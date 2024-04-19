Иранские источники: Ракетной атаки Израиля на Иран не было

Израильские ракеты поразили объект в Иране, сообщил ABC News со ссылкой на чиновника США. В Тегеране информацию о ракетном ударе отрицают.

Представитель иранского правительства заявил утром в пятницу, 19 апреля, что никакой ракетной атаки на Иран минувшей ночью не было. Взрывы, услышанные в районе города Исфахан, были вызваны активизацией иранских систем ПВО, сообщил он агентству Reuters. Ранее государственное телевидение Ирана передавало, что над Исфаханом были замечены три беспилотника. Была задействована противовоздушная оборона, которая уничтожила беспилотники.

Чуть позже Reuters со ссылкой на источник в командовании иранской армии сообщил, что в результате ночного нападения никто не пострадал. А по новой информации гостелевидения, шум, который слышали ночью в городе Исфахан, был вызван действиями противовоздушной обороны, направленными на некий "подозрительный объект".

Минувшей ночью американский телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. А, по данным иранских государственных СМИ, рядом с аэропортом города Исфахан прогремели взрывы, их причина не называлась.

"Иранская противовоздушная оборона была активирована в небе нескольких провинций страны", - передало государственное инофрмационное агентство IRNA. По сведениям агентства FARS, три взрыва были слышны недалеко от базы ВВС, которая находится возле международного аэропорта.

Иран сообщил о сбитых беспилотниках

В то же время официальный представитель Иранского космического агентства Хосейн Далириан заявил, что "несколько" беспилотных летательных аппаратов были "успешно сбиты" силами ПВО. "На данный момент сообщений о ракетной атаке нет", - написал он в социальной сети X.

Агентство Tasnim, ссылаясь на источники, сообщило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся "в полной безопасности".

По данным СМИ, Иран приостановил полеты над частью городов. В частности, как уточнило агентство Mehr, полеты были приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны. Утром 19 апреля эти ограничения были отменены.

Удар Ирана по Израилю

Запуск ракет последовал за беспрецедентной воздушной атакой Исламской Республики против Израиля, осуществленной в ночь на 14 апреля. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Помимо западных стран Израилю помогли некоторые арабские государства. Кроме Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

17 апреля израильские СМИ сообщили, что Израиль определился с ответом на это нападение, однако еще не назначил срок для ответного удара.