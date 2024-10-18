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Россия и Украина обменялись пленными в формате "95 на 95"

Александра Иванова
18 октября 2024 г.

Минобороны России показало кадры, на которых, как утверждается, изображена посадка в автобус российских военнослужащих, возвращающихся из украинского плена.

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Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий (фото из архива)Фото: STR/NurPhoto/picture alliance

Россия и Украина произвели обмен пленными в формате "95 на 95", сообщает Минобороны РФ в Telegram в пятницу, 18 октября. "В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками",  - говорится в посте.

Отмечается, что посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. В ночь на 19 октября российское оборонное ведомство выложило в Telegram видео, на котором видно, как мужчины в форме защитного цвета под покровом ночи садятся в автобус, переговариваясь по-русски.

Сообщение ОАЭ об обмене пленными

Власти Украины на момент публикации не подтверждали проведение обмена. Однако новость о том, что при помощи посредничества ОАЭ удалось добиться возвращения из плена 190 человек - россиян и украинцев, - опубликовало также государственное информагентство ОАЭ WAM со ссылкой на МИД страны.

"Министерство иностранных дел поблагодарило обе страны за сотрудничество и отклик на посреднические усилия ОАЭ, направленные на успешный обмен пленными, несмотря на трудности нынешних военных условий, подтвердив доверие к Российской Федерации и Украине и признательность за их роль в поддержке дипломатического пути урегулирования кризиса между двумя странами, - цитирует агентство заявление МИД. - По мнению министерства, успех нового посредничества, девятого по счету с начала 2024 года, является отражением сотрудничества и дружеских отношений между ОАЭ с обеими странами".

Между тем украинский центр прав человека "Змина" написал в соцсети X, что Киеву, кроме прочих военнопленных, был передан украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич.

Онлайн-издание "РБК-Украина" напоминает, что Буткевич был признан "судом Донбасса" виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов". Кроме того, журналиста обвиняли в "покушении на убийство двух человек общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом". В итоге пророссийские власти приговорили его к 13 годам колонии строгого режима.

По информации онлайн-издания "Важные истории", среди возвращенных украинцев также  "как минимум один азовец". Уточняется, что речь идет о Владиславе Адрианове. "Об этом сообщила в соцсетях его невеста - освобожденная из российского плена в мае следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк. Они попали в плен, когда ВС РФ захватили "Азовсталь" весной 2022 года",  - указывают "Важные истории" в Telegram.

Журналисты полагают, что в рамках произошедшего обмена из России в Украину должна была вернуться и журналистка Виктория Рощина. О ее смерти стало известно 10 октября.

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