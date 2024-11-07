Это не кино: что делает Тиль Швайгер в Минске?

Как стало известно из сообщений немецких и белорусских СМИ, звезда немецкого кино Тиль Швайгер (Til Schweiger) прибыл в Беларусь в среду, 6 ноября, для съемок промо-ролика о дрифтинге. Помимо организаторов, исполнителя ролей в десятках фильмов, среди которых - недавно вышедшая вторая часть фильма "Рискованные гонки. Часть вторая" ("Manta Manta: Zwoter Teil"), встречала группа фанатов. Во многом благодаря выложенным ими в соцсетях фотографиям стало известно об этом визите, державшемся до последнего момента в тайне.

Прибытие актера в Минск подтвердили на своем сайте организаторы мероприятия: "Тиль Швайгер прибыл в Беларусь специально для съемок в промо-ролике о проекте Blockchain Sports Drift". Цель проекта - сделать дрифтинг-технику управления автомобилем путем введения его в управляемый занос более доступным и захватывающим, в частности, за счет интеграции моделей, управляемых искусственным интеллектом. В Instagram самого Швайгера об этом пока никакой информации нет.

Автоспорт дрифтинг Фото: Erik Romanenko/Tass/IMAGO

Как сообщают белорусские СМИ, ролик снимается в Беларуси уже около недели. В нем принимают участие пилоты из Нидерландов, Австралии, Японии, Таиланда и Бразилии. Видео снимается в Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно, а также на улицах Минска.

Нельзя просто так приехать в страну, где царит диктатура

Лидер белорусских демсил Светлана Тихановская осудила поступок Тиля Швайгера. "Конечно, мы были бы рады, если бы больше иностранцев приезжали в Беларусь. Но не сейчас, когда в стране царит террор. Поэтому для меня большое разочарование - видеть приезд Тиля Швайгера", - цитирует Тихановскую немецкая газета Bild.

Она отметила также, что сейчас нельзя просто так приехать в страну, где царит диктатура, и делать вид, будто ничего не происходит. Тихановская рекомендовала бы знаменитому актеру и режиссеру использовать этот визит, чтобы встретиться с политзаключенными или записать видео в их поддержку. "Это был бы красивый жест", - заключила лидер белорусских демсил.

Тиль Швайгер - влиятельный человек и герой скандальной хроники

Тиль Швайгер - звезда немецкого кинематографа. Пробовал свои силы он и в Голливуде. Мировую известность ему принесло участие в ленте Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки", где он сыграл фельдфебеля Хуго Штиглица. В Германии Швайгер известен также как режиссер фильмов для семейного просмотра.

В последние годы актер не раз попадал в скандальную хронику. Прежде всего из-за своих проблем с алкоголем, приводившим к экстренным ситуациям на съемочной площадке. В последние месяцы в СМИ начали появляться тревожные сообщения о состоянии его здоровья. Летом этого года Швайгер был госпитализирован из-за сепсиса, после чего был вынужден передвигаться на костылях. Также стало известно о его проблемах с сердцем. Однако, как с удовлетворением отметили фанаты, в аэропорту Минска гость из Германии передвигался без костылей и был в хорошем настроении.