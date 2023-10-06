Минск - не лучший белорусский город. Итоги соцопроса

Какие города белорусы считают лучшими для жизни, а какие можно назвать "местами отчаяния"? Центр новых идей представил рейтинг белорусских городов, основанный на мнении их жителей.

Центр новых идей выпустил пилотное исследования "Барометр белорусских городов 2023" . Его презентация состоялась в среду, 4 октября. Авторы составили рейтинг городов Беларуси "в соответствии с мнением их жителей". Во время онлайн-опроса 1966 горожан попросили оценить как условия для жизни, так и свое отношение к городу. Опрос проходил с 20 по 23 мая 2023 года. Среди респондентов "был перекос в протестной, продемократической части белорусского населения".

"Барометр белорусских городов" показывает "субъективное восприятие горожанами своих мест" и является дополнением к выпущенному ранее Рейтингу белорусский городов .

В чем Минск уступает Бресту?

В рейтинге "Барометра белорусских городов" на первом месте оказался Брест, на втором - Гродно, Минск - только на третьем.

По словам старшего исследователя Центра новых идей Геннадия Коршунова, жители Бреста высоко оценили возможности для досуга, отмечали, что удовлетворены работой в городе кафе, клубов, музеев, ресторанов. Еще одна причина первого места в рейтинге - "ощущение того, что у Бреста есть перспективы развития".

Брестчане высоко ценят возможности для досуга Фото: DW

Высокую оценку Гродно получил благодаря "влюбленности" в город его жителей и нежеланию из него уезжать. В то же время в Гродно немного хуже оценили городскую инфраструктуру.

"Минск провалил такие показатели, как довольство работой школ и детских садов. И, к сожалению, гордость за свой город оказалась далеко не на первом месте", - констатировал социолог.

Коршунов считает, что у минчан очень высокие ожидания от города. Также среди тех, кто покинул страну, большинство - из Минска, в столице закрылись некоторые заведения, стало меньше культурных событий, а "люди помнят, как было три-четыре года назад", что тоже отражается на отношении к городу.

"Города для жизни" и "места отчаяния"

Авторы исследования не только приводят общий рейтинг городов, но и делят их на четыре группы: "города для жизни", "города энтузиастов", "города разочарования" и "места отчаяния".

К "городам для жизни" относятся Брест, Гродно, Лида, Минск, Барановичи, Гомель, Пинск, Мозырь, а также ряд средних городов Гомельской и Брестской областей. В них и условия оцениваются "выше среднего по стране", довольно высоки и общие оценки этих городов.

Жители Гродно влюблены в свой город Фото: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

Жители "городов энтузиастов" оценивают условия жизни в них не очень высоко, но "все же любят" свой город. Это, по данным исследования, Витебск, малые и средние города Минской и Гродненской области.

Города, в которых условия для жизни "вроде бы и есть", но по каким-то причинам они не привлекают своих жителей, авторы назвали "городами разочарования". В эту группу входят Бобруйск, Солигорск и средние по размеру города Могилевской области.

В категорию с драматичным названием "места отчаяния" вошли Могилев, Орша, Борисов, Молодечно, средние и малые города Витебской, а также малые города Могилевской, Гомельской и Брестской областей. Это населенные пункты, где "скорее неудовлетворительные" условия для жизни, кроме того они не очень хорошо воспринимаются самими жителями.

Как на рейтинг городов влияет "фактор войны"

Геннадий Коршунов прокомментировал низкую оценку жителями некоторых городов. "Солигорск и Борисов - промышленные города, которые почувствовали на себе большое внимание властей (после протестов 2020 года - Ред.), где из-за репрессий ощущение бесперспективности будет просто зашкаливать", - объясняет социолог.

Что касается, к примеру, малых городов Могилевской области, где условия для жизни неплохие, горожанам там "сложно найти основания для субъективного желания оставаться там и что-то делать", ведь те, "кто что-то делал до 2020 года, сейчас сидят. И это полностью обрубает вопрос перспектив", - считает Коршунов.

Исследователь считает, что "сейчас сложное время для изучения чистых составляющих", потому что работает "фактор войны", который занижает планку требований к условиям для жизни для некоторых малых городов. "Из-за этого субъективная удовлетворенность городской инфраструктурой, которая какая-никакая есть, не разрушена, значительно превышает то, что мы имеем по областным центрам. В условных Горках или Круглом удовлетворенность условиями жизни может быть выше, чем условиями в Минске, Гродно или Бресте", - поясняет социолог.

Во время презентации также прозвучало, что Беларусь требует административно-территориальной реформы и реформы самоуправления, но вряд ли это произойдет в ближайшее время. Между тем такие исследования как "Барометр белорусских городов" могут помочь в проведении подобных реформ в "новой Беларуси".

Смотрите также: