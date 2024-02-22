Профессор: вся история Беларуси может быть пересмотрена

Посол РФ в Беларуси заявил, что новый учебник должен устранить разночтения в понимании важных событий во времена Советского Союза и Российской империи. Власти создадут комиссию по истории, которая решит, как правильно трактовать "спорные" вопросы. Опрошенные DW историки считают, что в итоге будет пересмотрена вся история Беларуси, школьникам и студентам придется переучиваться.

Комиссию по истории от российской стороны возглавит помощник Путина Владимир Мединский, от белорусской - глава Администрации Лукашенко Игорь Сергиенко. Сроки создания единого учебника власти не называют.

При этом ректор Могилевского государственного университета Денис Дук в эфире госТВ заявил, что в белорусских школах уже используется такой учебник. По его словам, учителя используют его на факультативах. "В истории было немало переломных моментов, которые по-разному трактовались в нашей и российской новейшей истории. Сегодня мы пришли к пониманию, что необходимо выработать единые подходы", - отметил Дук.

Как могут переписать историю Беларуси?

Профессор и историк Павел Терешкович считает создание единого учебника "закономерным шагом на пути ползучей оккупации Беларуси". По его мнению, в итоге будет пересмотрена вся история Беларуси.

"Будет доминировать российский подход, - считает профессор. - Скорее всего, изменения затронут этническую историю Киевской Руси. В советское время академик Рыбаков выдал концепцию о древнерусской народности. Это соответствует и представлениям Путина, который все время повторяет, что был один народ. Без вмешательства политиков здесь не обойдется".

Также, по мнению историка, будет вопрос о Великом княжестве Литовском, которое Путин недавно объявил русским государством, где доминировал русский язык.

Еще один проблемный вопрос - Тринадцатилетняя война, которая произошла в XVII веке. "И сегодня официальная историография не любит об этом вспоминать, - говорит Терешкович. - Но на самом деле это самая страшная война в нашей истории, не Вторая мировая, а война 1654-1667 гг., когда Беларусь была оккупирована российскими войсками - потери населения составили около 50%. В новых учебниках про эти события или вообще не вспомнят, или как в советское время, напишут, что это была борьба белорусов против поляков за воссоединение с Россией".

Также историк ожидает изменений в описании событий, связанных с разделом Речи Посполитой. Павел Терешкович вспоминает статью Дмитрия Медведева, которая вышла два года назад. "По мнению Медведева, никаких разделов Речи Посполитой не было. Просто Россия вернула себе то, что у нее ранее отобрала Польша, - говорит собеседник. - Медведев даже предлагал в 2023 году отметить 250-летие возвращения Беларуси в родную гавань. Правда, никто в Беларуси на его предложение не отозвался".

Кроме того, профессор уверен, что в новых учебниках будут пересмотрены вопросы, связанные с восстанием под руководством Кастуся Калиновского. "Сегодня некоторые российские историки и политики преподносят образ Калиновского как аналог Степана Бандеры для украинцев", - уточняет Терешкович.

Также стоит ожидать изменений в освещении революции 1917 года, а затем и создания Белорусской народной республики. "Не думаю, что в новых учебниках будут точечные изменения. Будет пересмотрена вся история Беларуси, даже та несовершенная версия, которая сегодня изложена в учебниках", - пояснил эксперт.

В новых учебниках может появиться российская версия событий в Украине

Александр (фамилию не указываем по соображениям безопасности. - Ред.) преподает историю в одной из школ Минской области. По его словам, к ним пока не поступали единые учебники. "Я слышал об этом в новостях, но с учителями эту тему пока официально не обсуждали, - говорит он. - Ничего хорошего от новых учебников я не жду, потому что читал мнение российских историков, которые считают, что белорусскую историческую концепцию нужно превратить в общерусскую. Сомневаюсь, что мнение наших ученых услышат".

Также Александр опасается, что учебники превратятся в пророссийскую пропаганду. "Школьникам придется заново переучиваться, им предложат новый взгляд на историю. К тому же, в новых учебниках, вероятно, не обойдут тему войны с Украиной. И если это будет в учебниках, а потом и в тестах, учитель уже не может игнорировать эти вопросы, высказывать сомнения по поводу информации в официальном источнике".

По его мнению, это будет демотивировать учителей истории - "придется врать детям, чтобы они сдали экзамен".

Павел Терешкович обращает внимание, что в 2023 году был выпущен учебник для вузов по истории Беларуси, который уже начали использовать в России. По словам профессора, около 90% издания занимает история последних 30 лет. "Вполне ожидаемо, что в едином учебнике для школьников будут изложены и события последних лет с провластной оценкой событий", - подытожил историк.

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