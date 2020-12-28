 Коронавирус: Германия предоставила Украине 18 аппаратов ИВЛ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.12.2020

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Мир

Коронавирус: Германия предоставила Украине 18 аппаратов ИВЛ

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 82,2 млн человек во всем мире, почти 1,8 млн скончались. Выздоровели более 58 млн пациентов. DW следит за событиями 30 декабря.

Пациент с аппаратом ИВЛ

Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 82 млн жителей планеты. Около 1,8 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 58 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 30 декабря (время московское).

++19.31++

Германия в знак солидарности в преодолении глобальной пандемии предоставила Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких Evita V600 общей стоимостью около 525 тысяч евро, сообщило посольство ФРГ в Киеве.  Глава диппредставительства Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen) передала аппараты больнице №17 украинской столицы. "Я была поражена самоотверженностью и энтузиазмом медицинской команды Киевской больницы №17, и я надеюсь, что аппарат искусственной вентиляции легких поможет многим пациентам", - заявила она. 

++18.00++

Власти Турции ужесточили ограничения в новогоднюю ночь. С 21 часа 31 декабря до 10 часов 1 января будет запрещено выходить на центральные улицы и площади всех городов и провинций. В частности в Стамбуле запретили выходить на пешеходную улицу Истикляль и площадь Султанахмет. Меры распространяются и на иностранных туристов, сообщил МВД Турции.

Глава Минздрава ФРГ пообещал дальнейшее ограничение контактов

++16.30++

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) предостерег от слишком скорого отказа от ограничений в связи с коронавирусом. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Берлине. В ФРГ на фоне сложной ситуации с пандемией с 16 декабря действует жесткий локдаун, который продлится минимум до 10 января 2021 года. Отвечая на вопрос об открытии школ и детских садов, Шпан сослался на совещание руководства федеральных земель с властями в Берлине 5 января, которое он не хотел бы предвосхищать. По его словам, "лучше сейчас на неделю дольше" оставаться в режиме локдауна, чем снять его "на неделю раньше" необходимого. Строгое ограничение контактов, в любом случае, будет требоваться и после 10 января, указал он.

++15.10++

В доме престарелых в кантоне Люцерн умер пожилой мужчина, которому за пять дней до этого сделали прививку от коронавируса, передало локальное издание Der Zeitpunkt. Официального подтверждения возможной связи между прививкой и летальным исходом пока нет.

В РФ - свыше 26 тыс. выявленных случаев

++13.27++

Число инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 26 513. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 3 131 550. За минувшие 24 часа в РФ подтверждены 599 смертей от последствий заболевания COVID-19, за все время наблюдения - 56 426.

++11.22++

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что после вступления в должность использует закон о военном производстве (DPA) 1950 года для того, чтобы нарастить выпуск продукции, необходимой для вакцинации от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал  в Уилмингтоне (штат Делавэр). Закон разрешает главе государства привлекать частный сектор для производства определенных материалов. 

В Сингапуре начали вакцинацию

++10.06++

Власти Сингапура начали вакцинацию населения от коронавируса с помощью вакцины, разработанной немецкой BioNTech и американской Pfizer. Об этом сообщила газета The Straits Times. Первыми вакцину получили медицинские работники: привиты сотрудники Национального центра инфекционных заболеваний. Вторую дозу препарата они получат в январе 2021 года. С февраля начнут прививать пожилых лиц старше 70 лет. Ожидается, что к третьему кварталу следующего года власти Сингапура будут располагать объемами вакцины, достаточными для бесплатной иммунизации всех желающих из 5,7-миллионов жителей.

++09.07++

Избранный член Палаты представителей Конгресса США Люк Летлоу (республиканец от штата Луизиана) умер от последствий COVID-19 в возрасте 41 года. Об этом сообщил губернатор штата Джон Белл Эдвардс. Он отметил, что Летоу активно работал, поддерживая команду бывшего губернатора Бобби Джиндала, а также руководил штатом конгрессмена Ральфа Авраама (республиканец), которого должен был вскоре сменить. По словам Эдвардса, Летоу воспитывал двоих детей.

В ФРГ - впервые свыше 1000 смертей, связанных с коронавирусом, за сутки

++07.35++

Впервые в Германии число летальных случаев, связанных с коронавирусом, превысило 1000. По данным Института имени Роберта Коха, за последние сутки в стране умерло 1129 пациентов, в общей сложности с начала пандемии - 32 107. За 24 часа выявлено 22 459 новых случаев заражения, общее число инфицированных превысило 1,68 млн.

++07.10++

В ближайшие месяцы в Германии будет расти готовность населения сделать прививку от коронавируса. Такое мнение высказал в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland глава германской Федеральной врачебной палаты (Bundesärztekammer) Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt). "Привитые перестают бояться пандемии, они могут расслабиться и чувствуют себя лучше. Это станет заразным - но уже в позитивном смысле", - подчеркнул эксперт.

По данным соцопросов, сегодня чуть больше половины жителей Германии готовы сделать прививку от коронавируса. Для формирования стадного иммунитета, однако, необходимо, чтобы вакцинировались от 65 до 70 процентов населения. 

++06.30++

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал разблокировать соцкарты москвичей, привившихся от коронавируса. По его словам, в числе первых вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда смогут пожилые люди, студенты и граждане с хроническими заболеваниями. В то же время льготные карты учащихся с 6 по 11 классы останутся заблокированными как минимум до 17 января - даты окончания продленных новогодних каникул.
На сайте московской мэрии указано, что к 29 декабря прививку от COVID-19 уже сделали около 50 тысяч жителей столицы, еще 70 тысяч записались на вакцинацию.

++05.15++

Евросоюз заказал у компаний BioNTech и Pfizer дополнительные 100 млн доз вакцины от коронавируса. "Таким образом, у нас в распоряжении будет 300 млн доз вакцины, которая считается безопасной и эффективной", - написала в этой связи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на своей странице в Twitter. В ноябре ЕС закупил у BioNTech/Pfizer 200 млн доз вакцины с опцией заказа дополнительных 100 млн порций.

++04.25++

В связи с пандемией коронавируса каникулы в московских школах продлены на неделю, до 17 января, объявил столичный мэр Сергей Собянин. Сейчас в Москве в школу ходят ученики с первого класса по пятый, а остальные обучаются дистанционно.

++03.50++

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации британские клиники находятся на грани перегрузки, заявили представители ряда больниц. Учитывая это обстоятельство, некоторые научные эксперты призвали правительство  в Лондоне продлить рождественские и новогодние каникулы и не открывать школы на следующей неделе.

В одной из лондонских больниц

В одной из лондонских больниц

Сейчас в британских больницах лечатся больше пациентов с COVID-19, чем в апреле, на пике первой волны пандемии. 28 декабря их было в общей сложности 20 426. Максимальное число пациентов с коронавирусом в британских клиниках в апреле составляло 18 974 человека.

++02.30++

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) считает отмену локдауна в стране 10 января маловероятной. "На сегодняшний момент число новых заражений далеко от того, каким мы хотели бы его видеть, - заявил политик в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ARD. - Несомненно, 10 января (в этот день в Германии истекает срок действия текущего режима локдауна. - Ред.) будут приняты меры".

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Девушка в защитной маске на фоне американского флага

Новый вариант коронавируса добрался до США

Первый случай заражения мутировавшим коронавирусом выявлен в США

В американском штате Колорадо зафиксирован первый случай заражения новым вариантом коронавируса, получившим особенно широкое распространение в Великобритании. По данным офиса губернатора штата, инфекция была выявлена у молодого человека, который в последнее время не предпринимал никаких поездок. Сейчас этот пациент находится на самоизоляции. 
После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.

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В Германии муниципальные власти призывают население отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. "К сожалению, в этом необычном году нам не удалось уверенно взять под контроль ситуацию с распространением инфекции. Поэтому власти городов призывают граждан: оставайтесь на Новый год дома и празднуйте в тесном кругу друзей", - заявил глава Объединения немецких городов (Deutscher Städtetag) Хельмут Деди (Helmut Dedy) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В некоторых городах Германии действует запрет на запуск фейерверка не только в общественных местах, но и на придомовых участках. С помощью этого ограничения правительство ФРГ надеется избежать перегрузки больничных отделений неотложной помощи, в которые ежегодно попадают люди с травмами, полученными при запуске новогодних ракет и петард.

Хроника пандемии 29 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Максим Нелюбин


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