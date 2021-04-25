Коронавирус: США окажут немедленную помощь Индии

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 147 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 124 млн пациентов. DW следит за событиями 25 апреля.
Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 147 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 124 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 25 апреля (время московское).
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Около 8 процентов американцев, привитых первой дозой вакцины от коронавируса - свыше 5 млн человек - в силу разных причин не получили вторую дозу, необходимую для формирования долгосрочного устойчивого иммунитета, пишет газета The New York Times. По данным издания, это чаще всего происходит по вине людей - они забывают о назначенной дате, считают, что одной дозы уже достаточно, или не хотят повторять прививку, если почувствовали себя плохо в первый раз.
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США окажут немедленную помощь Индии. Как заявила официальный представитель Белого дома, будут поставлены сырье для вакцин против SARS-CoV-2, медицинское оборудование и защитное снаряжение. Индия в последние дни стала новым эпицентром развития пандемии COVID-19.
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси привился от коронавируса. При этом в заявлении канцелярии главы государства не уточняется, какой именно препарат был использован. В стране доступны вакцины китайской корпорации Sinopharm и британско-шведской AstraZeneca. На сегодняшний день в Египте сделано 1,5 млн прививок.
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Власти столицы Индии Нью-Дели приняли решение еще на неделю - до 3 мая - продлить жесткие ограничения, связанные с распространением коронавируса. Локдаун был введен в Нью-Дели с вечера 19 апреля. Все сотрудники частных компаний должны работать только из дома, лишь государственные учреждения и "поставщики основных услуг" продолжают работу в обычном режиме. Продовольственные магазины и аптеки открыты. Разрешена также доставка продуктов и товаров первой необходимости на дом.
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Начиная с 26 апреля, жители Перу должны будут носить одновременно две маски для защиты от коронавируса во время посещения магазинов, рынков, торговых центров, аптек и других мест массового скопления людей. Эта мера сопровождается также требованием использовать специальный прозрачный экран для защиты слизистой глаз.
И. о. президента Перу Франсиско Сагасти заявил, что его страна переживает пик второй волны пандемии. Глава государства также распорядился раздать населению бесплатные маски. С начала пандемии в стране выявлены 1,7 млн случаев инфицирования и 59 440 летальных исходов с COVID-19. По данным Минздрава, на сегодняшний день только 1,7 процента от 33 млн жителей получили две необходимые дозы вакцины.
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В Москве прививки от коронавируса сделали около 400 тыс жителей старше 60 лет. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Мэр ранее отмечал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе "начала ухудшаться", в связи с чем местные власти намерены поддержать инициативу о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых. Население Москвы на 1 января 2020 года превышало 12,6 млн человек.
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Власти Италии из-за мутации коронавируса закрывают въезд в страну тем, кто последние две недели провел в Индии. Об этом сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца. "Лица, постоянно проживающие в Италии, смогут вернуться, сделав тест при выезде и въезде с обязательным карантином. Всем, кто были в Индии в последние 14 дней и уже находятся в нашей стране, следует сделать тест, связавшись со службами предупреждения заболевания", - отметил Сперанца.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что кабмин Германии готовит чрезвычайную помощь Индии, где серьезно осложнилась ситуация с пандемией. "Хочу выразить соболезнования народу Индии в связи с ужасными страданиями, которые вновь (в ходе новой волны эпидемии. - Ред.) принес вашей стране COVID-19", - подчеркнула Меркель. Ее слова приводит в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Борьба с пандемией - наша общая борьба. Германия солидарна с Индией и в срочном порядке готовит миссию поддержки", - указала канцлер, пока не уточнив объемов помощи и ее характера.
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В Иране началось серийное производство своей вакцины от коронавируса - COVIran. Об этом сообщило агентство Anadolu. По его данным, испытания препарата - в третьей фазе, однако его уже начали вводить добровольцам. Как ожидается, до сентября будут выпущены более 30 млн доз, из них 1 млн доз - в мае, 3,5 млн - в июне, 12 млн - в июле и 15 млн - в августе.
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Власти Пакистана предложили Индии помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, сообщает Associated Press со ссылкой на пакистанский МИД. Исламабад готов поставить в Индию аппараты ИВЛ, аппаратуру по подаче кислорода, рентгеновские аппараты, средства индивидуальной защиты. По словам министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши, выступая с таким предложением, его страна исходит из принципов политики гуманизма и ожидает ответа от Дели.
В Индии уже несколько дней подряд регистрируются антирекордыпо количеству выявленных случаев COVID-19. Так, по данным газеты Times of India, за последние сутки в стране выявлено 350 000 новых инфицированных. Страна занимает второе после США место по количеству заражений.
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Суточный прирост инфицированных коронавирусом составил в РФ 8 780 случаев, за 24 часа умерли 332 пациента. Это следует из данных оперативного штаба. С начала пандемии в стране зарегистрировано 4 762 569 случаев коронавирусной инфекции, 108 232 человека скончались, 4 388 008 выздоровели.
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В Украине зафиксировано 7 930 случаев заражения коронавирусом, от последствий инфекции умер 231 пациент, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Всего с начала пандемии в Украине зарегистрирован 2 025 271 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них - 42 323 летальных, 1 572 528 человек выздоровели.
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С тех пор, как вакцины от коронавируса стали доступны для большинства жителей планеты, данных о них становится все больше. Переизбыток информации порождает неуверенность и создает благодатную почву для появления нелепых слухов. DW разоблачила четыре самых распространенных мифа о вакцинации.
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Профсоюз полиции (GdP) считает, что повсеместный контроль за соблюдением комендантского часа в Германии нереалистичен. "Полномасштабный контроль комендантского часа вряд ли возможно осуществить силами полиции и коммунальных ведомств по охране порядка", - заявил заместитель председателя профсоюза Дитмар Шлифф (Dietmar Schliff) воскресной газете Bild am Sonntag. Беспокойство GdP вызывает растущая агрессивность с вербальным или даже физическим насилием, с которыми сталкивают стражи порядка при проведении контроля за соблюдением карантинных мер.
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Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) настаивает на том, чтобы власти к концу мая предложили жизнеспособную концепцию выхода из локдауна. "Нам нужна "дорожная карта" возвращения к нормальной жизни, такая чтобы не пришлось отзывать ее через пару дней", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag. "К концу мая мы должны быть в состоянии выступить с жизнеспособными заявлениями. Я хочу, чтобы мы на уровне правительства обозначили явные и смелые шаги по открытию (различных секторов экономики. - Ред.) на лето", - указал он. По словам Шольца, данный шаг позволит ресторанам и кафе готовиться к открытию, а жителям планировать свои отпуска. Кроме того, по мнению министра, необходим четкий план того, когда вновь заработают концертные залы, театры и стадионы. В то же время глава Минфина призвал сограждан на данном этапе придерживаться строгих ограничений и "в ближайшие четыре-шесть недель" не предпринимать шагов, которые лишили бы их шанса уже "летом посидеть в пивной или поехать в отпуск".
++06.10++
В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 18 773 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 287 418 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 120 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 81 564. Выздоровели более 2,89 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.
За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 165,6 случая заражения (днем ранее - 164,4). Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, как правило, бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.
++05.10++
За неполный апрель в Бразилии умерло 67 977 человек с COVID-19. Это больше, чем за какой-либо из прежних месяцев эпидемии, сообщило министерство здравоохранения. Уровень смертности от этой инфекции на 100 тысяч жителей в самой населенный стране Южной Америки является максимальным в южном полушарии и на обоих американских континентах. Бразильские власти рассчитывают в сентябре завершить вакцинацию приоритетных групп населения, в которые в целом входит 77 млн человек. На данный момент обе требуемые прививки сделали лишь 5,8 процента жителей.
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Власти Коста-Рики обеспокоены угрозой нехватки мест для пациентов с COVID-19 в больницах. В отделениях интенсивной терапии занято 94 процента коек, выделенных для таких больных, сообщило министерство здравоохранения. Власти центральноамериканской республики запретили движение личных автомобилей с 21.00 до 05.00 по местному времени с целью помешать распространению инфекции.
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Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации. Также Греция продлила до 3 мая ограничение на въезд 4 тыс. россиян в неделю. Однако теперь въезжать разрешено через девять аэропортов страны, а не через три, как было ранее.
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В мире ввели уже более 1 млрд доз вакцин против коронавируса, следует из данных AFP. Агентство со ссылкой на официальные источники передает, что вакцинация охватила 207 стран и территорий, а число введенных доз составляет 1 002 938 540. При этом более 58% сделанных прививок приходятся на три страны: США, Китай и Индию.
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В одной из больниц для пациентов с COVID-19 в Багдаде вспыхнул пожар. Причиной стал взрыв кислородного баллона. Информагентства сообщают о минимум 27 погибших.
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В США обе требуемые прививки сделали 93 млн жителей, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). А первую дозу вакцины в 328-миллионной стране получили 138,64 млн человек. На Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (свыше 32 млн) и летальных исходов (более 570 тысяч) среди больных COVID-19.
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 24 апреля >>>
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