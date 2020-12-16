 Коронавирус: заразился президент Франции Макрон | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 17.12.2020

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Коронавирус

Коронавирус: заразился президент Франции Макрон

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 74,5 млн человек, свыше 1,65 млн скончались. Выздоровели более 52 млн пациентов. DW следит за событиями 17 декабря.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в защитной маске

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Мировое сообщество борется с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 74,5 млн жителей планеты. Свыше 1,65 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 52 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 17 декабря (время московское).

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что намерен сделать прививку от COVID-19, "как только это станет возможным". "До таких, как я, вакцины пока не добрались", - объяснил он.

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Коронавирус подтвержден у президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщили в Елисейском дворце. Глава государства отправился на недельный карантин.

Данные по России и Украине

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В России инфекция обнаружена еще у 28 214 человек, всего в стране выявлено 2 762 668 заболевших, сообщил оперативный штаб. По его данным, с момента проникновения SARS-CoV-2 в страну 49 151 пациент скончался (587 смертей зафиксированы за истекшие сутки), а 2,2 млн выздоровели.

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В Украине вирус выявлен еще у 12 047 человек. Всего в стране 931 751 инфицированный, из них 15 996 скончались, 548 356 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (96 672), Харьковской области (63 732) и Одесской области (61 038), меньше всего в Кировоградской области (7515), сообщает украинское министерство здравоохранения.

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Бизнесмен Павел Фукс сообщил о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходил лечение в берлинской клинике "Шарите". Фукс написал в своем Telegram-канале, что последствия коронавирусной инфекции у Кернеса дали серьёзные осложнения. "Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал он. Кернес заболел коронавирусом и 17 сентября был доставлен в клинику "Шарите" в тяжелом состоянии передают Українськi Новини.11 декабря у него отказали почки. Харьковский городской совет подтвердил смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса.

С начала пандемии инфицированы 23 депутата бундестага 

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Зал заседаний бундестага

Зал заседаний бундестага

С начала пандемии 23 из 709 депутатов бундестага инфицированы коронавирусом. Об этом сообщили в администрации этого высшего законодательного органа ФРГ. Кроме того, оказались заражены 33 сотрудника фракций и членов парламента, 41 работник администрации, а также еще 10 представителей сторонних компаний, предоставляющих депутатам помощь в уборке и транспортные услуги. Таким образом общее число случаев составляет около 140. Ранее на этой неделе представители фракции "Альтернатива для Германии" сообщили, что инфицированы четыре ее депутата. 

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Американская технологическая компания Amazon.com Inc., занимающаяся, в частности, доставкой товаров, попросила предоставить ей преференции при прививке сотрудников от коронавируса. Соответствующее письмо направлено, в частности, Федеральным Центрам по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США. Так, в нем, в частности, указывается, что наиболее важные сотрудники, задействованные на складах и в центрах обработки данных, не могут работать дистанционно. С аналогичной просьбой также обратилась Национальная федерация розничной торговли (NRF). На Amazon.com Inc. в США работают порядка 800 тыс. человек. В Соединенных Штатах  с начала недели проводится вакцинация жителей домов престарелых и медработников.

 

В ФРГ суточный приост - почти 27 тыс. случаев

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Мужчина в маске

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил почти 27 000 случаев. По данным Института имени Роберта Коха, за сутки выявлено 26 923 инфицированных. Всего с начала эпидемии в ФРГ зафиксировано 1 млн 406 тыс. 161 случай заражения. За последние 24 часа скончались 698 человек, общее число летальных исходов составило 24 125. Выздоровели, по данным портала Worldometer, более 1 млн 20 тысяч человек.

Между тем накануне определилась дата начала вакцинации. Первые прививки в Германии начнут делать 27 декабря. Сначала их будут получать представители наиболее подверженных риску категорий населения.

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В Соединенных Штатах за истекшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом скончались 3784 человек, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса. Это максимальный показатель летальных исходов за сутки. Также нового пика достиг и суточный прирост заражений - более 250 000. В общей сложности с начала эпидемии в США скончались более 307 200 инфицированных, число выявленных случаев заражения превысило 16,9 млн человек.

Джо Байден и Майк Пенс намерены публично привиться от коронавируса

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Выигравший президентские выборы в США Джо Байден намерен на следующей неделе публично привиться от коронавируса. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, привиться от коронавируса Байдену "лучше раньше, чем позже" рекомендовал главный национальный эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи.

Своей готовностью вакцинироваться Байден намерен "продемонстрировать населению страны, что это безопасно". В то же время он считает важным, чтобы в числе первых прививку от коронавируса получили медработники, обслуживающие ковидных больных, а также представители других групп риска.

В то же время в Белом доме сообщили, что в пятницу, 18 декабря, публично будут привиты от COVID-19 действующий вице-президент Майкл Пенс и его супруга.

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Brasilien Corona l Desinfektion im Slum von Rio de Janeiro

Дезинфекторы на одной из улиц Рио-де-Жанейро

В Бразилии общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 7 миллионов. За последние сутки в стране зарегистрировано 70 547 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране составило 7 млн 40 тыс. 608 человек. Выздоровевшими считаются 6 млн 132 тыс. 683 человека. Скончались 183 735 человек. За прошедшие сутки умерли 936 пациентов.

В Грузии продлен срок легального пребывания иностранцев

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В Грузии из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса SARS-CoV-2, сроки легального пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории страны, которые были определены до 31 декабря 2020 года, продлены до 1 июля 2021 года. Как указывается в четверг в сообщении на сайте грузинского МИДа, иностранные граждане и лица без гражданства, которые легально находились в стране до 14 марта 2020 года и не могли покинуть страну из-за ограничений, вызванных глобальной пандемией, могут на законном основании оставаться в республике до 1 июля 2021 года.

Однако их присутствие на территории Грузии должно быть вызвано оперативными обстоятельствами, связанными с пандемией: если государство, гражданином которой является приехавший, находится в зоне высокого риска; если пересечение границ ограничено соответствующим государством; если по состоянию здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции; если человек не может покинуть территорию страны в установленные сроки из-за отмены авиарейсов.

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В Москве за несоблюдение противоэпидемиологических правил за в общей сложности были оштрафованы более 300 тысяч человек. Также за весь период с начала эпидемии зарегистрированы 40 тысяч нарушений со стороны юридических лиц и частных предпринимателей, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Компания Amazon намерена быстрее привить сотрудников

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Лицо врача, вакцина, шприц

Руководство концерна Amazon обратилось с просьбой к властям США внести в список приоритетных получателей прививок от коронавируса сотрудников компании, специфика деятельности которых исключает работу на удаленке. В первую очередь речь идет о некоторых категориях сотрудников, занятых в логистике, в частности на складах. Всего в этой компании только в США работают 800 000 человек.

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Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 10 095 до 10 171. Об этом сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом. "В Москве скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении штаба. Всего в российской столице с начала эпидемии выявлено 708 530 случаев заражения, общее число выздоровевших составило 545 430.

Хроника пандемии 16 декабря >>>

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    Автор: Марина Барановская


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Ссылки в интернете

Статистика в режиме реального времени на сайте Worldometer

Статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Данные по Бразилии на сайте Worldometer

Аудио- и видеофайлы по теме

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