Автомобильные сокровища Музея Porsche в Штутгарте

В прошлом году концерн Porsche продал по всему миру более 270 тысяч новых машин, но нас сегодня по случаю юбилея интересуют старые автомобили и фирменный музей в Штутгарте.
90 лет назад, 25 апреля 1931 года, инженер Фердинанд Порше (Ferdinand Porsche) основал в Штутгарте свою фирму - Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH. Этот день считается датой создания концерна. По случаю юбилея предлагаем заглянуть в автомобильный музей знаменитого немецкого автомобильного концерна.
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МЕСТО ДЛЯ ГАЛЕРЕИ - Музей Porsche в Штутгарте
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Музей Porsche в Штутгарте был открыт в 2009 году и обошелся в 100 миллионов евро - в два раза больше, чем планировалось изначально. За первые десять лет работы этот музей посетили 4,5 миллиона человек, то есть здесь бывает около 450 тысяч туристов ежегодно. Сейчас, правда, из-за пандемии экспозиция временно закрыта.
В футуристическом дворце нашлось место для 80 легендарных моделей из разных эпох. Кажется, что это здание - инопланетный корабль, внезапно приземлившийся среди фабричных строений Штутгарта-Цуффенхаузена. Обшивка музея - из белого металла, перемежающегося с участками из зеркальной стали. Гигантский комплекс общей выставочной площади более пяти с половиной тысяч квадратных метров установлен на трех колоннах и как будто парит на шестнадцатиметровой высоте.
"Построить такое здание было невозможно еще четыре-пять лет назад, - рассказал тогда по случаю открытия музея архитектор и автор проекта Роман Делуган (Roman Delugan). - Возьмем, к примеру, парижскую Эйфелеву башню. Ее масса не превышает 7800 тонн. Стальной каркас музея Porsche весит 10 тысяч тонн, и связано это со сложностью конструкции, предусматривающей лишь три подпорки. Создать такое - высочайшее инженерное мастерство".
По словам первого директора музея Клауса Бишофа (Klaus Bischof), многие сомневались, что реализовать такой проект было вообще возможно. "Но ничего невозможного для нас нет. Это типичный для Porsche подход к делу. Думаю, что именно сомнения в возможности реализации проекта и стали причиной того, что мы выбрали именно такую необычную форму здания".
Заходят посетители в "Космос Porsche", как называют музей его создатели, через излучающее белый свет фойе, затем поднимаются по 18-метровому эскалатору. Сам выставочный зал проникнут атмосферой сдержанной функциональности: белые отражающие поверхности и подмостки, на которых установлены экспонаты музея - от первого прототипа 1939 года до Porsche Carrera GT с двигателем мощностью 612 лошадиных сил.
"В музее есть что-то от арт-галереи, - считает участник проекта архитектор Ханс Гюнтер Мерц (Hans Günter Merz). - В центре внимания - автомобильные шедевры и сопроводительные комментарии к ним. Все выдержано в лаконичном, современном стиле".
Первая машина, получившая "фамилию" гениального немецкого конструктора Фердинанда Порше, - уникат 1948 года выпуска. Она выставлена в центре, на пересечении основных архитектурных линий, и видна со всех плоскостей гигантского зала. "Эта машина была философией, суммой представлений о том, как должно выглядеть авто от Porsche, - отметил Клаус Бишоф. - Форма кузова, заднемоторная компоновка, да и вообще видение спортивного автомобиля намного опережали свое время. До сих пор во всех моделях от Porsche можно распознать очертания модели 1948 года".
У входа в зал расположились и другие модели, созданные Фердинандом Порше и его сыном Ферри. Некоторые из них стали настоящими вехами в истории автомобилестроении, в частности, самый массовый автомобиль всех времен и народов "Фольксваген Жук". Музей - это настоящая ретроспектива достижений фирмы, в нем можно увидеть все ключевые модели, выпущенные Porsche за время своего существования. Более того, в мастерской, которая доступна не всем посетителям, выставлены еще 350 автомобильных сокровищ, полностью отреставрированных и периодически принимающих участие в различных ралли и автопробегах олдтаймеров.
По словам архитектора Романа Делугана, с брендом Porsche неразрывно связаны такие понятия как "инновация, страсть и не в последнюю очередь - традиция. Все эти компоненты и стали главными составляющими нашего архитектурного решения". Создатели музея блестяще справились со своей задачей: раритеты автомобильной истории нашли подобающую их статусу сцену. По мнению архитектора, открытый в 2006 году в Штутгарте музей Mercedes-Benz музею Porsche - не конкурент. Оба могут предложить посетителям то, чего больше не найти во всем мире: один из них - музей фирмы, придумавшей автомобиль как таковой, другой - музей ведущего в мире производителя спорткаров.
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