9 мая в Бресте: военный парад, автопробеги и туристы из РФ

В Беларуси 9 мая прошел Парад Победы. Однако состоялся он не в Минске, а в Бресте. Раньше здесь в этот день торжества ограничивались шествием и митингом в Брестской крепости.

Дата окончания Второй мировой войны в Европе в Беларуси по указанию властей традиционно отмечается с размахом и на протяжении нескольких дней. В честь празднования Дня Победы в стране массово организуют концерты, фестивали, выставки и самые разнообразные патриотические акции.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Москве 9 мая 2023 года Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

Непосредственно 9 мая главным событием праздника в Минске считается церемония возложения цветов на площади Победы. Обычно она проводится в первой половине дня, однако на сей раз мероприятие перенесли на вечер, поскольку Александр Лукашенко с утра находился в Москве. В российской столице он присутствовал на параде вместе с президентами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также премьер-министром Армении.

Военный парад в Бресте: новая традиция?

Если в Минске в нынешнем году на День Победы военный парад не планировался, то в Бресте внезапно его решили провести. На главную площадь города было выведено три десятка единиц армейской техники. Среди них оказались, к примеру, артиллерийская система залпового огня "Ураган" и зенитно-ракетный комплекс С-300.

За необычным зрелищем наблюдали сотни жителей и гостей Бреста, однако впечатления от увиденного получились противоречивые. "Очень эффектно и познавательно: мы должны знать, какое вооружение есть у белорусской армии и своими глазами увидеть, как оно выглядит", - считает брестчанин Сергей, который сожалеет, что не взял с собой на парад семью.

Шествие в Брестскую крепость 9 мая 2023 года Фото: Ales Petrovic/DW

Еще одна местная жительница попросила не называть своего имени, поскольку пришла на площадь не по своей воле: "Я работаю в бюджетной организации, поэтому участие в таких меропритиях - дело скорее обязательное, чем добровольное. Раньше на 9 мая наш коллектив участвовал в шествии в Брестскую крепость, а теперь к этому добавили еще и военный парад".

Собеседница DW не в восторге от увиденного на площади: "Я все-таки немного интересуюсь историей своего родного города. Из того, что знаю - военный парад в Бресте на День Победы не организовывали никогда. Проводить его сейчас и выводить технику на фоне войны в Украине… Мне тяжело такое понять".

Официальное шествие и особый путь "Бессмертного полка"

Что касается более привычного формата праздника - организованного шествия колонн к мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой", то оно прошло без особых новшеств. По подсчетам местных властей, в этих колоннах, сформированных по разнарядке на предприятиях и учебных заведениях города, до крепости дошли более 50 тысяч человек.

Само шествие официально проходило под девизом "Беларусь помнит. Помнит каждого", но во многом повторяет идею проведения другой акции - "Бессмертный полк". В современном виде движение под таким названием в память о жертвах и участниках войны было инициировано в 2011 году в российском Томске, а Брест стал первым белоруским городом, где эту инициативу впервые поддержали спустя пять лет.

Акция "Бессмертный полк" в Бресте Фото: Ales Petrovic/DW

В последние годы сторонникам "Бессмертного полка" брестские власти отказывали в проведении собственного шествия, призывая присоединяться к официальной колонне. С таким требованием были согласны не все участники акции, предпочитавшие идти в крепость в другое время и со своей атрибутикой, но отдельно от санкционированного шествия.

"Раньше местные чиновники не давали нам пройти на 9 мая, ссылаясь на коронавирус, теперь убеждают присоединиться к общей колонне, - говорит один из активистов "Бессмертного полка". - Но лично для меня принципиально, чтобы наша акция была самостоятельной и ее увидели все. Тем более, на фоне ситуации в России, где во многих городах шествие "Бессмертного полка" в этом году отменили из-за проблем с безопасностью".

Российские туристы в Беларуси

Уже в самой Брестской крепости к местным участникам "Бессмертного полка" присоединились гости из России, приехавшие в Беларусь на майские праздники в качестве туристов. Как рассказала жительница Санкт-Петербурга Галина, желание посетить соседнюю страну было давно, однако реализовалось оно только теперь, когда возникли проблемы с выездом в ЕС.

Праздничные мероприятия в Брестской крепости 9 мая 2023 года Фото: Ales Petrovic/DW

"Честно говоря, долгие годы в моей семье была традиция - на майские праздники улетать в Европу. Отдыхали в Испании, Италии, Португалии. После пандемии приходится менять привычки, а теперь еще и санкции сказываются. Но ни о чем не жалеем: здорово, что открыли для себя Беларусь", - рассказывает Галина.

Тот факт, что в первые дни мая российских туристов в Беларуси очень много, подтверждают сотрудники гостиниц и основных культурных объектов страны. Как правило, у гостей особенно востребованы экскурсии в Беловежскую пущу, Несвижский и Минский замки. "Мы даже отвыкли от такого нашествия туристов, - признается работница одной из гостиниц Бреста. - На нынешние майские праздники спрос очень большой, все номера были забронированы заранее и приходилось многим отказывать".

Наплыв посетителей наблюдается также в белорусских ресторанах и кафе, а в некоторых музеях появились очереди, чего не наблюдалось в допандемийные времена.

Как относятся в Бресте к нынешнем формату праздника

В самом Бресте к нынешнему туристическому буму отношение неоднозначное даже среди представителей сферы обслуживания. Экскурсовод Елена (имя изменено) отмечает, что вынуждена порой отказываться от сопровождения российских гостей, особенно когда экскурсии касаются Брестской крепости. "Скажем так, у туристов из России зачастую очень своеобразное восприятие и истории Беларуси, и наших традиций, - считает Елена. - В связи с войной в Украине это становится еще более заметно. Мне, как гиду, приходится о многом умалчивать из того, что с удовольствием расскажу полякам или немцам".

Собеседница также говорит, что ее настораживают многочисленные автопробеги, которые регулярно организовывают местные власти вместе с российскими организациями. "Раньше такие мероприятия проводились один-два раз в год и были запоминающимися. Теперь все выглядит как одно сплошное пропагандистское шоу, когда под лозунгом Победы насаждается культ войны. Может, в России это выглядит естественно, но для Беларуси - нонсенс", - отмечает Елена.

Она рассказывает, что знакома с семьями, где живут участники Второй мировой войны и там тоже далеко не в восторге от нынешнего формата празднования Дня Победы: "В Брестской области вживых осталось уже меньше сотни ветеранов тех сражений, а участвовать в торжествах, которые организуют власти, могут единицы. Но теперь такое впечатление, что совсем не ветеранам посвящают и автопробеги, и шествия, и военные парады".

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