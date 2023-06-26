Джон Кеннеди - главный берлинец мировой политики

В этом году исполняется 60 лет со дня легендарного визита Джона Ф. Кеннеди в Западный Берлин. DW рассказывает, как его встречали в 1963 году.

"Я - берлинец!" - эта фраза, произнесенная Джоном Кеннеди в знак солидарности с разделенным немецким народом в Западном Берлине 26 июня 1963 года, уже стала культовой. В истории США было немного политических деятелей, которые пользовались таким уважением и народной любовью, как 35-й президент этой страны. В ФРГ его встречали бурными овациями. Его визит в Западную Германии начался 23 июня, а 26 числа он на пару часов приехал в Западный Берлин.

26 мая 1963 года, Берлин. Так встречали американского президента Фото: dpa Fotografen/picture alliance

Почетный эскорт и ликование публики

Западный Берлин олицетворял демократическую Германию. Во время визита Кеннеди мэром города был будущий канцлер ФРГ, социал-демократ Вилли Брандт (Willy Brandt). Когда Кеннеди выступал со своей речью перед западными берлинцами, Брандт стоял рядом с ним на трибуне. "Все свободные люди, где бы они ни жили, являются гражданами Западного Берлина", - сказал тогда американский президент. Появление на улицах Западного Берлина автомобиля с открытым верхом, в котором Джон Ф. Кеннеди ехал вместе с тогдашним канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром (Konrad Adenauer) и мэром города Вилли Брандтом , вызывало всеобщее ликование. Высокопоставленный гость и его сопровождающие буквально тонули в море конфетти, цветов и серпантина.

Появление на улицах Западного Берлина автомобиля, в котором Джон Ф. Кеннеди ехал вместе с тогдашним канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром и мэром города Вилли Брандтом, вызывало всеобщее ликование Фото: dpa/picture-alliance

Самый любимый американский президент

Джон Ф. Кеннеди стал первым американским президентом, посетившим Западный Берлин после возведения Берлинской стены. Его визит был приурочен к 15-летию Берлинского воздушного моста: так называлась операция западных союзников по авиаснабжению Западного Берлина продовольствием во время блокады города со стороны СССР. Берлинский воздушный мост просуществовал с 24 июня 1948 года по 12 мая 1949 года.

В то время как Вилли Брандт постоянно поддерживал с американским гостем беседу и оказывал ему знаки внимания, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр в основном игнорировал Джона Кеннеди. Предполагается, что причин тому было две: ему не особенно импонировал стиль правления молодого американского лидера, кроме того его раздражала взаимная симпатия, возникшая между Кеннеди и Брандтом.

За неполные три года своего президентства Кеннеди удалось главное: возродить надежду людей на возможность жить без войны. И 22 ноября 1963 года, день, когда он был убит, стало для миллионов жителей планеты днем глубокого траура. "Мы потеряли лучшего друга", - сказал тогда Вилли Брандт.

В глазах многих немцев Джон Ф. Кеннеди и сегодня остается самым культовым президентом в истории США. Свидетельство тому - результаты социологических опросов. И это - несмотря на то, что после смерти Кеннеди всплыло немало информации о его "грехах".

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