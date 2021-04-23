Автомобильные сокровища Музея Porsche в Штутгарте

90 лет назад, 25 апреля 1931 года, инженер Фердинанд Порше (Ferdinand Porsche) основал в Штутгарте свою фирму - Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH. Этот день считается датой создания концерна. По случаю юбилея предлагаем заглянуть в автомобильный музей знаменитого немецкого автомобильного концерна.

Музей Porsche в Штутгарте. Фотогалеря

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МЕСТО ДЛЯ ГАЛЕРЕИ - Музей Porsche в Штутгарте

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Необычный архитектурный проект

Музей Porsche в Штутгарте был открыт в 2009 году и обошелся в 100 миллионов евро - в два раза больше, чем планировалось изначально. За первые десять лет работы этот музей посетили 4,5 миллиона человек, то есть здесь бывает около 450 тысяч туристов ежегодно. Сейчас, правда, из-за пандемии экспозиция временно закрыта.

В футуристическом дворце нашлось место для 80 легендарных моделей из разных эпох. Кажется, что это здание - инопланетный корабль, внезапно приземлившийся среди фабричных строений Штутгарта-Цуффенхаузена. Обшивка музея - из белого металла, перемежающегося с участками из зеркальной стали. Гигантский комплекс общей выставочной площади более пяти с половиной тысяч квадратных метров установлен на трех колоннах и как будто парит на шестнадцатиметровой высоте.

Высочайшее инженерное мастерство

"Построить такое здание было невозможно еще четыре-пять лет назад, - рассказал тогда по случаю открытия музея архитектор и автор проекта Роман Делуган (Roman Delugan). - Возьмем, к примеру, парижскую Эйфелеву башню. Ее масса не превышает 7800 тонн. Стальной каркас музея Porsche весит 10 тысяч тонн, и связано это со сложностью конструкции, предусматривающей лишь три подпорки. Создать такое - высочайшее инженерное мастерство".

Фердинанд Порше (Ferdinand Porsche, 1875-1951)

По словам первого директора музея Клауса Бишофа (Klaus Bischof), многие сомневались, что реализовать такой проект было вообще возможно. "Но ничего невозможного для нас нет. Это типичный для Porsche подход к делу. Думаю, что именно сомнения в возможности реализации проекта и стали причиной того, что мы выбрали именно такую необычную форму здания".

"Арт-галерея" от Porsche

Заходят посетители в "Космос Porsche", как называют музей его создатели, через излучающее белый свет фойе, затем поднимаются по 18-метровому эскалатору. Сам выставочный зал проникнут атмосферой сдержанной функциональности: белые отражающие поверхности и подмостки, на которых установлены экспонаты музея - от первого прототипа 1939 года до Porsche Carrera GT с двигателем мощностью 612 лошадиных сил.

Миллионный "Жук", сошедший с конвейера в Вольфсбурге в 1955 году

"В музее есть что-то от арт-галереи, - считает участник проекта архитектор Ханс Гюнтер Мерц (Hans Günter Merz). - В центре внимания - автомобильные шедевры и сопроводительные комментарии к ним. Все выдержано в лаконичном, современном стиле".

Ретроспектива достижений

Первая машина, получившая "фамилию" гениального немецкого конструктора Фердинанда Порше, - уникат 1948 года выпуска. Она выставлена в центре, на пересечении основных архитектурных линий, и видна со всех плоскостей гигантского зала. "Эта машина была философией, суммой представлений о том, как должно выглядеть авто от Porsche, - отметил Клаус Бишоф. - Форма кузова, заднемоторная компоновка, да и вообще видение спортивного автомобиля намного опережали свое время. До сих пор во всех моделях от Porsche можно распознать очертания модели 1948 года".

У входа в зал расположились и другие модели, созданные Фердинандом Порше и его сыном Ферри. Некоторые из них стали настоящими вехами в истории автомобилестроении, в частности, самый массовый автомобиль всех времен и народов "Фольксваген Жук". Музей - это настоящая ретроспектива достижений фирмы, в нем можно увидеть все ключевые модели, выпущенные Porsche за время своего существования. Более того, в мастерской, которая доступна не всем посетителям, выставлены еще 350 автомобильных сокровищ, полностью отреставрированных и периодически принимающих участие в различных ралли и автопробегах олдтаймеров.

Инновация, страсть и традиция

По словам архитектора Романа Делугана, с брендом Porsche неразрывно связаны такие понятия как "инновация, страсть и не в последнюю очередь - традиция. Все эти компоненты и стали главными составляющими нашего архитектурного решения". Создатели музея блестяще справились со своей задачей: раритеты автомобильной истории нашли подобающую их статусу сцену. По мнению архитектора, открытый в 2006 году в Штутгарте музей Mercedes-Benz музею Porsche - не конкурент. Оба могут предложить посетителям то, чего больше не найти во всем мире: один из них - музей фирмы, придумавшей автомобиль как таковой, другой - музей ведущего в мире производителя спорткаров.

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