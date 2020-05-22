Берлинский собор вновь открыт для посетителей

Берлинский кафедральный собор впервые за последние несколько месяцев в пятницу, 4 июня, вновь открыл свои двери для посетителей. Из-за пандемии импозантное здание в стиле необарокко, возвышающееся на Музейном острове в столичном районе Митте, долгое время было закрыто и открывалось лишь для церковных служб.
Музейный остров в Берлине
Теперь вход для посетителей открыт не только в основное помещение храма, но также в крестильную и венчальную капеллы. Склеп династии Гогенцоллернов и купольная галерея до определенного времени останутся закрытыми в связи с проводимыми там ремонтными работами. Билеты в собор необходимо бронировать заблаговременно и в режиме онлайн. Сделать это можно на сайте собора.
Собор - одна из главных достопримечательностей Берлина
Берлинский кафедральный собор, являющийся одной из главных достопримечательностей немецкой столицы, - самая большая протестантская церковь Германии и один из наиболее значимых евангелических храмов в стране. Он построен в период с 1894 по 1905 годы по указу кайзера Вильгельма II. Автор проекта здания - немецкий архитектор Юлиус Рашдорф (Julius Raschdorf). Сегодня, помимо церкви, оно включает соборный музей и крипту, где находится семейный склеп Гогенцоллернов.
Склеп, где похоронены курфюрст бранденбургский Фридрих Вильгельм I (1640–1688), прусский король Фридрих I (1657–1713) и его супруга София Шарлотта (1668–1705), является одним из самых значимых династических захоронений в Европе. Его санация продолжится до 2023 года.
Смотрите также:
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Кельнский собор
В списке самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии давно и прочно лидирует Кельнский собор, в котором ежегодно бывает шесть миллионов человек. Две его остроконечные 157-метровые башни видны с далеких подступов к городу. В момент окончания строительства в 1880 году он был самым высоким зданием в мире. Храм включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Бранденбургские ворота
Бранденбургские ворота были построены в 1789-1791 годах. После падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны. Точное число людей, которые приходят к этой достопримечательности, подсчитать сложно. На одну лишь новогоднюю вечеринку здесь собирается около миллиона человек, а сам Берлин ежегодно посещает 12 миллионов туристов.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Рейхстаг
Рейхстаг - самое посещаемое парламентское здание в мире. В нем ежегодно бывает около 2,4 миллиона человек. Для них здесь открыта смотровая площадка под стеклянным куполом, а также по предварительной записи проводятся групповые экскурсии. Их участники могут даже послушать парламентские дебаты со специальной гостевой трибуны.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Фрауэнкирхе
Церковь Фрауэнкирхе возвели в Дрездене по воле курфюрста Саксонии Августа Сильного в 1726-1743 годах. Барочное здание было разрушено во время бомбардировки города в конце Второй мировой войны. В 2005 году состоялось освящение храма, восстановленного на пожертвования со всего мира и ставшего символом примирения народов. Сейчас в нем бывает около двух миллионов человек ежегодно.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Замок Нойшванштайн
Нойшванштайн - немецкий эталон сказочного замка в баварских Альпах. В 2015 году в нем побывало около 1,52 миллиона туристов. Его возводил для себя король Людвиг II, однако прожил здесь в еще недостроенном замке всего около 170 дней. Влюбленный в произведения Вагнера, во время прогулок по окрестностям он любил представлять себя в образе мифического Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Ахенский собор
Выдающийся образец сакральной архитектуры, Ахенский собор стал первым немецким объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он получил этот статус в 1978 году. Центральную часть романского храма составляет восьмиугольник, увенчанный куполом. За долгую историю Ахенского собора в нем было короновано более 30 монархов. Ежегодно его посещает около 1,3 миллиона человек.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Берлинская телевышка
Телевизионная башня на Александерплац - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе (368 метров). Была введена в эксплуатацию в 1969 году. Характерный силуэт башни давно стал одним из архитектурных символов Берлина. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд. Ежегодное число посетителей составляет около 1,2 миллиона человек.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Гейдельбергский замок
Самые фотогеничные руины Германии пользуются особой популярностью среди японцев и американцев. Первое упоминание Гейдельбергского замка датировано 1225 годом. Он сильно пострадал во время Тридцатилетней войны и Войны за пфальцское наследство в XVII веке. Развалины замка особенно впечатляли писателей и художников эпохи романтизма. Сейчас это место ежегодно посещает около миллиона человек.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Вартбург
Замок Вартбург в тюрингском Айзенахе - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается одним из лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии. После предания анафеме и наложения имперской опалы в нем нашел убежище Мартин Лютер. Комната отца Реформации почти сразу после его смерти стала местом паломничества его приверженцев. Сейчас в замке ежегодно бывает более 350 тысяч туристов.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Сан-Суси
Дворец Сан-Суси в Потсдаме под Берлином ежегодно посещает около 350 тысяч человек. Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Она служила ему убежищем от повседневной суеты и придворных. "Без забот" - так переводится его название с французского. В 1990 году дворец получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Автор: Максим Нелюбин