Коронавирус: США окажут немедленную помощь Индии

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 147 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 124 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 25 апреля (время московское).

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Около 8 процентов американцев, привитых первой дозой вакцины от коронавируса - свыше 5 млн человек - в силу разных причин не получили вторую дозу, необходимую для формирования долгосрочного устойчивого иммунитета, пишет газета The New York Times. По данным издания, это чаще всего происходит по вине людей - они забывают о назначенной дате, считают, что одной дозы уже достаточно, или не хотят повторять прививку, если почувствовали себя плохо в первый раз.

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США окажут немедленную помощь Индии. Как заявила официальный представитель Белого дома, будут поставлены сырье для вакцин против SARS-CoV-2, медицинское оборудование и защитное снаряжение. Индия в последние дни стала новым эпицентром развития пандемии COVID-19.

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси привился от коронавируса. При этом в заявлении канцелярии главы государства не уточняется, какой именно препарат был использован. В стране доступны вакцины китайской корпорации Sinopharm и британско-шведской AstraZeneca. На сегодняшний день в Египте сделано 1,5 млн прививок.

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Власти столицы Индии Нью-Дели приняли решение еще на неделю - до 3 мая - продлить жесткие ограничения, связанные с распространением коронавируса. Локдаун был введен в Нью-Дели с вечера 19 апреля. Все сотрудники частных компаний должны работать только из дома, лишь государственные учреждения и "поставщики основных услуг" продолжают работу в обычном режиме. Продовольственные магазины и аптеки открыты. Разрешена также доставка продуктов и товаров первой необходимости на дом.

Перуанцев обязали носить по две маски сразу

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Начиная с 26 апреля, жители Перу должны будут носить одновременно две маски для защиты от коронавируса во время посещения магазинов, рынков, торговых центров, аптек и других мест массового скопления людей. Эта мера сопровождается также требованием использовать специальный прозрачный экран для защиты слизистой глаз.

У жителя Перу измеряют температуру

И. о. президента Перу Франсиско Сагасти заявил, что его страна переживает пик второй волны пандемии. Глава государства также распорядился раздать населению бесплатные маски. С начала пандемии в стране выявлены 1,7 млн случаев инфицирования и 59 440 летальных исходов с COVID-19. По данным Минздрава, на сегодняшний день только 1,7 процента от 33 млн жителей получили две необходимые дозы вакцины.

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В Москве прививки от коронавируса сделали около 400 тыс жителей старше 60 лет. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Мэр ранее отмечал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе "начала ухудшаться", в связи с чем местные власти намерены поддержать инициативу о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых. Население Москвы на 1 января 2020 года превышало 12,6 млн человек.

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Власти Италии из-за мутации коронавируса закрывают въезд в страну тем, кто последние две недели провел в Индии. Об этом сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца. "Лица, постоянно проживающие в Италии, смогут вернуться, сделав тест при выезде и въезде с обязательным карантином. Всем, кто были в Индии в последние 14 дней и уже находятся в нашей стране, следует сделать тест, связавшись со службами предупреждения заболевания", - отметил Сперанца.

Германия готовит помощь Индии

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что кабмин Германии готовит чрезвычайную помощь Индии, где серьезно осложнилась ситуация с пандемией. "Хочу выразить соболезнования народу Индии в связи с ужасными страданиями, которые вновь (в ходе новой волны эпидемии. - Ред.) принес вашей стране COVID-19", - подчеркнула Меркель. Ее слова приводит в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Борьба с пандемией - наша общая борьба. Германия солидарна с Индией и в срочном порядке готовит миссию поддержки", - указала канцлер, пока не уточнив объемов помощи и ее характера.

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Ампулы с вакциной COVIran

В Иране началось серийное производство своей вакцины от коронавируса - COVIran. Об этом сообщило агентство Anadolu. По его данным, испытания препарата - в третьей фазе, однако его уже начали вводить добровольцам. Как ожидается, до сентября будут выпущены более 30 млн доз, из них 1 млн доз - в мае, 3,5 млн - в июне, 12 млн - в июле и 15 млн - в августе.

Власти Пакистана предложили помощь Индии

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Власти Пакистана предложили Индии помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, сообщает Associated Press со ссылкой на пакистанский МИД. Исламабад готов поставить в Индию аппараты ИВЛ, аппаратуру по подаче кислорода, рентгеновские аппараты, средства индивидуальной защиты. По словам министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши, выступая с таким предложением, его страна исходит из принципов политики гуманизма и ожидает ответа от Дели.

В Индии уже несколько дней подряд регистрируются антирекордыпо количеству выявленных случаев COVID-19. Так, по данным газеты Times of India, за последние сутки в стране выявлено 350 000 новых инфицированных. Страна занимает второе после США место по количеству заражений.

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Суточный прирост инфицированных коронавирусом составил в РФ 8 780 случаев, за 24 часа умерли 332 пациента. Это следует из данных оперативного штаба. С начала пандемии в стране зарегистрировано 4 762 569 случаев коронавирусной инфекции, 108 232 человека скончались, 4 388 008 выздоровели.

В Украине за сутки умерли свыше 230 пациентов

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В Украине зафиксировано 7 930 случаев заражения коронавирусом, от последствий инфекции умер 231 пациент, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Всего с начала пандемии в Украине зарегистрирован 2 025 271 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них - 42 323 летальных, 1 572 528 человек выздоровели.

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С тех пор, как вакцины от коронавируса стали доступны для большинства жителей планеты, данных о них становится все больше. Переизбыток информации порождает неуверенность и создает благодатную почву для появления нелепых слухов. DW разоблачила четыре самых распространенных мифа о вакцинации.

Профсоюз полиции: повсеместный контроль за соблюдением комендантского часа в Германии невозможен

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Профсоюз полиции (GdP) считает, что повсеместный контроль за соблюдением комендантского часа в Германии нереалистичен. "Полномасштабный контроль комендантского часа вряд ли возможно осуществить силами полиции и коммунальных ведомств по охране порядка", - заявил заместитель председателя профсоюза Дитмар Шлифф (Dietmar Schliff) воскресной газете Bild am Sonntag. Беспокойство GdP вызывает растущая агрессивность с вербальным или даже физическим насилием, с которыми сталкивают стражи порядка при проведении контроля за соблюдением карантинных мер.

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Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) настаивает на том, чтобы власти к концу мая предложили жизнеспособную концепцию выхода из локдауна. "Нам нужна "дорожная карта" возвращения к нормальной жизни, такая чтобы не пришлось отзывать ее через пару дней", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag. "К концу мая мы должны быть в состоянии выступить с жизнеспособными заявлениями. Я хочу, чтобы мы на уровне правительства обозначили явные и смелые шаги по открытию (различных секторов экономики. - Ред.) на лето", - указал он. По словам Шольца, данный шаг позволит ресторанам и кафе готовиться к открытию, а жителям планировать свои отпуска. Кроме того, по мнению министра, необходим четкий план того, когда вновь заработают концертные залы, театры и стадионы. В то же время глава Минфина призвал сограждан на данном этапе придерживаться строгих ограничений и "в ближайшие четыре-шесть недель" не предпринимать шагов, которые лишили бы их шанса уже "летом посидеть в пивной или поехать в отпуск".

В ФРГ - свыше 18 тыс. инфицированных за сутки

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 18 773 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 287 418 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 120 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 81 564. Выздоровели более 2,89 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 165,6 случая заражения (днем ранее - 164,4). Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, как правило, бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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За неполный апрель в Бразилии умерло 67 977 человек с COVID-19. Это больше, чем за какой-либо из прежних месяцев эпидемии, сообщило министерство здравоохранения. Уровень смертности от этой инфекции на 100 тысяч жителей в самой населенный стране Южной Америки является максимальным в южном полушарии и на обоих американских континентах. Бразильские власти рассчитывают в сентябре завершить вакцинацию приоритетных групп населения, в которые в целом входит 77 млн человек. На данный момент обе требуемые прививки сделали лишь 5,8 процента жителей.

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Власти Коста-Рики обеспокоены угрозой нехватки мест для пациентов с COVID-19 в больницах. В отделениях интенсивной терапии занято 94 процента коек, выделенных для таких больных, сообщило министерство здравоохранения. Власти центральноамериканской республики запретили движение личных автомобилей с 21.00 до 05.00 по местному времени с целью помешать распространению инфекции.

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Афинский Акрополь

Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации. Также Греция продлила до 3 мая ограничение на въезд 4 тыс. россиян в неделю. Однако теперь въезжать разрешено через девять аэропортов страны, а не через три, как было ранее.

В США две прививки сделали 93 млн человек

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Вакцинация в Мексике

В мире ввели уже более 1 млрд доз вакцин против коронавируса, следует из данных AFP. Агентство со ссылкой на официальные источники передает, что вакцинация охватила 207 стран и территорий, а число введенных доз составляет 1 002 938 540. При этом более 58% сделанных прививок приходятся на три страны: США, Китай и Индию.

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В одной из больниц для пациентов с COVID-19 в Багдаде вспыхнул пожар. Причиной стал взрыв кислородного баллона. Информагентства сообщают о минимум 27 погибших.

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Очередь у центра вакцинации от COVID-19 в Нью-Йорке

В США обе требуемые прививки сделали 93 млн жителей, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). А первую дозу вакцины в 328-миллионной стране получили 138,64 млн человек. На Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (свыше 32 млн) и летальных исходов (более 570 тысяч) среди больных COVID-19.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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