Киев ждет от Берлина ежемесячной помощи в 500 млн долларов

На 244-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями вторника, 25 октября (время московское).

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Киев надеется, что финансовая помощь Германии Украине в военное время будет составлять ежемесячно полмиллиарда долларов (506 миллионов евро). "Для нашего бюджета нам нужно четыре-пять миллиардов долларов ежемесячно. Мы считаем, что Германия могла бы брать на себя около 500 миллионов долларов в месяц", - заявил советник Владимира Зеленского Александр Роднянский изданиям Funke Mediengruppe, говоря о периоде как минимум на ближайшие полгода. По его словам Украина надеется, что ЕС будет выделять для пополнения украинского бюджета около двух миллиардов долларов в месяц.

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Санкт-Петербург вводит особый режим работы жизненно важных объектов. "Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности", - заявил губернатор Александр Беглов в радиоэфире. При этом, по его словам, "дополнительные ограничения" для жителей не вводятся.

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В Бериславском районе Херсонской области украинские противовоздушные силы за минувшие сутки сбили три российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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На шахте "Луганская" под Луганском произошел пожар, передает корреспондент РИА "Новости".

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На железной дороге в Брянской области, на перегоне между Новозыбковом и Злынкой, взрывом повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, уточнив, что никто не пострадал. "Беларускі Гаюн" указывает, что взрывное устройство сработало приблизительно в 20 километрах от границы с Беларусью.

Telegram-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" отмечает, что этот межгосударственный стыковой пункт активно используется для воинских перевозок между Россией и Беларусью. По его сведениям, местные жители рассказали о двух взрывах с разницей в полчаса.

Россия поднимет вопрос о "грязной бомбе" в Совбезе ООН

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Постпред России в ООН Василий Небензя (фото из архива) Фото: Bebeto MatthewsAP/dpa/picture alliance

Россия намерена вынести на рассмотрение Совета Безопасности ООН вопрос о "грязной бомбе", которую, по утверждению Москвы, якобы планирует применить Украина. Как сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатические источники, этот вопрос должен быть поднят на закрытом заседании Совбеза во вторник, 25 октября.

Хроника событий 24 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 октября 00.00 - 13.59 >>>

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