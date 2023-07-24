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Немецкий миллиардер открыл уникальный автомобильный музей

Максим Нелюбин
26 мин. назад

В Германии появился новый автомобильный музей - небольшой, но затмевающий коллекции крупнейших немецких производителей.

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Эверсбах
Ferrari 412P перед зданием нового Национального автомобильного музея Коллекция Фридхельма Ло в гессенском ЭверсбахеФото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Германия - страна, как известно, автомобильная. Истории этого вида транспорта посвящены десятки немецких музеев: от небольших частных - до фирменных собраний крупнейших производителей.

В конце июля 2023 года в земле Гессен открылся еще один такой музей, коллекцию которого эксперты называют уникальной, а сами создатели - одной из самых увлекательных и захватывающих в мире.

Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Porsche 550 SpyderФото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло (Nationales Automuseum The Loh Collection) расположен посреди Германии в гессенском районе Лан-Дилль недалеко от города Вецлар - примерно в полутора часах езды на машине от Франкфурта-на-Майне или Кельна. Здесь же неподалеку находится штаб-квартира немецкого промышленного холдинга Friedhelm Loh Group, председатель правления которого профессор д-р Фридхельм Ло (Prof. Dr. Friedhelm Loh) является инициатором создания музея.

76-летний Фридхельм Ло входит в двадцатку самых богатых людей страны. Личное состояние оценивается в 10,2 миллиарда долларов США - 11-е место в Германии по данным на июль 2023 года. Оборот холдинга достигает трех миллиардов евро в год, число сотрудников по всему миру составляет около 12 тысяч человек.

Д-р Фридхельм Ло
Фридхельм Ло за рулем одного из своих классических автомобилейФото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Музей размещен в реконструированном здании бывшей фабрики по производству паровых котлов начала прошлого века и нескольких новых постройках. Проект по созданию выставочного комплекса в этом месте был начат в 2015 году. В экспозиции в гессенском Эверсбахе демонстрируется полторы сотни редких и особенных моделей разных эпох и производителей - от 1886 года до наших дней, включая современный спортивный Maybach Exelero, построенный в 2005 году в единственном экземпляре.

Среди других экспонатов - Bugatti Typ 57 Atalante, Lamborghini Miura SV, Mercedes CLK GTR, а также множество гоночных автомобилей разных серий, включая один из болидов "Формулы-1" Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) - первый, на котором он стал чемпионом, а также Lincoln Continental американского президента Джона Кеннеди

Maybach Exelero
Спортивынй Maybach Exelero Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Коллекция представляет интерес и ценность для изучения технической истории. На территории комплекса одновременно был создан и открыт учебный кампус одного из немецких вузов - Высшей школы экономики и окружающей среды Нюртингена-Гайслингена (Баден-Вюртемберг). На базе музейного кампуса будут проводиться занятия и семинары на разные темы для студентов и школьников.

Создатель музея Фридхельм Ло начал работать в семейной фирме в 1970-х годах и позже возглавил новый промышленный холдинг, созданный в 1989 году. Основы своей автомобильной коллекции заложил несколько десятилетий назад. Теперь она стала доступна широкой общественности.

"Эти уникальные автомобили символизируют смелость, инновации, новаторский дизайн, мастерство и внимание к деталям", - подчеркнул он в связи с открытием экспозиции.

Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Talbot LagoФото: Dominic Fraser/The Loh Collection

Как отметил корреспондент немецкого еженедельника Der Spiegel, побывавший в гессенской провинции накануне открытия: "В отличие от многих фирменных музеев в Германии, эта коллекция исключительно интернациональна. Она настолько богата серийными моделями за более чем столетнюю историю автомобильной промышленности, а также спортивными и гоночными автомобилями, что затмевает собой музеи "Мерседеса" и "Порше" в Штутгарте, "БМВ" в Мюнхене или "Фольксвагена" в Вольфсбурге".

Всего в музее сейчас представлено 150 олдтаймеров и современных машин более чем полусотни производителей. Вся коллекция - более чем вдвое больше. Около двух десятков моделей выставлено в специальном разделе, посвященном 100-летию автомобильной гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана". 

Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло (www.nationalesautomuseum.de ) открыт со среды по воскресенье. Для посетителей разработано бесплатное мобильное приложение-гид, в котором собраны сведения об экспонатах.

Коллекция Фридхельма Ло в Эверсбахе. Фотографии

Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Mercedes-Benz 300 SLФото: Dominic Fraser/The Loh Collection
Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Спортивные модели в разделе "Крутой вираж"Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection
Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Экспонаты из разных частей экспозицииФото: Dominic Fraser/The Loh Collection
Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Болиды "Формулы-1"Фото: The Loh Collection
Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Экспонаты специального раздела, посвященного 100-летию гонки "24 часа Ле-Мана"Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection
Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Гоночные BentleyФото: Dominic Fraser/The Loh Collection
Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Еще несколько моделей, участвовавших в гонках "24 часа Ле-Мана"Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection
Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Зал автомобилей, снимавшихся в кинофильмах Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection
Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Автомобили, произведенные до начала Второй мировой войны Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection
Национальный автомобильный музей Коллекция Фридхельма Ло
Ресторан для посетителей автомобильного музея Фото: Dominic Fraser/The Loh Collection
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