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Фото из архива: Фельгенгауэр и Плющев в автозаке после задержания в Москве в мае 2020 годаФото: Alexander Plushev
Права человекаРоссия

Плющев, Фельгенгауэр и Пономарев объявлены "иноагентами"

Олег Соколенко
35 мин. назад

Минюст РФ объявил "иноагентами" журналистов Александра Плющева, Татьяну Фельгенгауэр и Михаила Зыгаря, продюсера Александра Роднянского, экс-депутата Госдумы Илью Пономарева и нескольких оппозиционных активистов.

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Минюст РФ в пятницу, 21 октября, внес в реестр физических лиц - "иностранных агентов" журналистов Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, продюсера Александра Роднянского и экс-депутата Госдумы Илью Пономарева. Все они, по версии ведомства, занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. В качестве источников финансирования у Фельгенгауэр и Плющева указаны Украина и Deutsche Welle - они ведут программу "DW Новости Шоу". Пономарева и Роднянского также финансирует Украина, считают в российском министерстве юстиции.

Кроме того, физлицами-"иноагентами" были признаны руководитель российского отделения организация Transparency International Илья Шуманов, экс-руководитель чувашского штаба Навального Семен Кочкин, вдова покойного бизнесмена Дмитрия Босова Катерина Босов (глава группы компаний "Сибантрацит") и башкирский гражданский активист Руслан Габбасов. У Шуманова и Габбасова источником финансирования указано "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", у Кочкина и Босов - опять же, Украина.

В реестр СМИ - "иноагентов" 21 октября был добавлен журналист Михаил Зыгарь, бывший главред телеканала "Дождь". Он также написал книги по истории России "Вся кремлевская рать" и "Империя должна умереть".

Макаревич, Галкин и другие "иноагенты"

Неделю назад, 14 октября, в реестр "иноагентов" Минюстом РФ были внесены кинокритик Антон Долин, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, главред "Дождя" Тихон Дзядко и еще несколько журналистов и активистов. Ранее "иностранными агентами" в России признали, в том числе, комика Максима Галкина, писателя Дмитрия Глуховского и музыканта Андрея Макаревича.

11 октября стало известно, что Макаревич, артист Михаил Шац и политолог Валерий Соловей обжалуют свой "иноагентский" статус в суде. В поданном иске они указывают на то, что данный статус ущемляет их права и свободы, а также противоречит российской конституции.

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