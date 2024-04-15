Генсек ООН: Ближнему Востоку нужно "отойти от края пропасти"

Жители Ближнего Востока столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации в воскресенье, 14 апреля. Гутерриш призвал к "максимальной сдержанности" в регионе, которому, по его словам, необходимо "отойти от края пропасти" на фоне атаки Ирана на Израиль.

Международное сообщество несет ответственность за взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, подчеркнул генсек ООН. Он также заявил о необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС, и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи."Ни регион, ни мир не могут позволить себе еще большую войну", - резюмировал Гутерриш.

Израиль и Иран обвинили друг друга в эскалации

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал атаку Ирана "беспрецедентной эскалацией", которая "может произойти, когда предупреждения игнорируются". По его словам, Тегеран вооружает, финансирует и обучает своих союзников по всему миру, но теперь "сорвал маску отрицания" и нанес удар со своей территории. "Эта атака пересекла все красные линии, и Израиль оставляет за собой право на ответный удар", - заявил он.

В свою очередь постпред Ирана Амир Саид Иравани заявил, что удар по Израилю был актом самообороны. Он уверил, что атака была "точной и нацеленной только на военные цели", чтобы минимизировать угрозу эскалации и предотвратить ущерб гражданскому населению.

По данным израильской стороны, в одной из бедуинских деревень на территории страны в результате иранского удара был тяжело ранен ребенок.

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге и нанеся инфраструктуре "незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".