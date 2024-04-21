Канцлер ФРГ призвал премьера Израиля к снижению эскалации

Олаф Шольц провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Как указали в Берлине, канцлер ФРГ сообщил о новых санкциях ЕС против Ирана, а премьер Израиля проинформировал его о ситуации в регионе.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он призвал израильского коллегу избежать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и его распространения на другие страны региона, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) вечером в воскресенье, 21 апреля.

Одновременно Шольц подтвердил, что федеральное правительство продолжает тесно сотрудничать с партнерами по "Группе семи" и Евросоюзу, согласовывая усилия по урегулированию ближневосточного конфликта. Он сообщил о решении Европейского совета расширить санкции в отношении Ирана, совершившего неделю назад атаку на Израиль, указывается далее в заявлении.

В свою очередь Нетаньяху проинформировал Шольца о ситуации в регионе.

Удар Ирана и ответ Израиля

По информации СМИ, Израиль 19 апреля нанес ответный удар по военным объектам в Иране. Иранские государственные СМИ сообщали, что рядом с аэропортом города Исфахан прогремели взрывы, их причина не называлась. "Иранская противовоздушная оборона была активирована в небе нескольких провинций страны", - передало государственное информагентство IRNA. По сведениям агентства FARS, три взрыва были слышны недалеко от базы ВВС, которая находится возле международного аэропорта.

В то же время официальный представитель Иранского космического агентства Хосейн Далириан заявил, что "несколько" беспилотных летательных аппаратов были "успешно сбиты" силами ПВО. "На данный момент сообщений о ракетной атаке нет", - написал он в социальной сети X. По данным СМИ, Иран приостановил полеты над частью городов, в частности, над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.

Запуск ракет последовал за беспрецедентной воздушной атакой Исламской Республики против Израиля, осуществленной в ночь на 14 апреля. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Помимо западных стран Израилю помогли некоторые арабские государства. Кроме Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака. 17 апреля израильские СМИ сообщили, что Израиль определился с ответом на это нападение, однако еще не назначил срок для ответного удара.