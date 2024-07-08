Воины с пеленок. Зачем в Беларуси муштруют детей

Методику "зомбирования" белорусских детей разработал бывший тюремный психолог. К войне начинают готовить в РБ с детсада. DW - об особенностях военно-патриотического воспитания в Беларуси.

В конце июня волонтеры инициативы "MAYDAY Team" могилевского отделения правозащитного центра "Весна" в одном из колледжей города получили в свое распоряжение пособие для педагогических работников "Военно-патриотическое воспитание учащихся". Книга вышла летом прошлого года и была разослана идеологам, ответственным за патриотическое воспитание в 2023/2024 учебном году.

Пособие, подготовленное Национальным институтом образования, объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, навязывая детям новое мировоззрение и образ жизни. Эксперты утверждают, что в стране нарушается базовое право на качественное образование.

Учебник для педагогов написал тюремный психолог

Представительница "MAYDAY Team", в целях безопасности пожелавшая остаться анонимной, обращает внимание на личность автора учебника. Это полковник милиции Виталий Стуканов, начинавший карьеру начальником отряда в шкловской исправительной колонии №17. Параллельно он занимался психологической наукой, защитил кандидатскую диссертацию, но все его научные труды касались коррекции личности осужденных преступников.

С должности замначальника Департамента исполнения наказаний МВД - начальника управления организации исправительного процесса - Виталий Стуканов ушел на преподавательскую работу и до 2021 года возглавлял кафедру психологии и педагогики Академии МВД.

В учебнике тюремного психолога, продолжает собеседница DW, говорится о проведении в 2022 году - уже после военного вторжения России в Украину - специального исследования по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Были опрошены более 6500 учеников 9-10 классов школ, и в итоге было решено провести "исторический ребрендинг, связанный с заполнением национального сознания белорусской молодежи конкретным смысловым контентом".

Как проводится "зомбирование" детей

Под "историческим ребрендингом" подразумевается изменение массового сознания белорусских подростков, говорит эксперт в сфере образования, кандидат педагогических наук Светлана Мацкевич. Гуманитарные технологии, поясняет она, могут быть направлены как во благо, так и во зло.

Из тюремных психологов в военно-патриотическое воспитание детей. Выходные данные пособия для педагогических работников Фото: Verlag des Bildungsministerium der Republik Belarus

В учебнике автор ссылается на учение физиолога Ивана Павлова о рефлексах и динамических стереотипах. Речь идет об образовании привычек путем организации постоянно повторяющихся действий - изо дня в день, из месяца в месяц. "Фактически это и есть описание того, что обыватели называют "зомбированием", - говорит Светлана Мацкевич.

Единственное, что еще для этого нужно, продолжает эксперт, это технология опустошения. И она есть. Человек в отличие от "собаки Павлова" наделен мышлением, и чтобы постоянное повторение имело смысл, нужно отключить рациональность. Это достигается за счет чувственной составляющей - в Беларуси это страх ареста либо образ врага в виде Запада.

Обращение к учению Павлова, то есть, приравнивание человека к животному, приемлемо в лишь в тоталитарных режимах, но национальный институт образования существует с советских времен, напоминает Светлана Мацкевич: "Нынешняя методичка написана по шаблонам советской педагогики, идет лишь воспроизводство старых научных концепций".

Патриотическое воспитание с детского сада

Формы патриотического воспитания унифицированы во всех регионах страны: сперва детям рассказывают о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны, а позже создают военно-патриотические клубы. Патриотические клубы в школах были и раньше, отмечает гомельский представитель ПЦ "Весна" Алена Маслюкова, но дети выходили на разные акции с цветами. Когда к названию добавилось слово "военный", то появилась армейская форма и муляжи автоматов. "Триггером стала война России против Украины", - замечает Алена Маслюкова.

В Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. Фото: Mayday.team/Telegram

Меняется и образ врага, говорит правозащитница. В гомельской школе №35 в апреле открылся обновленный музейный кабинет истории милиции, и в экспозиции появился стенд, рассказывающий школьникам о силовом подавлении протестов против фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Мирные демонстрации там названы попыткой госпереворота, а протестующие - преступниками.

Могилевские правозащитники зафиксировали и случаи проведения военно-патриотических акций в детских садах. Например, накануне Дня Победы в детском садике №3 райцентра Круглое малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам.

Вся надежда на UNICEF?

Детский психолог из вильнюсского учреждения "Врачи за правду и справедливость" Ольга Величко отмечает, что перед юристами остро стоит вопрос, что делать в этой ситуации. В информационном центре Сейма Литвы 27 июня она организовала конференцию "Нарушение прав детей белорусским государством". Понятно, что в Беларуси нарушается базовое право на качественное образование, но никакого решения, признается она, пока найти не удалось.

Целью мероприятия стала фиксация текущей ситуации и призыв к журналистам и гражданскому обществу делать запросы в белорусское представительство детского фонда ООН (UNICEF), на которое возложена обязанность защиты прав ребенка. Есть только два рычага воздействия, поясняет Ольга Величко: министерство образования, на которое пока повлиять невозможно, и UNICEF, с которым нужно работать. Но пока эта структура ООН, по ее выражению, "организует детские праздники вместо фиксации нарушений прав ребенка".