Голикова оценила число смертей от коронавируса в РФ в 116 тысяч

Общее число жертв пандемии коронавируса в России достигло 115 тысяч человек, об этом заявила в эфире телеканала "Россия-24" в среду, 30 декабря, вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "70 921 умерший - это умершие исключительно от причины смертности ковид, он официально подтвержден и не подвергается сомнению", - сообщила Голикова.

Еще 45 109 человек имели положительный тест на коронавирус, но скончались от других причин. У большинства из этих людей были хронические заболевания - сердечно-сосудистые, эндокринные и заболевания органов дыхания, отметила вице-премьер. "Прирост смертности от Covid и последствий его влияния мы оцениваем как 81%", - добавила Татьяна Голикова.

Она также указала, что данные по смертности от коронавируса могут быть скорректированы по результатам патологоанатомических исследований.

Оперативный штаб РФ сообщает о 56 тысячах смертей от коронавируса

По официальным данным, опубликованным на сайте "стопкоронавирус.рф" 30 декабря, число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции в России с начала пандемии возросло до 56 426. Всего в стране вирус SARS-CoV-2 выявлен у 3 131 550 человек. Россия уступает по числу подтвержденных заражений лишь США, Бразилии и Индии.

Между тем 28 декабря Росстат сообщил, что число смертей среди инфицированных коронавирусом в ноябре (35 645 случаев) выросло почти в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем. В октябре ведомство насчитало 24,3 тысячи смертей среди пациентов с SARS-CoV-2.

По его данным, пневмония COVID-19 в ноябре стала основной причиной смерти 19 626 человек. Но Росстат выделяет еще три группы погибших, у которых была выявлена новая инфекция. В первой из них COVID-19 предполагается основной причиной смерти, но эксперты еще исследуют результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции (3984 случая в ноябре). Во второй группе заболевание способствовало появлению осложнений, ускоривших смерть пациента (2178 случаев). К третьей группе эксперты относят летальные исходы, на которые обнаруженная инфекция никак не повлияла (9857 случаев).

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