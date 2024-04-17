Берлин призвал Иран и Израиль к максимальной сдержанности

Глава МИД ФРГ уверена, что "новый виток эскалации не принесет никому пользы". В Израиле считают, что действия руководства Ирана ставят под угрозу "стабильность всего региона".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Иран и Израиль проявить "максимальную сдержанность" в связи с угрозой возникновения крупного конфликта на Ближнем Востоке. "Новый виток эскалации не принесет никому пользы", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства ФРГ агентство dpa в среду, 17 апреля. Это касается безопасности Израиля, сотен израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, жителей Газы, "многих людей в Иране, которые сами страдают от режима", а также народа Израиля, отметила Бербок перед встречей Группы семи (G7) крупнейших промышленно развитых стран на итальянском острове Капри.

Нетаньяху: Израиль примет решения сам

До встречи на Капри Баербок находилась в Израиле на переговорах по урегулированию кризиса. Вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном она провела встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Херцогом.

Глава правительства поблагодарил западные страны за поддержку Израиля при отражении атаки Ирана, но заявил о независимости Израиля в принятии решении. У наших друзей, подчеркнул Нетаньяху во время последующего заседания военного кабинета, "есть всевозможные предложения и советы". "Я ценю это, но хочу дать понять, что мы будем принимать собственные решения. Государство Израиль сделает все необходимое для своей защиты", - приводит слова политика агентство dpa.

Херцог призвал к совместной борьбе с Ираном

Президент Израиля Ицхак Герцог по итогам встречи с главами МИД ФРГ и Великобритании призвал международное сообщество выступить вместе и решительно против Ирана. Своими действиями руководство в Тегеране ставит под угрозу "стабильность всего региона". "Весь мир должен решительно противодействовать угрозе, исходящей от иранского режима", - цитирует агентство AFP заявление президента, опубликованное его канцелярией.

Новое обострение на Ближнем Востоке

Вечером 14 апреля Иран впервые атаковал Израиль непосредственно со своей территории. Согласно израильским сообщениям, почти все из более чем 500 беспилотников и ракет, выпущенных Ираном, были сбиты. Причем большинство из них за пределами страны. В отражении атаки принимали участие американские и британские пилоты. Королевство Иордания открыло для них свое воздушное пространство.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".