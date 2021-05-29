 Коронавирус: во Франции привиться отныне могут все взрослые жители | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 31.05.2021

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Коронавирус

Коронавирус: во Франции привиться отныне могут все взрослые жители

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 171 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 31 мая.

Прививочный центр в Монтинье-ле-Бретоннё на севере Франции

Прививочный центр в Монтинье-ле-Бретоннё на севере Франции

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была обнаружена более чем у 171 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, более 153 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 31 мая (время московское).

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С целью борьбы с распространением коронавируса власти Вьетнама запретили с 7 июня самолетам из других стран приземляться в столице Ханой. На вылеты из международного аэропорта Ханоя запрет не распространяется. С 3 июня будут запрещены также международные рейсы в крупнейший город страны Хошимин. 

С мая во Вьетнаме стал увеличиваться прирост заболеваемости COVID-19. За последние сутки общее число случаев заражения с начала пандемии выросло на 129 до 7236.

Во Франции привиться теперь могут все взрослые жители

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Во Франции с сегодняшнего дня прививку от COVID-19 могут получить все взрослые жители страны. Глава кампании по вакцинации Ален Фишер заявил в эфире телеканала LCI, что рассчитывает на большое число желающих привиться. 

Во Франции не менее одной прививки от коронавируса получили 25,4 млн человек, что соответствует 38% населения и 48% взрослого населения. Почти 11 млн жителей страны привиты обеими дозами вакцины. 

В России общее число случаев COVID-19 превысило 5 млн

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В России за последние сутки зафиксировано 8475 новых случаев заражения коронавирусом. Так, общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 5 071 917. Количество смертей в результате заражения COVID-19 выросло за сутки на 339 до 121 501.

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) скорректировала прогноз развития мировой экономики. По ее данным, в 2021 году экономика стран мира вырастет на 5,8%, что на 0,2% процентных пункта больше, чем предполагалось в марте. В 2022 году, согласно прогнозу ОЭСР, рост мировой экономики составит 4,4%, что на 0,4% процентных пункта больше, чем ожидалось ранее. 

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На фоне вспышки коронавируса на юге Китая отменены сотни рейсов в международном аэропорту Гуанчжоу. По данным китайского сервиса данных гражданской авиации Variflight, в первой половине дня 31 мая аннулированы более 500 полетов. Аэропорт Гуанчжоу является одним из крупнейших в мире. Несмотря на пандемию, в 2020 году через него прошли 43,8 миллиона авиапассажиров. Ранее сообщалось, что в провинции Гуандун за сутки выявлено 20 новых инфицированных.

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Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют требовать от зрителей предъявления отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус, исключение составят прошедшие вакцинацию, сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники. При этом тесты предполагается сделать бесплатными, указывается далее. Кроме того, предполагается обязательное использование защитных масок и запрет на еду и напитки на спортивных объектах. Решение о присутствии японских зрителей на Олимпиаде, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, будет принято в июне. Иностранные болельщики на Игры приехать не смогут.

Кубок Америки лишился второй страны - организатора

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Из-за высоких показателей инфицированных коронавирусом Аргентина лишилась права проводить Кубок Америки 2021 года за две недели до начала турнира. Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) сообщила о решении "приостановить организацию Кубка Америки в Аргентине в связи со сложившимися обстоятельствами". Организация рассматривает "предложения других стран, проявивших интерес к проведению континентального турнира", говорится в сообщении пресс-службы.

На прошлой неделе права проводить данный турнир из-за беспорядков лишилась Колумбия, Аргентина оставалась единственной хозяйкой первенства. Кубок Америки первоначально должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год из-за пандемии. В 2021 году турнир запланирован на 13 июня - 10 июля. Согласно опросам, большинство аргентинцев в последние дни выступали против проведения первенства в стране. Ежедневно в Аргентине выявляются новые рекордные показатели инфицированных, в стране действует девятидневный локдаун. 

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За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине увеличилось на 1022 до 2 202 494, число летальных исходов от пневмонии COVID-19 - на 64 до 50 536. При этом показатель выздоровевших за сутки (4934) был выше показателя новых инфицированных, сообщило министерство охраны здоровья в Киеве. С начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 1 021 806 человек, большинство из них получили пока только первую из двух необходимых доз препарата.

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Швейцария открыла для посетителей внутренние помещения ресторанов и сняла ограничения по числу студентов в аудиториях. Кроме того, с 31 мая отменен обязательный home office для тех сфер, где он был возможен. Власти в Берне теперь лишь лишь рекомендуют работодателям позволять сотрудникам работать из дома. Вакцинированные жители страны освобождены от обязанности проходить обязательный карантин по возвращению из стран высокого эпидемиологического риска.

Дорожное движение в Китае

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В Китае выявлена вспышка внутренних заражений коронавирусом. В провинции Гуандун на юге КНР  за прошедшие 24 часа зарегистрировано 20 новых инфицированных, 18 из них - в административном центре Гуанчжоу, заявил Госкомитет здравоохранения КНР. В той же провинции выявлены три случая бессимптомного протекания коронавирусной инфекции внутреннего происхождения. Всего в Китае за минувшие сутки зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавируса, остальные семь случаев являются завезенными.

Суточный прирост заражений в ФРГ - 1 978 случаев

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В Германии суточный прирост заражений, по данным Института Роберта Коха, составил 1 978 случаев, что на 704 меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа в стране скончались 36 пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии в 84-миллионной Германии было выявлено 3 681 126 случаев заражения и 88 442 летальных исхода среди больных ковидом. Более 3 486 700 млн пациентов выздоровели. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 35,1 случая заражения. Неделей ранее этот показатель составлял 62,5 случая.

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Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек (Klaus Holetschek) предупредил о юридических последствиях на фоне сообщений о возможных махинациях, допущенных при работе тест-центров для выявления коронавирусной инфекции в этой федеральной земле и в Северном Рейне - Вестфалии. Министры здравоохранения отдельных земель и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) 31 мая проведут консультации на этот счет, подтвердил представитель ведомства.

"Тот, кто хочет обогатиться на пандемии коронавируса с помощью преступных махинаций, должен быть последовательно подвергнут наказанию", - подчеркнул Холечек. "Бавария работает над тем, чтобы все обвинения были быстро сняты", - добавил он. Речь идет о возможном мошенничестве при выставлении счетов за оказанные услуги, ведется следствие, уточняет агентство dpa.

В Баку возобновили работу метрополитена

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Власти Азербайджана с 31 мая возобновили работу метрополитена Баку, который был закрыт более чем на полгода из-за коронавируса. Он не принимал пассажиров с октября 2020 года после ужесточения карантинных мер. При этом метро вместе с остальным общественным транспортом пока не будет работать по выходным. В стране также снят запрет на работу межрегионального общественного транспорта, а с 10 июня будут открыты для посещения мечети и храмы. 

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Власти Египта приняли решение снять ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров. С 1 июня пункты общепита и магазины смогут вернуться к режиму работы по летнему расписанию, то есть до полуночи. Помимо снятия ограничений, египетское правительство сообщило о намерениях вакцинировать всех жителей двух курортов - Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Шпан: в ФРГ до середины июля привиться смогут 90 процентов всех желающих

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Йенс Шпан

Йенс Шпан

В Германии до середины июля получить вакцину от коронавируса смогут 90 процентов всех желающих, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn). По его данным, сделать прививку хотят порядка 70-75 процентов жителей Германии. 

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Украина ослабит карантинные ограничения на летний период, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас - стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", - заявил министр в  интервью "ТСН. Неделя".

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 30 мая >>>

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