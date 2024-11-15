Остановить рост Минска. В Беларуси развивают города-спутники

22% жителей Беларуси живут в столице. Расширять территорию Минска власти не планируют, продолжают сдерживать рост и обещают развивать города-спутники. Однако планы на бумаге расходятся с реальностью. Об этом - у DW.

Чиновники не скрывают, что плотность населения столицы стала критической - в Минске живут 22% жителей страны. Проблему с перенаселенностью города власти признали еще в 2010 году. Нужно было либо расширять территорию Минска, либо искать другое решение. Так появилась идея развивать города-спутники. Чиновники определили девять населенных пунктов, где пообещали построить новое жилье, инфраструктуру и предприятия, часть заводов обещали перенести из Минска.

Позже список сократили до шести городов - Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск, Фаниполь и Смолевичи. Тогда из списка вычеркнули Жодино, Столбцы и Узду. В 2023-м власти заявили, что в качестве спутников будут развивать лишь три города: Смолевичи, Руденск и Фаниполь, утвердив новый генплан. А к концу прошлого года поставили на паузу и обновление Руденска.

Минчане не спешат переезжать в города-спутники

При этом власти продолжают сдерживать рост Минска. "Мы не позволяем городу разрастаться. Ни Боровляны, ни Фаниполь Минском не станут. Мы делаем упор на развитие городов-спутников", - заявила вице-мэр Надежда Лазаревич.

22% жителей Беларуси живут в Минске Фото: picture alliance/Andreas Gebert

На недавнем совещании о развитии транспорта Александр Лукашенко поручил построить скоростные железнодорожные линии к городам-спутникам.

"Я уже не единожды говорил, что перенаселение Минска - не в пользу тех, кто живет в Минске и хочет приехать в столицу, - заявил он. - Нужно создавать нормальные не только автомобильные, но и железнодорожные пути. В следующую пятилетку мы должны решить вопросы городов-спутников".

В 2014-м чиновники заявляли, что через 10-15 лет прирост населения в городах спутниках достигнет 130 тысяч человек. Только из Минска должны были переехать до 60 тысяч человек. По факту за десять лет население всех городов-спутников увеличилось всего на 20 тысяч, то есть в шесть раз меньше запланированного. А мониторинг, проведенный Минским городским исполнительным комитетом, показал, что из более чем 200 тысяч граждан, состоящих в Минске на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрести жилье в городе-спутнике согласны около тысячи.

Как чиновники списали "перспективный" поселок

Изначально основную ставку власти делали на Руденск. В поселке с советских времен осталась ТЭЦ, и чиновники полагали, что это позволит сэкономить на создании инфраструктуры. На базе существующей ТЭЦ и строящегося кластера заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации планировали развитие производственной зоны с организацией промышленного парка. Территорию хотели расширить в шесть раз, а население увеличить до 80 тысяч. Так, городской поселок вместе с прилегающими деревнями должен был стать одним из крупнейших городов в Минской области. Позже планку опустили до 40 тысяч человек, из них 25,5 тысяч должны были составить минчане. По факту с 2014 по 2022 год население увеличилось с всего на две тысячи - до 13,3 тысяч человек.

В 2023-м чиновники признали: Руденск сложный для освоения. Он дальше других спутников находится от Минска - 50 км, да и природные условия там специфические - заболоченные земли с высокими грунтовыми водами, их трудно осваивать, требуются большие инвестиции в инженерную подготовку. Поэтому показатели пересмотрели, а с ними - и план развития. В итоге власти решили приостановить развитие спутника, а вместо него сделать упор на Смолевичи.

"Все зависит от экономики, поедут ли туда люди, Руденск находится дальше от Минска, - поясняла в эфире госТВ председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. - Поскольку в Смолевичах вся инфраструктура уже построена, лучше продолжить возводить кварталы там. Руденск сейчас осваивать экономически нецелесообразно, придется возводить всю инженерно-транспортную инфраструктуру, поэтому его будут развивать позже".

К докторам приходится ездить в Минск

По задумке властей, жизнь в городах-спутниках должна быть организована так, чтобы ее жители могли не ездить в Минск. Однако на практике этого пока достичь не удалось, отметили в комментарии DW жители Заславля, Смолевичей и Фаниполя. Основная проблема - с медициной.

"Не хватает узких специалистов - лор, кардиолог, стоматологи, - перечисляет Оксана, жительница Смолевичей. - У кого есть деньги, записываются на платный прием в Минск, а иначе ждать несколько месяцев".

Андрей вместе с семьей переехал в Фаниполь в 2018 году. "В Минске мы продали малосемейку и смогли купить в Фаниполе двухкомнатную квартиру, - объясняет он. - Но вся наша жизнь так и осталась в Минске, просто привыкли закладывать больше времени на дорогу. Да, у нас активно возводят жилье, но инфраструктура хромает. Вроде и магазинов хватает, но выбор хуже, чем в Минске, я уже не говорю о кафе, торговых центрах. На кружки детей тоже возим в Минск, там специалисты лучше".

Жители Заславля жалуются на экологические проблемы - это и качество воды, и выбросы от предприятий, которые, пользуясь налоговыми льготами, перебрались в город-спутник. "Но все же жизнь в Заславле спокойнее и комфортнее, - говорит Марина, семья которой продала квартиру в Минске и перебралась в частный дом в Заславле. - Здесь хорошие школы и детские сады. Правда, коммунальные проблемы решить сложнее, чем в столице. Например, летом регулярно затапливает частный сектор. Люди постоянно пишут жалобы, но чиновники только разводят руками - нет денег на реконструкцию ливневой системы".