Киев просит у РФ списки украинских военнопленных для обмена

По словам Лубинца, Киев всегда готов к обменам военнопленными и придерживается Женевских конвенций. Ранее Захарова обвинила Украину в саботаже обмена.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой списки украинских военнопленных, которых РФ готова в оперативном порядке передать Киеву в рамках обмена. Соответствующую запись Лубинец в субботу, 2 ноября, оставил в Telegram.

"Недавно российская сторона заявила, что Украина "не дает согласие"… забрать некоторых своих военнопленных", - написал Лубинец. "Именно поэтому, обращаюсь к уполномоченной по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!" - добавил он.

"Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права!" - подчеркнул украинский уполномоченный.

По его версии, обычно эти процессы тормозит РФ, используя метод для "воздействия на украинское общество".

Глава МИД РФ: Киев "буквально саботирует" обмен

Ранее представительница МИД РФ Мария Захарова выступила с утверждением, что Киев якобы "буквально саботирует" обмен. По ее уверению, Украину в первую очередь "интересуют те подразделения и те представители батальонов, которые мы характеризуем как экстремистские и террористические".

Власти в Киеве также "интересует судьба иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях против России", утверждала она.

"К тем, кто представляет Вооруженные силы Украины, почему-то киевский режим - к своим же собственным гражданам, мобилизованным, военнослужащим - интерес не проявляет", - привело ее слова агентство ТАСС.

Омбудсмен РФ заявила о политизации вопроса

По версии Москальковой, из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279. "В виду политизации вопроса украинской стороной процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно", - написала она в Telegram.

Обмен в формате "95 на 95"

Ранее, 18 октября, стало известно, что Россия и Украина произвели обмен пленными в формате "95 на 95". Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь шла о защитниках Мариуполя и "Азовстали", Донбасса, а также Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Журналисты писали, что в рамках данного обмена из России в Украину должна была вернуться и журналистка Виктория Рощина. О ее смерти стало известно 10 октября.