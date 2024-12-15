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Экс-посол США в ФРГ будет спецпосланником в "трудные" страны

Александра Иванова
15 декабря 2024 г.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа Ричард Гренелл занимал должности посла США в ФРГ, спецпосланника по мирным переговорам в Сербии и Косово, а также и.о. директора Нацразведки.

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Экс-посол США в Германии Ричард Гренелл
Экс-посол США в Германии Ричард ГренеллФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить бывшего посла Соединенных Штатов в ФРГ Ричарда Гренелла "спецпосланником по особым проучениям". Предполагается,  что он будет направлен в страны и регионы, с которыми у Вашингтона напряженные или нестабильные отношения. "Рик будет работать в некоторых из самых трудных регионов мира, в том числе в Венесуэле и Северной Корее", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social в субботу, 14 декабря.

Описывать предстоящие задачи Гренелла подробнее он не стал. Во время первого президентского срока Дональда Трампа, с 2017 по 2021 годы, Ричард Гренеллл занимал должности посла США в Германии, спецпосланника президента США по мирным переговорам в Сербии и Косово, а также исполнял обязанности директора Национальной разведки.

В ходе избирательной кампании Гренелл активно поддерживал Трампа и рассматривался многими как кандидат на роль госсекретаря США. Однако эта должность в итоге достанется сенатору от Флориды Марко Рубио. Другим вариантом трудоустройства Гренелла была, по мнению наблюдателей, должность спецпосланника США по Украине и России. Однако на этот пост был номинирован 80-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

Президенты США назначают спецпосланников, чтобы те в роли представителей своей страны могли сосредоточиться на темах и кризисах, зачастую выходящих за рамки двусторонних отношений, которыми в свою очередь занимаются главы посольств, напоминает агентство Reuters.

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