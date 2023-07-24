Немецкий миллиардер открыл уникальный автомобильный музей

Германия - страна, как известно, автомобильная. Истории этого вида транспорта посвящены десятки немецких музеев: от небольших частных - до фирменных собраний крупнейших производителей.

В конце июля 2023 года в земле Гессен открылся еще один такой музей, коллекцию которого эксперты называют уникальной, а сами создатели - одной из самых увлекательных и захватывающих в мире.

Porsche 550 Spyder Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло (Nationales Automuseum The Loh Collection) расположен посреди Германии в гессенском районе Лан-Дилль недалеко от города Вецлар - примерно в полутора часах езды на машине от Франкфурта-на-Майне или Кельна. Здесь же неподалеку находится штаб-квартира немецкого промышленного холдинга Friedhelm Loh Group, председатель правления которого профессор д-р Фридхельм Ло (Prof. Dr. Friedhelm Loh) является инициатором создания музея.

76-летний Фридхельм Ло входит в двадцатку самых богатых людей страны. Личное состояние оценивается в 10,2 миллиарда долларов США - 11-е место в Германии по данным на июль 2023 года. Оборот холдинга достигает трех миллиардов евро в год, число сотрудников по всему миру составляет около 12 тысяч человек.

Фридхельм Ло за рулем одного из своих классических автомобилей Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Музей размещен в реконструированном здании бывшей фабрики по производству паровых котлов начала прошлого века и нескольких новых постройках. Проект по созданию выставочного комплекса в этом месте был начат в 2015 году. В экспозиции в гессенском Эверсбахе демонстрируется полторы сотни редких и особенных моделей разных эпох и производителей - от 1886 года до наших дней, включая современный спортивный Maybach Exelero, построенный в 2005 году в единственном экземпляре.

Среди других экспонатов - Bugatti Typ 57 Atalante, Lamborghini Miura SV, Mercedes CLK GTR, а также множество гоночных автомобилей разных серий, включая один из болидов "Формулы-1" Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) - первый, на котором он стал чемпионом, а также Lincoln Continental американского президента Джона Кеннеди.

Спортивынй Maybach Exelero Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Коллекция представляет интерес и ценность для изучения технической истории. На территории комплекса одновременно был создан и открыт учебный кампус одного из немецких вузов - Высшей школы экономики и окружающей среды Нюртингена-Гайслингена (Баден-Вюртемберг). На базе музейного кампуса будут проводиться занятия и семинары на разные темы для студентов и школьников.

Создатель музея Фридхельм Ло начал работать в семейной фирме в 1970-х годах и позже возглавил новый промышленный холдинг, созданный в 1989 году. Основы своей автомобильной коллекции заложил несколько десятилетий назад. Теперь она стала доступна широкой общественности.

"Эти уникальные автомобили символизируют смелость, инновации, новаторский дизайн, мастерство и внимание к деталям", - подчеркнул он в связи с открытием экспозиции.

Talbot Lago Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Как отметил корреспондент немецкого еженедельника Der Spiegel, побывавший в гессенской провинции накануне открытия: "В отличие от многих фирменных музеев в Германии, эта коллекция исключительно интернациональна. Она настолько богата серийными моделями за более чем столетнюю историю автомобильной промышленности, а также спортивными и гоночными автомобилями, что затмевает собой музеи "Мерседеса" и "Порше" в Штутгарте, "БМВ" в Мюнхене или "Фольксвагена" в Вольфсбурге".

Всего в музее сейчас представлено 150 олдтаймеров и современных машин более чем полусотни производителей. Вся коллекция - более чем вдвое больше. Около двух десятков моделей выставлено в специальном разделе, посвященном 100-летию автомобильной гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана".

Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло (www.nationalesautomuseum.de ) открыт со среды по воскресенье. Для посетителей разработано бесплатное мобильное приложение-гид, в котором собраны сведения об экспонатах.

Коллекция Фридхельма Ло в Эверсбахе. Фотографии

Mercedes-Benz 300 SL Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Спортивные модели в разделе "Крутой вираж" Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Экспонаты из разных частей экспозиции Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Болиды "Формулы-1" Фото: The Loh Collection

Экспонаты специального раздела, посвященного 100-летию гонки "24 часа Ле-Мана" Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Гоночные Bentley Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Еще несколько моделей, участвовавших в гонках "24 часа Ле-Мана" Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Зал автомобилей, снимавшихся в кинофильмах Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Автомобили, произведенные до начала Второй мировой войны Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection