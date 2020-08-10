Во Франции на Google и Amazon наложили крупные штрафы

Американские компании Google и Amazon должны заплатить во Франции многомиллионные штрафы за нарушение законодательства о защите частной сферы пользователей. Google выписан штраф в размере 100 млн евро, а Amazon - в размере 35 млн евро, сообщило французское ведомство по защите частных данных CNIL в четверг, 10 декабря.

Надзорное ведомство обвинило сайты Google.fr и Amazon.fr в том, что их пользователи автоматически получают на свои компьютеры куки, многие из которых имеют рекламные цели.

Штраф на сумму в 35 млн евро назначен компании Amazon Europe Core. В случае со штрафом для Google 60 млн евро приходится на компанию Google LLC, а 40 млн - на Google Ireland Ltd.

Смотрите также: