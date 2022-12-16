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Фото: Christoph Soeder/dpa
ОбществоГермания

В центре Берлина лопнул гигантский аквариум

Павел Мыльников
32 мин. назад

Два человека ранены осколками в результате повреждения 16-метрового стеклянного цилиндра с тропическими рыбками в районе Александерплац. Вода общей массой в тысячу тонн выплеснулась на улицу и в подвалы отеля.

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В центре Берлина утром пятницы, 16 декабря, лопнул один из крупнейших в мире аквариумов - AquaDom емкостью в один миллион литров, расположенный в фойе комплекса зданий у площади Александерплац. Два человека ранены осколками и доставлены в медицинские учреждения, сообщили в полиции. Вода выплеснулась на улицу вместе с элементами фасада гостиницы, находящейся в этом комплексе. Персонал и постояльцы отеля эвакуированы.

Причина инцидента на момент публикации не установлена. По предварительным данным полиции, признаки целенаправленной атаки не выявлены. Район места происшествия оцеплен.

Специалисты THW проверят несущие конструкции здания

Общий вид аквариума в Берлине
Общий вид аквариума (фото из архива)Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Точный ущерб зданию устанавливается. По предварительным оценкам экстренных служб, урон нанесен первому этажу гостиницы, немного воды попало в подвалы.

На место происшествия в ближайшее время прибудут специалисты Службы технической помощи (Technisches Hilfswerk, THW), которым предстоит установить, повреждены ли элементы несущей конструкции постройки. Общая масса вытекшей воды составила тысячу тонн.

Коралловый риф и сотни тропических рыбок

В аквариуме был размещен коралловый риф, в котором обитало около 1500 тропических рыбок. По словам владельца, поврежденная емкость высотой 16 метров и диаметров 11,5 метра является самым большим в мире отдельно стоящим цилиндрическим аквариумом .

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