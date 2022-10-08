В России повторно объявлен в розыск Илья Пономарев

Имя российского оппозиционного политика, постоянно проживающего в Киеве, появилось в базе розыска МВД РФ. Ранее Пономарев уже был дважды заочно арестован.

Российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев повторно объявлен в розыск. О том, что его имя вновь появилось в базе розыска МВД России, в субботу, 8 октября, сообщает ТАСС.

"Пономарев Илья Владимирович, 6 августа 1975 года рождения, место рождения РФ, город Москва. Разыскивается по статье УК РФ", - цитирует издание базу розыска, не уточняя, по какой именно уголовной статье заведено дело против оппозиционера.

Экс-депутат Госдумы вступил в украинскую тероборону

В прошлом Илья Пономарев дважды избирался в Госдуму РФ 5-го и 6-го созывов, где входил во фракцию партии "Справедливая Россия". В 2015 году он был лишен депутатской неприкосновенности, затем объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным судом Москвы. В августе 2022 года Коптевский суд Москвы вновь заочно арестовал Пономарева по делу о распространении "фейков" об армии РФ.

Сам Пономарев при этом уже несколько лет постоянно проживает в Киеве. После начала вторжения российской армии в Украину он записался в ряды украинской территориальной обороны, а также стал соучредителем медиапроекта "Утро февраля". "Мы общаемся с аудиторией внутри России, рассказываем правду про эту ужасную войну. И очень гордимся тем, что мы единственное русскоязычное СМИ, которое работает непосредственно из Киева из гущи событий", - рассказал Пономарев в интервью DW.

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