Коронавирус: в Германии полностью привит каждый четвертый житель

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 176 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, около 160 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 12 июня (время московское).

Мэр Москвы Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в свете всплеска заражений. Власти вынуждены "вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах", указал градоначальник. Кроме того, до 20 июня приостановлена работа детских игровых комнат и фудкортов, работающих в торговых центрах. А ресторанам, барам, кафе и развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23.00 до 06.00, за исключением работы на вынос.

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В Беларуси суточный прирост заражений составил 895 случаев, сообщило министерство здравоохранения. По данным ведомства, в республике с 9,4 млн жителей вирус SARS-CoV-2 в целом обнаружен у 404 740 человек, 2969 из них скончались, более 397 тысяч выздоровели и выписаны. В то же время эксперты белорусской компании SATIO и немецкого фонда имени Фридриха Эберта считают, что официальная статистика по заболеваемости COVID-19 в Беларуси занижена в несколько раз.

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В Украине за истекшие сутки подтверждено 1274 новых заражения и 69 летальных исходов среди больных COVID-19, сообщило министерство здравоохранения. В целом в 42-миллионной стране инфекция выявлена у 2 222 701 человека, 51 646 скончались, 2 125 685 выздоровели. С начала кампании вакцинации привиты 1 430 992 человека, в том числе 230 420 человек сделали обе требуемые прививки.

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Более четверти населения Германии полностью вакцинировано от коронавируса, сообщили федеральные власти. Свыше 21 млн человек полностью привиты, одну дозу вакцины получила почти половина жителей - более 40 млн человек.

В России увеличивается число новых инфицированных

Школьники в Казани

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В России стремительно растет заражаемость коронавирусом. За прошедшие сутки там зафиксировано 13 510 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, от последствий заражения скончались 399 человек, сообщил оперативный штаб.

С начала недели в России наблюдается ежедневное увеличение заболеваемости коронавирусом, показатели субботы соотносятся с данными 19 февраля, когда было выявлено 13 433 новых случая, после этого наблюдалось снижение значений.

Еще накануне, 11 июня, в РФ впервые с 22 февраля было выявлено более 12 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Мексике составил, по официальным данным, 3282 случая. Таким образом, общее число заражений в стране приблизилось к 2,5 млн. За последние 24 часа от последствий COVID-19 в Мексике скончались 243 человека, как сообщил Минздрав страны. Общее число жертв пандемии в этом государстве выросло до 229 823 пациентов. При этом само правительство Мексики полагает, что истинное число заражений в стране существенно выше.

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Правительство Малайзии продлило "тотальный локдаун", введенный в стране в начале июня, еще на две недели, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране пока не улучшилась. Карантинные ограничения, действующие сейчас в Малайзии, предполагают, кроме прочего, запрет удаляться от своего дома более чем на десять километров.

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1911 случаев - на 389 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 18,3 случая заражения (днем ранее - 18,6). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончались 129 пациентов, тем самым общее число летальных исходов возросло до 89 816. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 713 480 случаев заражения. В Германии живут около 84 млн человек.

В ЕС настаивают на повышении доступности вакцин

Вакцинация в Непале

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Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук призывает сделать вакцины от коронавируса доступными для всех жителей планеты. "Мы должны обеспечить доступ к вакцинам по всему миру, а не только в странах, которые могут за них заплатить", - заявила она в интервью информагентству AFP.

Словакия не будет повторно закупать "Спутник V"

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Власти Словакии не планируют повторно закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил министр иностранных дел страны Иван Корчок в интервью французской радиостанции France 24, которое выйдет в эфир в субботу. По его словам, в стране от 5 до 6 тысяч человек проявили интерес к вакцинации "Спутником V", в настоящее время имеется 200 тысяч доз российской вакцины. В Словакии 7 июня началась вакцинация российским препаратом, который еще не получил разрешения на применение в Евросоюзе от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, использующей "Спутник V".

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Аргентина в экстренном порядке зарегистрировала вакцину от коронавируса китайского производителя Cansino Biologics. До сих пор для иммунизации населения в стране использовали российский препарат "Спутник V", а также китайский Sinopharm и британско-шведский AstraZeneca.

В США уничтожат десятки миллионов доз вакцины из-за брака

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Вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson

В США будет уничтожен большой объем вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за технологической ошибки при производстве, сообщило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Власти США не называют точных данных, однако газета The New York Times сообщила, что речь идет о 60 миллионах доз вакцины. Ранее в апреле компания BioSolutions, которая производит эту вакцину на своем заводе в Балтиморе, по требованию FDA остановила работу, поскольку выяснилось, что по ошибке для вакцины Johnson & Johnson были использованы составляющие, предназначенные для производства препарата AstraZeneca.

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Пандемия привела к резкому увеличению попыток самоубийства у подростков в США. К такому выводу пришло исследование, проведенное для Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и опубликованное в пятницу. По его данным, в мае 2020 начало расти число подростков в возрасте от 12 до 17 лет, поступающих в клиники после попыток суицида. Летом прошлого года число девочек в этом возрасте, пытавшихся покончить жизнь самоубийством, выросло на 26 процентов по сравнению с данными 2019 года. Весной 2021 года этот показатель у девочек вырос на 51 процент по сравнению с 2020 годом. Среди мальчиков в возрасте 12-17 лет число попыток суицида выросло на 4 процента. Исследование не изучало причины такого развития, однако ученые предполагают, что резкое ограничение социальных контактов из-за пандемии сильно повлияло на психику подростков. В качестве других возможных причин исследование называет потребление наркотиков, страх возникновения проблем со здоровьем и материальных трудностей в семье.

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Заместитель председателя бундестага, представитель Свободной демократической партии Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) резко раскритиковал решение правительства ФРГ в условиях снижающихся темпов прироста заражений коронавирусом в стране продлить режим эпидемии национального масштаба еще на три месяца. "Большая коалиция продолжает политику страха и настаивает на продолжении де-юре режима чрезвычайного положения, которого в настоящий момент с эпидемиологической точки зрения нет", - заявил политик в интервью немецкой газете Bild.

Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca

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Италия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для прививок пациентов в возрасте до 60 лет. Как сообщил специальный уполномоченный правительства страны по вопросам борьбы с пандемией коронавируса Франческо Фильюоло, причиной для принятия такого решения стала смерть от тромбоза 18-летней девушки, которой сделали прививку этой вакциной 25 мая.

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Пляж на юге Англии

В Великобритании из-за вспышки заражений новым вариантом коронавируса, получившим название "Дельта", снятие карантинных ограничений, возможно, будет отложено на три недели и произойдет лишь 19 июля, а не 21 июня, как было запланировано. Об этом пишет таблоид The Sun. За неделю число заражений "дельта-вариантом" коронавируса в Соединенном Королевстве увеличилось в три раза.

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Перед началом саммита "большой семерки" в британском графстве Корнуолле представители ЕС напомнили о том, что европейские страны, в отличие от других государств-членов G7, уже на протяжении нескольких месяцев активно помогают обеспечить вакцинами от коронавируса нуждающиеся страны. Как заявили дипломаты на координационной встрече европейских участников саммита G7, Евросоюз сегодня - это "мировая аптека", до конца года он собирается пожертвовать как минимум 100 млн доз вакцины от COVID-19 нуждающимся в ней странам.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 11 июня >>>

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