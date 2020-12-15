Коронавирус: В Германии вступил в силу жесткий локдаун

Мир продолжает борьбу со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 73,76 млн жителей планеты. Свыше 1,64 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 51,78 млн пациентов.Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer DW следит за событиями среды, 16 декабря (время московское).

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В период с 16 декабря по 10 января в Германии действуют жесткие антиэпидемиологические ограничения. Закрыты все точки розничной торговли за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов оптики, автозаправок, автомобильных и велосипедных мастерских, отделений банков и почты, прачечных и химчисток. Также не оазрешена работа парикмахерских. Уже до этого были закрыты музеи, спортзалы, бассейны, театры, салоны красоты, косметические студии, тату-салоны и ряд других заведений сферы услуг. Едуу в ресторанах и кафе можно продавать только на вынос. Учеников школ переводят на дистанционное обучение, дети, посещающие детские сады, должны оставаться дома. Церковные службы разрешены с ограничениями.

Ограничения вводятся и на частные мероприятия - максимально допустимое число гостей, которые теперь могут находиться в одной квартире, - пять человек, причем они должны быть максимум из двух семей, дети при этом не учитываются. На Рождество разрешено пригласить гостей, но их число не должно превышать четырех человек.

>>>Хроника событий 15 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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