Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Берлинский Музей ГДР, затопленный водой из лопнувшего гигантского аквариума, привел себя в порядок и снова открылся для публики. Как и раньше, он хранит воспоминания об ушедшей эпохе - как теплые, так и ужасные.

Берлинский Музей ГДР (DDR Museum) располагается в комплексе DomAquarée, печально известном из-за происшествия в конце 2022 года. 16 декабря в атриуме отеля Radisson лопнул гигантский аквариум. На улицу и в подвалы отеля выплеснулось около миллиона литров соленой воды. Почти все 1500 тропических рыб погибли. Помещения как отеля, так и музея сильно пострадали. Однако к апрелю сотрудникам музея удалось полностью восстановить экспозицию и отреставрировать залы.

Каким музей был до аварии?

Музей ГДР был открыт в 2006 году в самом центре немецкой столицы - прямо напротив Берлинского собора. Экспозиция рассказывает при помощи интерактивных элементов о быте, культуре и политике в Германской Демократической Республике и, конечно, об объединении страны в октябре 1990 года. В коллекции музея - более 200 тыс. экспонатов, некоторые из них принесли сами жители Берлина. До аварии музей ежегодно посещало более полумиллиона человек.

Музей не получает бюджетных средств, это полностью частная инициатива двух бизнесменов - Роберта Рюкеля (Robert Rückel) и Петера Кенцельмана (Peter Kenzelmann). Поэтому с ремонтом после декабрьского ЧП пришлось нелегко. Ущерб составил примерно полтора миллиона евро. Около 80 процентов взяли на себя акционеры. Музей рассчитывает на компенсацию по страховке, но пока она ничего не покрыла.

Музей открылся заново: что изменилось?

Шесть метров Берлинской стены стали экспонатом Музея ГДР Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

С 1 апреля посетителей ждут как уже знакомые экспонаты, так и обновления. Выставочное пространство увеличилось, из запасника достали артефакты, ранее не выставлявшиеся. При входе гостей встречает оригинальный фрагмент Берлинский стены длиной в шесть метров, а провожает многим знакомая микролитражка "Трабант" - один из символов ГДР. В нем можно не только сфотографироваться, но и поездить по улицам несуществующий страны - в симуляции. "Мы полностью переделали сопроводительные тексты, - рассказывает Штефан Волле (Stefan Wolle), научный руководитель музея. - Надо сказать, мы свою беду превратили в победу: нас затопило, но в результате мы за несколько недель сделали то, на что в государственном музее ушли бы месяцы и годы. Это касается и текстов: они стали короче и лаконичнее, иногда смешнее и ироничнее - там, где это уместно".

Некоторых разделов, как, например, "Deutsche Teilung" ("Разделение Германии"), "DDR Kompakt" ("ГДР вкратце") и "Propaganda" ("Пропаганда"), раньше не было, а сопроводительные тексты к ним доступны на пяти языках. "DDR Kompakt" - это для тех, кто никогда не жил в ГДР. Здесь посетители могут узнать, как и почему произошло разделение Германии, прочитать "глоссарий" с ключевыми словами и, возможно, понять, что именно подразумевалось под словосочетаниями "миролюбивое государство" (Friedenstaat) или "народная собственность" (Volkseigentum). Разобраться в границах и ключевых географических названиях помогает 3D-карта, специально созданная к открытию креативным директором Маттиасом Камински (Matthias Kaminsky). На ней, помимо проецируемых пояснений и кратких справок, - 3D-модели знаковых достопримечательностей: например, монументальная голова Карла Маркса (Karl Marx) в Хемнице или телебашня на Александерплац в Берлине.

А вот так, всем миром, выставочный "Трабант" тащили на себе в музей его сотрудники и наемные рабочие Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

О ГДР рассказывают многие музеи. Зачем нужен этот?

В Берлине есть несколько музеев со схожей тематикой, однако Штефан Волле не считает, что они конкурируют друг с другом: "Многие люди хотят посетить много разных музеев, и когда в городе много музеев, это создает магнитный эффект - музеи притягивают людей в город". В целом, говорит он, Немецкий исторический музей в Берлине или Дом истории в Бонне рассказывают о ГДР одно и то же, хотя и есть небольшие отличия в подходе: "Мы же делаем больше для детей и подростков, больше игрового и интерактивного, когда экспонаты можно потрогать. У нас тактильная экспозиция, как сейчас говорят: можно выдвигать и задвигать ящики с предметами, открывать и закрывать дверцы. Музей должен быть осязаем. И мы стараемся, конечно, не все, но кое-что показывать с юмором, с иронией".

В Музее ГДР можно посмотреть на типичные товары ГДР, причем как дефицитные, так и обычные, повседневные: кубики Bino, гдровские сигареты Cabinet и Finale, моющее средство Fewa и многое другое. В соседнем зале - фотокамеры, миксеры, кофемашины и вентиляторы. Рядом - плакаты, рассказывающие о Че Геваре и Кларе Цеткин (Clara Zetkin), о протестах против гонки вооружений в 1980-е, об ударниках труда и о тех, кому пришлось пережить репрессии. Есть здесь и раздел, посвященный FKK (Freikörperkultur) - культуре свободного от одежды тела. Тем, кто любит собирать открытки, будет интересно посмотреть оцифрованный архив: на дисплее можно выбрать город, откуда было отправлено письмо, и потом почитать, что писали друг другу люди из отпусков.

Обои, стулья, печатная машинка и другие предметы времен ГДР Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Отдельная часть музея - типичная для ГДР квартира. Как жила обычная семья в Восточной Германии, какие у детей были игрушки и одежда, как выглядела посуда, какой был вид из окна, - музей предлагает полное погружение в атмосферу. Тут можно рассмотреть обои, посидеть на подлинном диване, а также прочитать правила гигиены, принятые в ГДР, или статью о ситуации на рынке женского труда.

Не остальгия, а трезвый взгляд на историю

Музей ГДР выпустил красочную книгу "Быт ГДР в 200 объектах", где через бытовые предметы рассказывается о ежедневной жизни простых людей. Каталог можно купить как в музее, так и в книжных магазинах - за 20 евро. "В 2006 году было много споров о ГДР, - вспоминает директор музея Гордон фон Годин (Gordon Freiherr von Godin). - У людей стала появляться ностальгия по ГДР, остальгия, при этом многие говорили, что мы не можем так шутливо рассказывать про такую ужасную диктатуру, какая была в ГДР. Сейчас гораздо проще обсуждать как положительные, так и отрицательные аспекты".

Музей ГДР изменился после реновации, причем в лучшую сторону. Теперь его экспозиция пытается говорить со всеми: и с теми, для кого ГДР - часть личной истории, и с теми, кто первый раз о ней узнает. При этом музей остается максимально объективным и хранит как теплые, так и ужасные воспоминания об ушедшей эпохе.