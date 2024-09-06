Госконтроль за ценами. Что с частной медициной в Беларуси?

Минздрав РБ все больше контролирует частные клиники. C 1 ноября вводится госрегулирование цен на первичные консультации специалистов. Чего ждать врачам и пациентам?

После 2020 года государство усилило давление на частные клиники, некоторые из них были закрыты, другим приостанавливали лицензии на длительный срок.

Также власти взялись за ценообразование. В конце 2023 Минздрав ввел регулирование всех тарифов на стоматологические услуги. А с 1 ноября 2024 года начнет устанавливать цены на врачебные консультации в частных медицинских клиниках.

К чему это может привести? DW поговорила с координатором Фонда медицинской солидарности Беларуси и врачом одного из минских медцентров.

"Работайте по новому постановлению, но цены считайте по-старому"

Координаторка фонда ByMedSol Лидия Тарасенко называет популизмом попытки властей ввести регулирование цен в частных клиниках. Это, по ее словам, вполне вписывается в идеологию РБ, которая все больше культивирует "классовую ненависть". "Принято ненавидеть богатеньких, эти нововведения с регулированием цен во многом обусловлены таким подходом", - отмечает Тарасенко.

Также собеседница не исключает, что таким образом чиновники хотели бы вернуть кадры в государственные учреждения, хотя это вряд ли сработает.

Лидия Тарасенко Фото: privat

Тарасенко уверена, что попытки регулирования экономики нормативными методами ни к чему хорошему не приводят. Она напомнила о прошлогоднем постановлении Минздрава о регулировании тарифов на стоматологические услуги, которое, по задумке, должно было снизить цены в этой сфере.

"Когда вышло постановление, цены пересчитали, но они даже повысились по сравнению с теми, которые были до этого. После этого поехала проверка Минздрава колесить по медицинским учреждениям, объясняя, что вот вы работайте по новому постановлению, но цены считайте по-старому", - рассказывает Тарасенко.

В то же время стали сложнее условия регистрации лекарственных средств и расходных материалов, некоторые позиции вообще пропали с белорусского рынка. Врачи вынуждены использовать более дешевые средства, а пациенты порой сами ищут "расходники" лучшего качества.

"Естественно, все это создает очень нервозную обстановку для медцентров. Люди опять вынуждены перестраиваться под какие-то неясные условия. Опять их пугают проверками и эти проверки действительно происходят", - добавляет Тарасенко.

"Никто не будет работать в убыток"

"Весной был мониторинг в ряде медцентров. Приходил и Комитет госконтроля, и Департамент финансовых расследований", - подтверждает врач одного из частных медцентров Минска (собеседник DW пожелал сохранить анонимность в целях безопасности. - Ред.).

По его словам, проверяющие пытались найти хоть какие-то нарушения, выставляли клиникам штрафы. Врач предполагает, что это делалось, чтобы начать вводить госрегулирование цен, о котором говорил Александр Лукашенко.

Хоть постановление о регулировании цен уже вышло, точных расценок, сколько сейчас будет стоить первичная консультация у специалиста, медцентры пока не получили. Предположительная цена - от 30 до 80 рублей (от 8 до 22 евро в эквиваленте).

"Раньше медцентр сам решал, какие цены выставить. Это нормально. В европейских странах консультация врача-терапевта в одном и том же месте может стоить как 15, так и 100-150 евро. Пациент сам ориентируется, к кому идти. Хорошо, когда есть выбор", - отмечает собеседник.

Врач предполагает, что белорусские клиники будут искать "какие-то лазейки", включать в стоимость немедицинские услуги, к примеру, брать деньги за запись на консультацию.

Также собеседник не исключает, что "частный бизнес переориентируется": "Такие специальности как педиатрия, терапия, кардиология - если это будет какой-то лимит невыгодных цен - просто уйдут. Люди опять пойдут в поликлинику, в очереди". Частные же центры, по словам врача, будут работать в сферах, в которых пока еще можно заработать: пластическая хирургия, флебология, косметология.

"Никто не будет работать в убыток, государство не спонсирует частные центры. Чтобы выплатить зарплату врачу, клинике надо сверху заплатить более 50% ФФЗН, подоходного налога и прочего в казну государства", - говорит собеседник.

По его мнению, сейчас государство пытается залатать дыры в бюджете, но в долгосрочной перспективе ни к чему хорошему уравнивание цен не приводит.

В частных клиниках смогут работать только врачи с первой и высшей категорией

Также врач обращает внимание на еще одно новшество, которое ожидается в ближайшее время: для "повышения качества медицинских услуг" в частных клиниках можно будет работать специалистам только с первой и высшей категорией.

Это собеседник DW связывает с попытками властей привлечь медиков в государственные учреждения, но, по его мнению, скорее вновь спровоцирует отток медиков за границу, потому что "врачи, которые ушли из государственной медицины, вряд ли в нее захотят возвращаться".

Врач также обращает внимание, что частным клиникам стало сложнее получить лицензию, иногда этот процесс может растянуться на два-три года.

"Лицензирование для частных медцентров было всегда. Условия очень сложные, противоречащие друг другу. Например, чтобы получить лицензию, ты должен нанять врачей еще до того, как открыл медцентр. Но ты не можешь работать, пока ты не получил лицензию. И таких противоречий очень много", - считает, в свою очередь, Лидия Тарасенко.

В совокупности все это приводит к тому, что с медициной в стране становится хуже. Власти закручивают гайки, но им не удается справиться с оттоком медицинского персонала.

Между тем, белорусам все сложнее получить медицинскую помощь. По словам Тарасенко, "чем дальше от центра, тем актуальнее проблема". "Люди просто уже машут рукой, говорят: "Я вообще уже никуда не пойду", - отмечает она.