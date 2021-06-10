Пандемия: в Германии продлен режим эпидемии национального значения

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 175 млн жителей планеты. Почти 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 159 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 11 июня (время московское).

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Германский бундестаг продлил на три месяца режим эпидемии национального значения, который был введен в связи с пандемией. 375 депутатов проголосовали "за", 218 - "против", шестеро воздержались. Режим был впервые введен 25 марта 2020 года и в последний раз продлевался до 30 июня. Эта мера дает федеральному правительству право на введение таких ограничительных, как закрытие непродовольственных магазинов и сокращение социальных контактов.

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не рекомендует вакцину от коронавируса AstraZeneca гражданам стран Евросоюза с редким заболеванием крови - синдромом капиллярной утечки. Эта информация должна быть добавлена в описание препарата, указали в EMA. Агентство также сообщило, что анализирует сообщения о случаях миокардита (воспаление сердечной мышцы) среди привитых разными вакцинами.

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Вакцина от COVID-19 BioNTech/Pfizer защищает от варианта коронавируса B.1.617.2, впервые выявленного в Индии. К такому выводу пришли ученые из Университета Сент-Мэрис американского штата Техас. Согласно их исследованию, опубликованному в специализированном журнале Nature, вакцина BioNTech/Pfizer защищает также от многих других вариантов, например, B.1.525, впервые выявленного в Нигерии. Ученые исследовали результаты 20 анализов крови 15 человек, каждый из которых получил обе дозы вакцины, а также их реакцию на различные варианты коронавируса.

Германия больше не считает Украину зоной риска заражения ковидом

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Германия исключила Украину, США, Австрию, Швейцарию, Армению, Азербайджан и еще ряд государств из списка стран и территорий, которые считаются зонами риска заражения коронавирусом. Как сообщает Институт имени Роберта Коха, это решение вступает в силу 13 июня. С этого дня прибывшие из этих стран в Германию больше не должны регистироваться и проходить карантин.

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Бурятия с 12 июня до 1 июля приостанавливает работу фудкортов в торговых центрах, детских развлекательных зон, аттракционов, кинотеатров и театров, режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20.00. Ужесточен контроль за соблюдением "масочного режима" в торговых центрах, заведениях общепита и общественном транспорте. В центрах госуслуг и отделах ЗАГС Бурятии сохраняется очный прием.

По информации правительства, у 81% пациентов с COVID-19 в стационарах тяжелая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет.

В РФ впервые с февраля более 12 тыс. новых случаев ковида

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В России впервые с 22 февраля выявлено более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано еще 12 505 новых инфицированных, сообщил оперативный штаб. Накануне сообщалось о 11 699 новых случаях. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 5 180 454 человека, из них 125 674 умерли (плюс 396 за сутки).

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В Певеке, самом северном городе России, а также пяти чукотских селах - Ванкарем, Уэлькаль, Сиреники, Ваеги и Чуванское - обе дозы вакцины от коронавируса получили все жители. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб, отмечая, что в еще одном селе, Нутэпэльмен, вакцинированы 95% "планового числа жителей". Чукотка сохраняет лидерство по темпам вакцинации среди субъектов РФ, отмечает оперативный штаб. Во всех населенных пунктах региона используются вакцины "Sputnik-V", "ЭпиВак" и "КовиВак".

++11.10++

В Украине за сутки выявлено 1603 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Минздрав страны. Так, общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 2 221 427. Число жертв COVID-19 выросло за сутки на 70 до 51 577. Первую дозу вакцины получили 30 744 жителей Украины, а обе прививки - 23 585 человек. Население Украины составляет примерно 44,5 млн человек.

Сотрудник службы охраны Меркель ушел на карантин

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Сотрудник службы охраны канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) отправлен на карантин после вспышки коронавируса в одном из отелей вблизи английского курорта Карбис-Бей, где состоится саммит "группы семи". Как пояснил представитель правительства в Берлине, эта мера принята в целях предосторожности и не отразится на поездке Меркель и ее делегации на саммит.

Глава германского правительства планирует прибыть в графство Корнуолл к полудню 11 июня. Ранее сообщалось, что в отеле, который после вспышки был закрыт, размещались два немецких охранника. Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона в ответ на вопрос журналистов заявил, что Ангела Меркель обязательно приедет на встречу "большой семерки".

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В преддверии саммита "большой семерки" в английском графстве Корнуолл кандидат в канцлеры ФРГ от партии партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала нынешнюю главу правительства страны Ангелу Меркель (Angela Merkel) приложить больше усилий для снабжения беднейших стран вакцинами от коронавируса. "Задача Федеративной Республики Германия - проявлять больше солидарности в мировом масштабе, прежде всего со слабыми мира сего, которые не получили вообще никакого предложения вакцин", - заявила Бербок в интервью агентству dpa.

Участники саммита G7 в Корнуолле планируют обсудить возможность поставки беднейшим государствам 1 млрд доз вакцины. За рубежом Ангелу Меркель критикуют за то, что она выступила против предложения США и ряда других стран отменить патенты на вакцины от коронавируса.

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 2440 случаев - на 725 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 18,6 случая заражения (днем ранее - 19,3). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончались 102 пациента, тем самым общее число летальных исходов возросло до 89 687. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 711 569 случаев заражения. В Германии живут около 84 млн человек.

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Кафедральный собор в Вашингтоне

В ночь на 11 июня 600 раз - по одному разу в память о каждой тысяче человек, которые скончались в США от заболеваний, связанных с коронавирусом, прозвонили колокола Вашингтонского кафедрального собора. В стране число жертв вируса, по разным данным, приближается к 600 тыс человек либо уже превысило этот показатель.

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Круизный оператор американо-норвежской компании Royal Caribbean сообщил, что положительный результат на COVID-19 был получен у двух гостей на борту его судна Millennium. Заболевание протекает в бессимптомной форме, больные находятся в изоляции. Millennium вышел в рейс на прошлой неделе. Это - один из первых круизов в Северной Америке после годового простоя из-за распространения коронавирусной инфекции на круизных лайнерах в 2020 году.

Эстония досрочно смягчает ограничения

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Правительство Эстонии досрочно одобрило смягчение ограничений, введенных для борьбы с COVID-19. Ослабление ограничений вступит в силу 11 июня, заявила премьер-министр Кая Каллас. Она указала, что на снижение уровня распространения заболевания повлияла активная вакцинация населения. Теперь, в частности, на мероприятиях в помещениях могут принять участие до 600 человек с учетом требований рассредоточенности и 50% загруженности, а на открытом воздухе - до 1000 человек. Спортивные соревнования высшего уровня разрешены как в помещении, так и на открытом воздухе без групповых и временных ограничений. Магазины и предприятия бытовых услуг могут работать при обеспечении рассредоточенности и занятости площадей не более 50%.

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Прививочный центр в Лондоне

Великобритания собирается в 2022 году предоставить 100 млн доз вакцины от коронавируса нуждающимся в ней странам. Об этом заявили представители правительства Соединенного Королевства в преддверии саммита G7. Ожидается, что все страны "большой семерки" пожертвуют суммарно один миллиард доз.

++02.00++

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, отметив, что Венгрия стала первой страной Европейского Союза, с которой были достигнуты такие договоренности. Украинцы смогут путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации с 11 июня, указал Кулеба. С 7 июня Испания открыла свои границы для вакцинированных туристов, а 9 июня Франция разрешила въезд туристам из Украины, привитым зарегистрированными в ЕС вакцинами.

Amazon после пандемии продлит частичную удаленку

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Благодаря снижению числа новых заражений в Германии снова открылись непродуктовые магазины

Заместитель председателя бундестага, представитель Свободной демократической партии Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) призвал правительство ФРГ как можно скорее определиться с планом снятия карантинных ограничений. Правительству "не стоит думать, что ограничительные меры, которые кажутся разумными вирусологам и медикам, можно будет сохранять в силе, не имея на то законного основания", - заявил Кубики в интервью газете WELT. "Я призываю как можно скорее указать путь, по которому мы сможем вернуться к нормальным условиям (жизни общества. - Ред.)", - подчеркнул он.

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Компания Amazon планирует после пандемии дать своим сотрудникам возможность два дня в неделю работать из дома. Каждый день приходить на работу в офис придется лишь таким сотрудникам, как администраторы сети. Ранее о подобных планах сообщили представители компаний Apple и Google.

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В преддверии саммита G7 в британском графстве Корнуолл СМИ сообщают о вспышке коронавируса в отеле, где были размещены двое из охранников канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), прибывшие в страну заранее. Указывается, что, несмотря на этот инцидент, глава германского правительства не отменит своего участия в мероприятии. Это подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 10 июня >>>

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