Коронавирус: Германия предоставила Украине 18 аппаратов ИВЛ

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 82,2 млн человек во всем мире, почти 1,8 млн скончались. Выздоровели более 58 млн пациентов. DW следит за событиями 30 декабря.
Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 82 млн жителей планеты. Около 1,8 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 58 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 30 декабря (время московское).
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Германия в знак солидарности в преодолении глобальной пандемии предоставила Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких Evita V600 общей стоимостью около 525 тысяч евро, сообщило посольство ФРГ в Киеве. Глава диппредставительства Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen) передала аппараты больнице №17 украинской столицы. "Я была поражена самоотверженностью и энтузиазмом медицинской команды Киевской больницы №17, и я надеюсь, что аппарат искусственной вентиляции легких поможет многим пациентам", - заявила она.
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Власти Турции ужесточили ограничения в новогоднюю ночь. С 21 часа 31 декабря до 10 часов 1 января будет запрещено выходить на центральные улицы и площади всех городов и провинций. В частности в Стамбуле запретили выходить на пешеходную улицу Истикляль и площадь Султанахмет. Меры распространяются и на иностранных туристов, сообщил МВД Турции.
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) предостерег от слишком скорого отказа от ограничений в связи с коронавирусом. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Берлине. В ФРГ на фоне сложной ситуации с пандемией с 16 декабря действует жесткий локдаун, который продлится минимум до 10 января 2021 года. Отвечая на вопрос об открытии школ и детских садов, Шпан сослался на совещание руководства федеральных земель с властями в Берлине 5 января, которое он не хотел бы предвосхищать. По его словам, "лучше сейчас на неделю дольше" оставаться в режиме локдауна, чем снять его "на неделю раньше" необходимого. Строгое ограничение контактов, в любом случае, будет требоваться и после 10 января, указал он.
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В доме престарелых в кантоне Люцерн умер пожилой мужчина, которому за пять дней до этого сделали прививку от коронавируса, передало локальное издание Der Zeitpunkt. Официального подтверждения возможной связи между прививкой и летальным исходом пока нет.
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Число инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 26 513. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 3 131 550. За минувшие 24 часа в РФ подтверждены 599 смертей от последствий заболевания COVID-19, за все время наблюдения - 56 426.
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Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что после вступления в должность использует закон о военном производстве (DPA) 1950 года для того, чтобы нарастить выпуск продукции, необходимой для вакцинации от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в Уилмингтоне (штат Делавэр). Закон разрешает главе государства привлекать частный сектор для производства определенных материалов.
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Власти Сингапура начали вакцинацию населения от коронавируса с помощью вакцины, разработанной немецкой BioNTech и американской Pfizer. Об этом сообщила газета The Straits Times. Первыми вакцину получили медицинские работники: привиты сотрудники Национального центра инфекционных заболеваний. Вторую дозу препарата они получат в январе 2021 года. С февраля начнут прививать пожилых лиц старше 70 лет. Ожидается, что к третьему кварталу следующего года власти Сингапура будут располагать объемами вакцины, достаточными для бесплатной иммунизации всех желающих из 5,7-миллионов жителей.
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Избранный член Палаты представителей Конгресса США Люк Летлоу (республиканец от штата Луизиана) умер от последствий COVID-19 в возрасте 41 года. Об этом сообщил губернатор штата Джон Белл Эдвардс. Он отметил, что Летоу активно работал, поддерживая команду бывшего губернатора Бобби Джиндала, а также руководил штатом конгрессмена Ральфа Авраама (республиканец), которого должен был вскоре сменить. По словам Эдвардса, Летоу воспитывал двоих детей.
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Впервые в Германии число летальных случаев, связанных с коронавирусом, превысило 1000. По данным Института имени Роберта Коха, за последние сутки в стране умерло 1129 пациентов, в общей сложности с начала пандемии - 32 107. За 24 часа выявлено 22 459 новых случаев заражения, общее число инфицированных превысило 1,68 млн.
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В ближайшие месяцы в Германии будет расти готовность населения сделать прививку от коронавируса. Такое мнение высказал в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland глава германской Федеральной врачебной палаты (Bundesärztekammer) Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt). "Привитые перестают бояться пандемии, они могут расслабиться и чувствуют себя лучше. Это станет заразным - но уже в позитивном смысле", - подчеркнул эксперт.
По данным соцопросов, сегодня чуть больше половины жителей Германии готовы сделать прививку от коронавируса. Для формирования стадного иммунитета, однако, необходимо, чтобы вакцинировались от 65 до 70 процентов населения.
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Мэр Москвы Сергей Собянин обещал разблокировать соцкарты москвичей, привившихся от коронавируса. По его словам, в числе первых вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда смогут пожилые люди, студенты и граждане с хроническими заболеваниями. В то же время льготные карты учащихся с 6 по 11 классы останутся заблокированными как минимум до 17 января - даты окончания продленных новогодних каникул.
На сайте московской мэрии указано, что к 29 декабря прививку от COVID-19 уже сделали около 50 тысяч жителей столицы, еще 70 тысяч записались на вакцинацию.
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Евросоюз заказал у компаний BioNTech и Pfizer дополнительные 100 млн доз вакцины от коронавируса. "Таким образом, у нас в распоряжении будет 300 млн доз вакцины, которая считается безопасной и эффективной", - написала в этой связи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на своей странице в Twitter. В ноябре ЕС закупил у BioNTech/Pfizer 200 млн доз вакцины с опцией заказа дополнительных 100 млн порций.
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В связи с пандемией коронавируса каникулы в московских школах продлены на неделю, до 17 января, объявил столичный мэр Сергей Собянин. Сейчас в Москве в школу ходят ученики с первого класса по пятый, а остальные обучаются дистанционно.
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Из-за напряженной эпидемиологической ситуации британские клиники находятся на грани перегрузки, заявили представители ряда больниц. Учитывая это обстоятельство, некоторые научные эксперты призвали правительство в Лондоне продлить рождественские и новогодние каникулы и не открывать школы на следующей неделе.
Сейчас в британских больницах лечатся больше пациентов с COVID-19, чем в апреле, на пике первой волны пандемии. 28 декабря их было в общей сложности 20 426. Максимальное число пациентов с коронавирусом в британских клиниках в апреле составляло 18 974 человека.
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) считает отмену локдауна в стране 10 января маловероятной. "На сегодняшний момент число новых заражений далеко от того, каким мы хотели бы его видеть, - заявил политик в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ARD. - Несомненно, 10 января (в этот день в Германии истекает срок действия текущего режима локдауна. - Ред.) будут приняты меры".
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Первый случай заражения мутировавшим коронавирусом выявлен в США
В американском штате Колорадо зафиксирован первый случай заражения новым вариантом коронавируса, получившим особенно широкое распространение в Великобритании. По данным офиса губернатора штата, инфекция была выявлена у молодого человека, который в последнее время не предпринимал никаких поездок. Сейчас этот пациент находится на самоизоляции.
После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.
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В Германии муниципальные власти призывают население отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. "К сожалению, в этом необычном году нам не удалось уверенно взять под контроль ситуацию с распространением инфекции. Поэтому власти городов призывают граждан: оставайтесь на Новый год дома и празднуйте в тесном кругу друзей", - заявил глава Объединения немецких городов (Deutscher Städtetag) Хельмут Деди (Helmut Dedy) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.
В некоторых городах Германии действует запрет на запуск фейерверка не только в общественных местах, но и на придомовых участках. С помощью этого ограничения правительство ФРГ надеется избежать перегрузки больничных отделений неотложной помощи, в которые ежегодно попадают люди с травмами, полученными при запуске новогодних ракет и петард.
Хроника пандемии 29 декабря >>>
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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