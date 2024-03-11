Коссово: надежда на туристов, но молодежь уезжает

Как сейчас живется в одном из самых маленьких городов Беларуси, получившем известность благодаря своему прославленному земляку Тадеушу Костюшко и популярному среди туристов дворцовому комплексу, - у DW.

За звание самого малочисленного городского поселения Беларуси в последние годы спорят Дисна и Коссово. Если верить официальной статистике, в находящейся в Витебской области Дисне теперь живут 1417 человек. У города Коссово, расположенного в Ивацевичском районе Брестской области, пока есть незначительный перевес - 1872 жителя.

Однако вряд ли это дает повод для большого оптимизма. Ведь многие белорусские деревни превосходят Коссово по численности населения. Возникает логичный вопрос: есть ли "городские" перспективы у колоритного местечка, славящегося своими достопримечательностями?

Знаковые места обделены вниманием путешественников

Многие знают Коссово благодаря родовой усадьбе героя двух континентов Тадеуша Костюшко и Дворцу Пусловских - в народе его называют "Коссовским дворцом". Однако эти достопримечательности расположены не в самом городе, и туристы редко заезжают непосредственно в Коссово.

Коссово впервые упоминается в 1494 году Фото: DW

"Завлечь туристов у нас есть чем, но для этого надо привести город в порядок, - считает местная жительница Ирина. - Все-таки за последние годы стало больше ветхих зданий, надо благоустраивать улицы, заниматься ремонтом дорог".

По словам женщины, люди уже обращались к властям с просьбой инициировать проведение праздника наподобие "Дажынак". По опыту организации таких торжеств в Беларуси в период подготовки города преображаются: там решаются накопившиеся годами проблемы. Жители Коссово уверены, что и их город с богатой историей заслуживает такой участи.

При желании найти исторические объекты можно и в самом Коссово. К примеру, здесь до сих пор сохранилась деревянная церковь - памятник народного зодчества, а еще один православный храм появился в 1868 году, вскоре после восстания Кастуся Калиновского.

На особом счету - римско-католический костел святой Троицы. Помимо редких икон в нем привлекает внимание мемориальная табличка. Она напоминает, что 12 февраля 1746 года здесь крестили знаменитого земляка - Андрея Тадеуша Бонавентуру Костюшко.

Табличка установлена рядом с купелью: по преданию, именно в ней проходил обряд крещения будущего генерала и национального героя Польши, США, почетного гражданина Франции. Но как сетуют старожилы, такие знаковые места в городе сейчас обделены вниманием путешественников.

С мебельными перспективами пришлось расстаться

В целом город никогда не был многолюдным. Больше всего жителей в Коссово насчитывалось накануне Второй мировой войны - около 7 тысяч. Тогда это был районный центр, имевший множество мелких предприятий - кузниц, лесопилок, сапожных мастерских, лавочек.

По документам того времени, 70% населения составляли евреи. В годы фашистской оккупации в Коссово было создано гетто и многие его узники войну не пережили.

Хорошая зарплата в Коссово составляет 1400 рублей Фото: DW

В дальнейшем своей довоенной численности город так и не достиг. Хотя в 60-70-е годы прошлого века в Коссово приезжали люди, стремясь попасть на работу. Трудоустройство было связано с местным мебельным производственным объединением. Продукция предприятия имела устойчивый спрос на территории бывшего СССР, что позволяло вкладывать большие средства не только в развитие производства.

"Люди получали отдельные квартиры через год-два, - вспоминает экс-работница мебельного предприятия Светлана. - В городе брусчатку заменили на асфальт, много денег тратили на благоустройство".

Тогда в Коссово проживало более 2,5 тысячи человек, но как только ухудшились дела у мебельного предприятия, это сразу сказалось на численности населения, а город стал приходить в упадок.

Что произошло с главным работодателем в лихие 90-е, местные жители так и не поняли. Представители властей описывают ситуацию уклончиво: "Не смогли адаптироваться к рыночным условиям". На память о былом величии градообразующего объединения остались недостроенные фабричный корпус и бассейн. Теперь на здании административного корпуса можно увидеть красноречивое объявление с призывом не портить имущество предприятия.

Объявление на дверях мебельного предприятия в Коссово с призывом не портить имущество Фото: DW

Часть производственных мощностей пришлось законсервировать, а на остальных - благодаря частному инвестору - продолжают выпускать комплектующие для мебели.

"Высокой зарплатой туда никого не заманишь, да и особой потребности в новой рабочей силе нет: местные рады и тому заработку, который предлагают", - говорит Светлана. По ее словам, хорошая по здешним меркам зарплата составляет 1400 белорусских рублей в месяц (около 400 евро).

У местного бизнеса есть надежда на туризм

Других крупных предприятий в маленьком городе нет. Можно было ожидать, что работа для желающих найдется благодаря железнодорожной станции "Коссово-Полесское". Однако и здесь перспективы пока просматриваются слабо из-за заметного сокращения грузовых перевозок. Что касается пассажирских поездов, то за сутки с остановкой на местном вокзале следует шесть пар электричек.

Кстати, сама станция "Коссово-Полесское" расположена не в городе. Расстояние до него составляет полтора десятка километров, а упомянутый вокзал находится в деревне Нехачево. Здесь нашлись предприимчивые люди, которые решили с выгодой использовать соседство с железной дорогой и оживленной автотрассой М1. Теперь в здании бывшей почтовой станции (1840 года постройки) разместился туристический комплекс "Гостиный двор".

Туристический комплекс "Гостиный двор" в деревне Нехачево Фото: DW

"Спрос на нашу гостиницу, ресторан и другие услуги имеется - особенно в летний период, - поделились в администрации объекта. - Еще пару лет назад были планы расширяться с расчетом на иностранных туристов. Но сначала вмешался коронавирус, а затем меньше стало погранпереходов со странами ЕС- решили поставить проект развития на паузу".

В самом Коссово гостиницы нет, если не считать "Отель Пусловских", расположенный в дворцовом комплексе. Что касается точек общественного питания, то единственным полноценным кафе в городе остается "Старый двор". Его работники рассказывают, что основной наплыв посетителей происходит летом, когда приезжает много российских туристов.

Выручают и новогодние праздники, после которых наступает "мертвый сезон". В будни заведение пустует, а на выходные используется, как правило, для банкетов и поминок.

"Мы все равно чувствуем свою востребованность и закрываться не планируем, - признаются в кафе "Старый двор". - Есть надежды, что будет развиваться туризм, который позволит сохранить наш бизнес и рабочие места".

Почему молодежь не желает оставаться на малой родине?

Неблагоприятная ситуация на рынке труда сказывается на демографии. Теперь в Коссово достаточно одной школы, при этом старое здание, рассчитанное на 400 учеников, заброшено уже много лет. Аналогичная ситуация с местным домом культуры: новый построить успели, а прежний находится в аварийном состоянии и разваливается.

Кафе "Старый двор" в Коссово Фото: DW

"Молодежь не видит перспектив и ищет работу в других местах, - рассказывает местная жительница Светлана. - Если раньше на заработки отправлялись в основном мужчины, то теперь чаще стали уезжать с семьями и детьми".

Алина (имя изменено. - Ред.) в нынешнем году заканчивает среднюю школу в Коссово и оставаться в родном городе тоже не собирается. "Мечтаю стать врачом и планировала поступать в медицинский университет в Минске либо Гродно, - говорит девушка. - Но в Беларуси хотят увеличить отработку для студентов и это сильно пугает. Уезжать учиться за границу тоже боязно, поэтому я еще в раздумьях".

По словам Алины, в ее выпускном классе настроены и дальше постоянно жить в Коссово только единицы. "Да, тут все свое-родное, хочется быть рядом с родителями и друзьями, но слабо верится, что в ближайшее время произойдут какие-то серьезные перемены", - считает девушка.

Ее молодой человек Сергей отмечает, что - имея такие достопримечательности - город мог бы развиваться за счет сферы услуг. "Пока этого не происходит, а власти больше озабочены проведением пропагандистских мероприятий и чтобы появлялись военно-патриотические клубы", - констатирует Сергей.

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