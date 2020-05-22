Берлинский собор вновь открыт для посетителей

Берлинский кафедральный собор впервые за последние несколько месяцев в пятницу, 4 июня, вновь открыл свои двери для посетителей. Из-за пандемии импозантное здание в стиле необарокко, возвышающееся на Музейном острове в столичном районе Митте, долгое время было закрыто и открывалось лишь для церковных служб.

Музейный остров в Берлине

Теперь вход для посетителей открыт не только в основное помещение храма, но также в крестильную и венчальную капеллы. Склеп династии Гогенцоллернов и купольная галерея до определенного времени останутся закрытыми в связи с проводимыми там ремонтными работами. Билеты в собор необходимо бронировать заблаговременно и в режиме онлайн. Сделать это можно на сайте собора.

Собор - одна из главных достопримечательностей Берлина

Берлинский кафедральный собор, являющийся одной из главных достопримечательностей немецкой столицы, - самая большая протестантская церковь Германии и один из наиболее значимых евангелических храмов в стране. Он построен в период с 1894 по 1905 годы по указу кайзера Вильгельма II. Автор проекта здания - немецкий архитектор Юлиус Рашдорф (Julius Raschdorf). Сегодня, помимо церкви, оно включает соборный музей и крипту, где находится семейный склеп Гогенцоллернов.

Склеп, где похоронены курфюрст бранденбургский Фридрих Вильгельм I (1640–1688), прусский король Фридрих I (1657–1713) и его супруга София Шарлотта (1668–1705), является одним из самых значимых династических захоронений в Европе. Его санация продолжится до 2023 года.

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