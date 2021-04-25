 Десятки человек погибли при пожаре в иракской больнице для ковид-пациентов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2021

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Мир

Десятки человек погибли при пожаре в иракской больнице для ковид-пациентов

Пациентов ковид-клиники в Багдаде переводят в другие медучреждения. Пожар после взрыва кислородного баллона в больнице унес жизни более 80 человек.

Сини проблесковый маячок на автомобиле

Не менее 82 человек погибли при пожаре в одной из больниц для пациентов с COVID-19 в столице Ирака Багдаде. Более 100 получили ранения, сообщают информагентства со ссылкой на министерство внутренних дел страны в субботу, 24 апреля. В то же время власти утверждают, что 90 пациентам из 120 удалось спастись. 

Причиной пожара стал взрыв кислородного баллона. Инцидент произошел на этаже, где расположено отделение реанимации, уточнил глава иракского ведомства по гражданской обороне. На месте происшествия работают экстренные службы. По сведениям местных СМИ, пациентов переводят в другие медицинские учреждения.

Ирак переживает очередную волну эпидемии коронавирусной инфекции. В 39-миллионной республике подтверждено более миллиона заражений. Власти призывают жителей проходить вакцинацию, однако прививки от COVID-19 не пользуются популярностью в силу предубеждений против системы здравоохранения.

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    Автор: Андрей Гурков


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