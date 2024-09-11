Качество медицины в РБ сопоставимо с ЕС. Но какой ценой?

Средняя зарплата врача в Беларуси - 850 евро, в Польше - около 3 тысяч, в Литве - более 5 тысяч евро.

Беларусь тратит на систему здравоохранения в 10 раз меньше, чем европейские страны. При этом ожидаемая продолжительность жизни сопоставима с европейскими стандартами, отмечено в исследовании академического центра Beroc . Какие зафиксированы проблемы и способно ли их решить государство, в материале DW.

Почему здравоохранение в Беларуси можно считать эффективным?

Академический директор BEROC Лев Львовский отмечает, что систему здравоохранение в Беларуси на сегодня можно признать высокоэффективной: "При затратах почти в 10 раз меньше, чем в соседних европейских странах, Беларусь достигает таких же высоких результатов. Так, средняя продолжительность жизни в РБ составляет 75 лет. Для сравнения в Литве - 76,9 года, Латвии - 76 лет, Польше - 78,6 года, Швеции - 83,7 года. Средняя продолжительность здоровой жизни в Беларуси составляет примерно 66 лет, в Литве - 66,7, в Латвии - 66,2, в Польше - 68,7, в Швеции - 71,9 лет".

При этом Беларусь является одним из лидеров по гендерному неравенству в продолжительности жизни: мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины. В чем причины? Беларусь также в лидерах по количеству самоубийств в мире, и согласно Белстату, 83% суицидов совершают мужчины. Кроме того, высокий процент курящих - более 47% мужчин (в Европе этот показатель около 30%). На вредных производствах заняты более 55% всех мужчин в стране и 26% женщин (в ЕС - 40% мужчин и 16% женщин).

Что касается финансирования, то доля бюджетных расходов на здравоохранение составляет около 70% от всех расходов на медицину, отмечено в исследовании Beroc. В последние годы Беларусь тратит на здравоохранение около 4,4% ВВП, страны СНГ - 4,3% ВВП, страны ЕС - 9,4%, новые члены ЕС - 6,5% ВВП.

Студенты медвуза смотрят выступление Лукашенко, сентябрь 2022 года Фото: t.me/minzdravbelarus/6740

"Абсолютные значения расходов на душу населения между Беларусью и остальными европейскими странами отличаются еще больше из-за разницы в размере ВВП, - отмечает Львовский. - Значительную часть оборудования и лекарств Беларусь закупает на международном рынке, а значит, платит за них столько же, сколько и европейские соседи. Поэтому наибольшее неравенство наблюдается в технологически развитых отраслях медицины".

В чем секрет успеха?

Ключевой фактор эффективности белорусской медицины - достаточное количество специалистов, которые готовы работать за относительно скромную зарплату, отмечает эксперт Beroc. Так, к концу 2023 года средняя зарплата врачей в Беларуси достигала 3 тысяч рублей брутто (это около 850 евро). Для сравнения в Польше - 3 137 евро, в Литве - 5 019 евро, в Германии - 5 389 евро.

"Относительно низкая стоимость рабочей силы позволяет белорусам иметь легкий доступ к медицинским специалистам, но неконкурентоспособные зарплаты усугубляют кадровую проблему, - замечает Львовский. - Отток кадров из Беларуси уже прослеживается в статистике соседних стран. Например, в Польше только в 2022 году было выдано около тысячи разрешений на работу для врачей из Беларуси".

В чем проблемы белорусской медицины?

Проблему с зарплатами признают и власти. Министр здравоохранения Александр Ходжаев на днях раскритиковал медучреждения: "Медленно идет процесс по начислению зарплаты врачам и медсестрам, сложности с расчетами. Необходимо установить надбавки медработникам не менее 30% оклада". Деньги, по задумке Минздрава, нужно взять из бюджета и внебюджетных средств, а также за счет оптимизации штата сотрудников.

Согласно официальной статистике, в Беларуси на 10 тысяч населения приходится 52,2 врача и 135,4 медсестер. Данные превышают средние показатели по Европе, где согласно отчету ВОЗ, на 10 тысяч человек приходится 37 врачей, а среднего медицинского персонала - 105,7.

Впрочем независимые аналитики подвергают сомнению подсчеты Минздрава. "Если опираться на официальные нормативы, а именно максимальную продолжительность смены медработника не более 24 часов и время отдыха между сменами более 12 часов, система рухнет", - отмечает Львовский. По оценкам BEROC, фактическая обеспеченность врачами в Беларуси - от 26 до 40 врачей на 10 тысяч населения.

Средний возраст врача в Беларуси - 43 года, в 74% случаев это женщина, в половине случаев - терапевт или хирург. Более половины врачей имеют первую или высшую категорию.

Помимо низкой зарплаты, проблема с кадрами усугубляется пренебрежительным отношением государства к медработникам и политическим преследованием, что привело к увольнению и вынужденной эмиграции специалистов, отмечает Львовский. По информации правозащитного центра "Вясна", с 2020 года были осуждены минимум 35 врачей, 16 до сих пор находятся в заключении.

По прогнозам BEROC, разрыв в оплате труда медиков в Беларуси и соседних европейских странах будет только расти, а вместе с ним и отток специалистов. Сейчас в государственной базе вакансий - около 5 тысяч предложений для врачей.