, в котором есть "Партизанская деревня", "Многофункциональный огневой центр", музейные и интерактивные комплексы с военной техникой, свой отель и т.д.

"Патриот", имеющий филиалы и в других городах, рассчитан на семьи с детьми. В парке не только демонстрируется военная техника - многое можно попробовать самому. Например, детям дают стрелять из разного вида оружия, что радует родителей и шокирует зрителей в Западной Европе.

Церковь в парке "Патриот", названная главным храмом Вооруженных сил России Фото: picture-alliance/Sputnik/A. Rusov

В фильме показана и 95-метровая церковь, возведенная в парке "Патриот" и названная главным храмом Вооруженных сил России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл тоже появляется в фильме - предстоятель Русской православной церкви, оправдывающий войну.

Антизападная риторика как средство манипуляции

Особая роль в путинской пропаганде отводится НАТО. Войну в Украине в Кремле пытаются представить как ответ на якобы агрессивную политику Североатлантического альянса, его стремление к расширению и создание угрозы у российских рубежей. Стоит отметить, что протяженность границы НАТО и РФ как раз сейчас вырастет исключительно из-за Путина. Финляндия и Швеция решили присоединиться к Альянсу из-за российской агрессии против Украины.

Но пропаганду эти противоречия не смущают. Через два месяца после начала войны в Украине в Государственном центральном музее современной истории в Москве открылась выставка "НАТО - хроника жестокости". На ней побывали и авторы фильма. А также пообщались там с учителем истории и его учениками, которые пришли на экскурсию. На экспозиции были представлены связанные с НАТО клише, часто используемые прокремлевскими пропагандистами для оправдания войны в Украине. Школьник, с которым говорил журналист, признался, что многое узнал только на выставке и верит тому, что увидел.

Усиление репрессий против критиков Кремля

С началом войны в России резко усилилось давление на всех, кто не поддерживает действия Кремля. Независимые СМИ были закрыты или вынуждены прекратить работу, как, например, радиостанция "Эхо Москвы". Критиков власти выдавливают из страны, лишают возможности оставаться в профессии и предлагать альтернативную точку зрения на происходящее. Известная журналистка Татьяна Фельгенгауэр, с которой встретились авторы фильма, показала оборудованную в своей квартире импровизированную студию, из которой она вела свои трансляции. По ее наблюдениям, из таких журналистов, как она, власти пытаются создать образ врага народа, как в сталинские времена. "Людям много лет промывали мозги, и они живут в этом мире, и ничего их больше не интересует", - говорит Татьяна Фельгенгауэр в фильме. Она до последнего не хотела покидать Россию, хотя и сказала в разговоре с коллегой, что "с каждым днем снаряды рвутся все ближе". Вскоре после съемок журналистка все же уехала из Москвы. Недавно власти РФ внесли Татьяну Фельгенгауэр в список "иностранных агентов". Сегодня она живет и работает в Вильнюсе, и в том числе ведет "DW Новости Шоу" на Deutsche Welle.

Лишают слова в РФ и оппозиционных политиков. Так, с апреля этого года находится под стражей Владимир Кара-Мурза. В прошлом он уже дважды становился жертвой покушения. И это не была акция устрашения. "Его хотели убить", - констатирует в фильме адвокат оппозиционера Вадим Прохоров, а также рассказывет с какими сложностями приходится сталкиваться, чтобы иметь возможность общаться со своим подзащитным.

В фильме можно услышать отрывок выступления Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона, в котором он открыто осуждает военное вторжение России в Украину. Оппозиционера задержали по обвинению в распространении фейков о российской армии, а позже обвинили и в госизмене.

Как пропаганде помогают добровольные помощники

Авторы фильма встретились и с теми, кто не просто поддерживает режим, но и активно травит его противников. Например, помечает квартиры критиков войны знаком Z и пропагандистскими лозунгами. В этом подозревают в числе прочих и активистов прокремлевского радикального движения SERB. Вместе с ее лидером, который называет себя Гошей Тарасевичем, журналисты отправились в город Долгопрудный.

Он рассказал, что приехал по сигналу бдительных граждан. На заборе в районе станции Долгопрудная появилось граффити "Нет войне", перечеркнутый знак Z и несколько других антивоенных надписей. Гоша вызвал полицию и потребовал немедленно удалить следы творчества "предателей родины". Гоша Тарасевич уверен, что авторы граффити, выступающие против войны, заслуживают уголовного наказания - очередной нарратив кремлевской пропаганды. И путинская машина продолжает запугивать одних и манипулировать другими.

Фильм "Пропагандистская машина Путина - манипулируемый народ", снятый компанией Ligne de Front в 2022 году и подготовленный для показа в Германии компанией TransEuroTV, можно посмотреть до 4 декабря на немецком языке в медиатеке телеканала ZDF.

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