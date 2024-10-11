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"Ее убила Россия": коллеги о смерти журналистки в плену РФ

Лилия Ржеутская
11 октября 2024 г.

"Одна из самых сложных журналисток", у которой "война сломала все предохранители", говорят коллеги украинского фрилансера Виктории Рощиной. О ее смерти в плену РФ стало известно 10 октября.

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Виктория Рощина, украинская журналистка
Виктория РощинаФото: Stas Jurtschenko, Grati

Пропавшая без вести во время поездки на оккупированные Россией территории украинская журналистка Виктория Рощина умерла в российском плену. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" в четверг, 10 октября, сообщил руководитель пресс-службы Координационного штаба Петр Яценко. Он, в частности, рассказал, что Рощину "переводили из Таганрога в Москву - это был этап подготовки к освобождению". В свою очередь представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в комментарии "Суспільному" сообщил, что Рощина должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными.

Российская сторона подтвердила смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в плену, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он проинформировал ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) о зафиксированном факте гибели гражданского человека, незаконно удерживаемого Россией.

Репортажи Рощиной с оккупированных территорий

Виктории Рощиной было 27 лет. Как фрилансер она сотрудничала с изданиями "Украинская правда", "Цензор.нет", hromadske, а также с "Украинским радио", "UA:Первый", "Радио Свобода" и другими СМИ. Журналистка писала репортажи о ситуации на оккупированных территориях и о живущих там людях. В марте 2022 года ее задержала российская ФСБ, когда она пыталась попасть в оккупированный Мариуполь, но через некоторое время ее освободили. Впрочем, это не остановило Викторию и она снова запланировала поездку на оккупированные территории на востоке Украины.

Рощина перестала выходить на связь с родными 3 августа 2023 года. По словам ее отца, 27 июля она отправилась из Украины в Польшу и должна была за три дня добраться до оккупированных территорий на востоке Украины. Владимир Рощин сообщил СМИ, что украинская служба безопасности подтвердила семье, что Викторию взяли в плен. В сентябре того же года ее семья подала заявление об ее розыске в соответствующие органы. Только в мае 2024 года Россия официально подтвердила ее задержание и пребывание на территории РФ - до этого времени о судьбе Рощиной ничего не было известно.

"Держилась за веру, что свобода слова победит людоедскую Россию"

"Россияне убили украинскую журналистку Вику Рощину. Они содержали ее в тюрьме более года. Что нужно было делать, как надо было издеваться над ней, чтобы она, молодая девушка, умерла? У меня вопрос ко всевозможным ООН, ОБСЕ, Красным крестам и всей остальной международной тухлоте. Сколько раз вы посетили ее в российском СИЗО?" - эмоционально написала в Facebook директор украинского Института массовой информации Оксана Романюк. По ее словам, еще около 30 украинских журналистов в настоящее время находятся в российском плену и их судьба неизвестна. "Где обмены, международное сообщество? Почему наши западные партнеры грандиозно меняют только российских "журналистов", которые потом с микрофонами рассказывают, что "это не их война", - риторически спрашивает директор ИМИ, обращаясь к международным институтам, призванным защищать права людей, в том числе и профессиональные права журналистов.

Главная редактор онлайн-издания "Ґрати" Татьяна Козак убеждена, что после 2022 года России уже ничего не мешает убивать украинских пленных. "Убийство более полусотни азовцев в Оленовке, гибель крымчан Константина Ширинга и Джемиля Гафарова, которым отказывали в медицинской помощи, недавно - гибель азовца Александра Ищенко в ростовском СИЗО. И теперь ты, Вика", - пишет Татьяна Козак.

Она вспоминает, что Виктория Рощина была "смелой и крепкой в ​​своих убеждениях", "талантливой журналисткой", которая имела большое профессиональное будущее. Но война сломала в ней все предохранители, поэтому она и попала в первый плен. "В своей колонке ты потом написала, как тебя держали в Бердянской колонии, пытались склонить к сотрудничеству, ты не согласилась, не брала у них даже еду… Кажется, ты держалась за веру, что свобода слова и журналистская профессия победит людоедскую Россию", - пишет Татьяна Козак, обращаясь к погибшей журналистке.

"Вика - одна из самых сложных журналисток, с которой я  работал. Иногда она была невыносимой, любые правки воспринимала в штыки. Но несмотря ни на что Вика всегда оставалась Журналисткой. Ее было нереально остановить, если она что-то задумала. И Россия ее убила. Что бы они сейчас ни говорили", - пишет о Виктории Рощине заместитель главного редактора издания "Украинская правда" Евгений Будерацкий.

В плену РФ, по разным данным, от 19 до 30 медийщиков

Верховная рада 11 октября начала заседание с минуты молчания, отдельно вспомнив Викторию Рощину. "РФ убила 12 гражданских журналистов и более 30 сейчас незаконно удерживает. К сожалению, это не первый раз, когда российский конвейер смерти убивает в плену. Виновные должны быть наказаны. Только нашего голоса будет мало, чтобы влиять на страну-террориста, поэтому мы заручаемся поддержкой наших международных партнеров", - отметил председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин. Он сообщил, что комитет проинформировал об этом преступлении на уровне парламентской ассамблеи ОБСЕ, НАТО и Совета Европы, планирует обратиться в МККК и уже имеет позицию "Репортеров без границ".

"В течение всех 15 месяцев, когда журналистка находилась в заключении, российские власти не высказывались о причинах (задержания. - Ред.) и обвинениях. Несмотря на неоднократные попытки "Репортеров без границ" и родственников Рощиной - никакого сообщения от нее. Мы требуем от российских властей наконец-то выяснить обстоятельства ее задержания и смерти. Насколько нам известно, в России заключены еще 19 украинских медийщиков", - прокомментировала DW член правления немецкого отделения "Репортеров без границ" Аня Остерхаус (Anja Osterhaus).

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на гибель Рощиной в российском плену. "Для многих украинских журналистов, знавших Викторию, ее гибель - это настоящий удар. И в российском плену остаются еще многие другие журналисты, общественные деятели, руководители общин с оккупированной территории, даже просто обычные люди, которые были захвачены во время российской оккупации", - написал Зеленский в Telegram. Он отметил, что вопрос возвращения украинцев домой из плена был главным во время встречи с папой римским Франциском. И украинская сторона рассчитывает на содействие Святого престола по возвращению домой захваченных в российский плен украинцев.

Дело об исчезновении журналистки переквалифицировали в убийство

Офис генерального прокурора Украины переквалифицировал дело по факту исчезновения Виктории Рощиной на убийство. "10 октября в медиа была обнародована информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая незаконно удерживалась Российской Федерацией. В связи с этим, уголовное производство, начатое по факту ее исчезновения по ч. 1. ст. 438 УК Украины, доквалифицировано частью 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

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