Коронавирус: автогонка в США собрала рекордное число зрителей за пандемию

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была обнаружена более чем у 170 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, почти 153 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 30 мая (время московское).

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Украина направила в Индию самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Первый рейс доставит жителям второй по численности населения стране мира 184 кислородных концентратора, еще 216 аппаратов прибудут вторым рейсом, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Количество посетителей автогонки "500 миль Индианаполиса" в США стало рекордным для массовых мероприятий за время пандемии. За ежегодным заездом на автодроме в штате Индиана наблюдали 135 тысяч человек, при этом трибуны были заполнены лишь на 40 процентов.

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Южно-Африканская Республика ужесточает ограничения. Президент Сирил Рамапоса объяснил меру стремлением снизить нагрузку на сферу здравоохранения. Рестораны, бары, фитнес-центры и прочие компании, чьи услуги не относятся к категории жизненно необходимых, должны закрываться в 10 часов вечера. С 11 вечера до 4 утра будет действовать комендантский час. На массовые мероприятия в помещении могут собраться не более 100 человек, а на открытом пространстве - не более 250. До конца июня республика будет еженедельно получать около 630 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer, заверил глава государства.

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Прохожие у Колизея в Риме

Суточный прирост летальных исходов (43 случая) среди больных COVID-19 в Италии достиг минимального показателя с середины октября 2020 года. В республике с 60,2 млн жителей полный курс вакцинации от инфекции прошли 11,8 млн человек.

Вьетнам протестирует 13 млн жителей своего крупнейшего города

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Власти крупнейшего города Вьетнама, Хошимина, намерены протестировать на коронавирус всех 13 млн жителей в свете всплеска заражений. Ожидается, что в день будут проводить по 100 000 тестов, объяснил представитель городской администрации. В городе запрещено собираться группами более 10 человек за пределами мест работы и больниц. А жителям района, где расположена христианская община, с которой связывают недавнюю вспышку, будет запрещено покидать своим дома без уважительных причин.

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Малайзия расширяет вакцинацию в свете роста заражений. В ближайшее время прививки можно будет делать во врачебных кабинетах и частных клиниках, сообщил министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин. А в столице Куала-Лумпуре появятся 5 дополнительных центров. По официальным данным, в 32-миллионной азиатской стране привиты около 6 процентов населения. С 1 июня в Малайзии будет действовать 14-дневный локдаун.

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Общественный транспорт в Найроби

Кения продлила на 60 дней действие комендантского часа с 10 часов вечера до 4 утра, сообщило министерство внутренних дел и координации национального правительства. На аналогичный срок продлен запрет проводить массовые акции. Вакцинация в восточноафриканской республике с 52,5 млн жителей началась в марте. Первую прививку сделали около 970 тысяч человек.

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В Беларуси за прошедшие сутки подтверждено 1178 заражений, сообщило министерство здравоохранения. По данным ведомства, в республике с 9,4 млн жителей вирус SARS-CoV-2 в целом обнаружен у 393 807 человек, 2841 из них скончался, свыше 384 тысяч выздоровели и выписаны. Однако эксперты белорусской компании SATIO и немецкого фонда имени Фридриха Эберта считают, что официальная статистика по заболеваемости COVID-19 в Беларуси занижена в несколько раз.

В Германии вновь снизилась заболеваемость

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В Германии стабильно снижается показатель распространения коронавирусной инфекции - число заражений за семь дней из расчета на 100 тысяч человек. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в воскресенье, 30 мая, в последней, шестнадцатой, федеральной земле - Тюрингии - этот показатель опустился ниже отметки 50 случаев (47,5). Самый низкий показатель заболеваемости зарегистрирован в Мекленбурге - Передней Померании - 14,7 случая, а в масштабах всей страны он составляет 35,2 случая заражения.

По состоянию на пятницу, 28 мая, в Германии минимум одну прививку получили 42,6 процента населения, полностью вакцинированы около 14,2 млн человек, или 17,1 процента жителей страны.

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Израиль с 31 мая запрещает своим гражданам въезд на территорию России и Аргентины. Как сообщило министерство здравоохранения, обе страны включены в список регионов с повышенным риском заражения коронавирусом. Кроме Аргентины и России в список запрещенных к въезду стран ранее были включены Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

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В Китае, согласно официальным данным, только за один день, 29 мая, было сделано 17,98 миллиона инъекций вакцин против COVID-19. Как сообщила в воскресенье Национальная комиссия здравоохранения, в общей сложности с начала эпидемии в стране сделано 620,97 миллиона прививок.

В России - максимальный прирост новых случаев заражения с 19 марта

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У центра вакцинации в ГУМе в Москве

В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 9694. Это максимальный прирост с 19 марта (9699). За сутки зафиксированы 355 летальных исходов.

В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрировано 5 063 442 случая заражения коронавирусной инфекцией, 121 162 умерших и 4 677 870 выздоровевших.

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В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 3460 человек, число умерших возросло до 325 972. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрировано 165 553 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено около 28 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

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В Украине за сутки выявлено 1703 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 84 пациента. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 201 4725, скончались 50 472 пациентов, выздоровели более 2 млн человек.

В ОАЭ разработаны новые правила для посещения мероприятий

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В Объединенных Арабских Эмиратах с 6 июня для посещения любых массовых мероприятий необходимо пройти вакцинацию от COVID-19 и предъявить отрицательный тест на коронавирус. Как сообщили ранее местные СМИ со ссылкой на здравоохранительные органы, желающие посетить то или иное мероприятие должны предъявить справку о прививках или об отрицательных результатах теста, сделанного не ранее чем за 48 часов. Кроме того, необходимо иметь при себе электронное письмо о допуске в специальном мобильном приложении для посещения мероприятий.

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У входа в один из центров для проведения тестов в Штутгарте

В Германии суточный прирост заражений, по данным Института Роберта Коха, составил 3 852 случая, что на 2 862 меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа в стране скончались 56 пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии в 84-миллионной Германии было выявлено 3 679 148 случая заражения и 88 406 летальных исходов среди больных ковидом. Более 3 478 600 млн пациентов выздоровели. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 35,2 случая заражения. Неделей ранее этот показатель составлял 64,5 случая.

Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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Британская разведка не исключает, что версия о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции из Уханьского института вирусологии КНР могла быть достоверной. Об этом заявили в издании The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах королевства.

Берлин выделит 50 млн евро для наращивания выпуска вакцин от коронавируса в ЮАР

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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) пообещал, что Берлин выделит 50 млн евро для наращивания выпуска вакцин от коронавируса в Южно-Африканской Республике. Глава ведомства, посетивший ЮАР с визитом, отметил в интервью DW, что германская биотехнологическая компания BioNTech, а также другие производители готовы помочь ускорить этот процесс. По словам главы германского министерства, Берлин рассчитывает на "добровольное партнерство со стороны держателей патентов - таких компаний, как BioNTech, CureVac из Германии, и других фирм, которые действительно заинтересованы", с представителями местных фарморганизаций. "Здесь, в Южной Африке, уже есть компании - такие как Espin или Biotech, которые действительно соответствуют мировым стандартам", - подчеркнул он.

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Версию о лабораторном происхождении коронавируса, равно как и теорию о его естественном происхождении, нельзя считать доказанными, потому что не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко. По его словам, у конвенции нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля.

Премьер-министр Баварии потребовал скорейшей регистрации "Спутник V"

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Вакцина Sputnik V

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшей регистрации российской вакцины "Спутник V". Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag. По словам Зёдера, проверка экспертами EMA вакцины должна быть ускорена и не может замедляться по идеологическим соображениям.

Bild am Sonntag сообщает со ссылкой на источники в правительственных кругах, что решение о возможности регистрации российской вакцины будет принято не ранее сентября. Бавария в случае разрешения "Спутник V" планирует закупить более 2,5 млн доз препарата.

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Протесты в Бразилии

За прошедшие сутки общее количество зафиксированных случаев COVID-19 в Бразилии возросло на 79 670 и достигло 16 471 600, сообщается на сайте Минздрава. Общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране составило 461 057, увеличившись за 24 часа на 2012 случаев.

Десятки тысяч протестующих вышли 29 мая на улицы более чем 200 городов Бразилии, требуя импичмента президента Жаира Болсонару из-за его неудовлетворительного реагирования на пандемию. Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "несильным гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции. В некоторых городах демонстранты положили тысячи символических крестов в память о погибших во время пандемии.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 29 мая >>>

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