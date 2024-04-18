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Страны ЕС согласовали новые санкции против Ирана

Лиза Ламбрехт
18 апреля 2024 г.

Новые санкции в отношении Ирана будут "связаны с беспилотниками и ракетами". ЕС призвал Иран и Израиль к максимальной сдержанности.

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Председатель Евросовета Шарль Мишель
Председатель Евросовета Шарль МишельФото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились расширить санкции в отношении Ирана за его беспрецедентную атаку на Израиль. "Мы решили ввести дополнительные санкции против Ирана. Это четкий сигнал, который мы хотим послать", - заявил в ночь на четверг, 18 апреля, председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что Иран должен оказаться в международной изоляции.

"Европейский cовет решительно и однозначно осуждает нападение Ирана на Израиль и подтверждает свою полную солидарность с народом Израиля и приверженность безопасности Израиля и стабильности в регионе", - говорится в декларации, принятой по итогам первого дня встречи. Как следует из документа, ограничительные меры будут в том числе "связаны с беспилотниками и ракетами". Подробности новых санкций Мишель пока не уточнил.

ЕС призвал Израиль и Иран к максимальной сдержанности

Лидеры стран ЕС все стороны конфликта проявить максимальную сдержанность. "Европейский совет призывает Иран и его прокси прекратить какие-либо атаки, а также призывает все стороны проявить максимальную сдержанность и воздержаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе", - подчеркивается в итоговом заявлении.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Израиль воздержаться от массированной атаки в ответ на нападение Ирана, к сдержанности призвала и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Удар Ирана по Израилю

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

17 апреля израильские СМИ сообщили, что Израиль определился с ответом на это нападение, однако еще не назначил срок для ответного удара.

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