Мария Захарова обрушилась с критикой на Александера Ламбсдорффа, призвавшего в Москве к миру в Украине.

МИД РФ подверг критике заявление посла Германии в Москве Александера Ламбсдорффа (Alexander Graf Lambsdorff), призвавшего к миру в Украине. Соответствующую запись оставила в воскресенье, 15 декабря, в Telegram представительница ведомства Мария Захарова.

В Москве назвали ФРГ "одной из действующих сил конфликта" в Украине. По версии Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский "отказался от рождественского перемирия" - "как он отказывался не раз даже от украинских военнопленных, которых Россия неоднократно предлагала Киеву забрать".

"Переговоры о мире заблокировала украинская сторона под нажимом Британии и США", - заявила Захарова. "Прямая ответственность за гибель людей лежит на коллективном Западе, который стимулирует поставками вооружений продолжение кровопролития", - уверяет она.

Шольц: Солдат из ФРГ и ракет TAURUS в Украине не будет

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно подчеркивал, что солдат из ФРГ и ракет TAURUS в Украине не будет. "Я исключаю, что в нынешней ситуации в Украину будут направлены немецкие войска или солдаты", - заявил он 4 декабря на вопросы депутатов бундестага.

И с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius), и с главой МИД Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) есть полное согласие, что необходимо "сделать все, чтобы эта война не переросла в войну между Россией и НАТО", указывал Шольц. Возможность присутствия немецких военнослужащих в Украине политик, по его собственным словам, в текущей ситуации даже не рассматривал.

Омбудсмен Украины: Киев всегда готов к проведению обменов военнопленными

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 2 ноября указывал, что Киев "всегда готов к проведению обменов военнопленными". "Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - отмечал он. Тогда же Лубинец запросил у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой списки украинских военнопленных, которых Россия готова в оперативном порядке передать Киеву в рамках обмена.

"Долгосрочный мир в Украине означает долгосрочную безопасность в Европе"

Президент Франции Эмманюэль Макрон 12 декабря подчеркивал необходимость установления "долгосрочного мира" и "долгосрочной безопасности", которые нужно достичь совместными усилиями Украины, Соединенных Штатов и Европы. "Долгосрочный мир в Украине означает долгосрочную безопасность в Европе", - отмечал французский президент. По данным СМИ, Макрон обсуждал с польским премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве возможность размещения в Украине миротворческой миссии в случае перемирия с Россией.

Президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину чуть менее трех лет назад. С тех пор сотни городов и населенных пунктов в Украине были разрушены, напомнило агентство dpa. По словам генсека НАТО Марка Рютте, на войне в Украине погибли или ранены более 1 млн человек. Рютте констатировал, что речь идет о самом кровавом конфликте в Европе после Второй мировой войны.

Канцлер ФРГ призывал Кремль вывести войска из Украины

Шольц 15 ноября в телефонном разговоре с Путиным призвал Кремль вывести армию с украинской территории и особо выделил необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира.

При этом после разговора с российским президентом канцлер ФРГ отметил, что во взглядах Путина на войну в Украине "мало что изменилось, и это не очень хорошая новость".

Посол ФРГ: В военные времена рождественское послание важно как знак мира и надежды

Ламбсдорфф призвал к миру в Украине 14 декабря на большом рождественском концерте в одной из церквей Москвы. "В войне в Украине люди с обеих сторон страдают от насилия", - приводило агентство dpa его слова. Особенно в военные времена рождественское послание важно как знак мира и надежды, подчеркивал Ламбсдорфф.

В МИД РФ уже обвиняли Ламбсдорффа

В прошлом году речь Ламбсдорффа на концерте, в которой он упомянул жертв российской агрессии, также вызвала бурную реакцию в российском МИДе.

Ламбсдорфф считается одним из самых опытных дипломатов Германии. Свою карьеру во внешнеполитическом ведомстве он начал в 1995 году, пройдя при МИД ФРГ подготовку для занятия поста атташе. Он работал при министерстве на различных постах с 1997 по 2004 годы и был, в частности, страновым референтом по России. Кроме того, Ламбсдорфф был членом Европарламента с 2004 по 2017 годы, а также - с 2014 года - его вице-председателем по вопросам демократии и прав человека. В качестве депутата бундестага он отвечал за внешнюю политику, политику безопасности, вопросы европейского взаимодействия и развития. Пост посла в РФ он занял в августе 2023 года.