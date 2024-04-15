  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыГлобальные темы

Генсек ООН: Ближнему Востоку нужно "отойти от края пропасти"

Алексей Волошинов
15 апреля 2024 г.

По словам Антониу Гутерриша, жителям Ближнего Востока на фоне атаки Ирана на Израиль грозит разрушительный полномасштабный конфликт.

https://p.dw.com/p/4ekow
Заседание Совбеза ООН после атаки Ирана на Израиль
Заседание Совбеза ООН после атаки Ирана на ИзраильФото: Fatih Aktas/Anadolu/picture alliance

Жители Ближнего Востока столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации в воскресенье, 14 апреля. Гутерриш призвал к "максимальной сдержанности" в регионе, которому, по его словам, необходимо "отойти от края пропасти" на фоне атаки Ирана на Израиль.

Международное сообщество несет ответственность за взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, подчеркнул генсек ООН. Он также заявил о необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС, и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи."Ни регион, ни мир не могут позволить себе еще большую войну", - резюмировал Гутерриш.

Израиль и Иран обвинили друг друга в эскалации

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал атаку Ирана "беспрецедентной эскалацией", которая "может произойти, когда предупреждения игнорируются". По его словам, Тегеран вооружает, финансирует и обучает своих союзников по всему миру, но теперь "сорвал маску отрицания" и нанес удар со своей территории. "Эта атака пересекла все красные линии, и Израиль оставляет за собой право на ответный удар", - заявил он.

В свою очередь постпред Ирана Амир Саид Иравани заявил, что удар по Израилю был актом самообороны. Он уверил, что атака была "точной и нацеленной только на военные цели", чтобы минимизировать угрозу эскалации и предотвратить ущерб гражданскому населению.

По данным израильской стороны, в одной из бедуинских деревень на территории страны в результате иранского удара был тяжело ранен ребенок.

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге и нанеся инфраструктуре "незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Освобожденные ХАМАС заложники

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Более 240 заложников, среди которых старики, женщины и дети, захватили террористы ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. Как идет процесс возращения домой заложников - в галерее DW.
Конфликты28 ноября 2023 г.14 фото
external

Как израильтяне возвращаются в деревни, атакованные 7 октября ХАМАС

Как израильтяне возвращаются в деревни, атакованные 7 октября ХАМАС

Несмотря на продолжающиеся бои в секторе Газа, некоторые израильтяне возвращаются в поселения, которые больше всего пострадали от атаки боевиков ХАМАС. Деревня Нетив-ха-Асара находится всего в 100 метрах от границы с сектором Газа. Она стала первой общиной, подвергшейся нападению 7 октября.
Конфликты7 марта 2024 г.03:02 мин.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на панихиде по погибшим при авиаударе по иранскому консульству в Дамаске командирам КСИР, 5 апреля 2024 года

Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает

Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает

В Тегеране обвиняют израильтян в нанесении авиаудара по иранскому консульству в Сирии и грозят "ответными мерами". Иран и Израиль враждуют уже десятилетия, но так было не всегда.
Конфликты12 апреля 2024 г.
Показать еще