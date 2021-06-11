Пандемия: Италия прекращает прививать вакциной AstraZeneca молодых пациентов

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 175 млн жителей планеты. Почти 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 159 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 12 июня (время московское).
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Пандемия привела к резкому увеличению попыток самоубийства у подростков в США. К такому выводу пришло исследование, проведенное для Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и опубликованное в пятницу. По его данным, в мае 2020 начало расти число подростков в возрасте от 12 до 17 лет, поступающих в клиники после попыток суицида. Летом прошлого года число девочек в этом возрасте, пытавшихся покончить жизнь самоубийством, выросло на 26 процентов по сравнению с данными 2019 года. Весной 2021 года этот показатель у девочек вырос на 51 процент по сравнению с 2020 годом. Среди мальчиков в возрасте 12-17 лет число попыток суицида выросло на 4 процента. Исследование не изучало причины такого развития, однако ученые предполагают, что резкое ограничение социальных контактов из-за пандемии сильно повлияло на психику подростков. В качестве других возможных причин исследование называет потребление наркотиков, страх возникновения проблем со здоровьем и материальных трудностей в семье.
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Заместитель председателя бундестага, представитель Свободной демократической партии Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) резко раскритиковал решение правительства ФРГ в условиях снижающихся темпов прироста заражений коронавирусом в стране продлить режим эпидемии национального масштаба еще на три месяца. "Большая коалиция продолжает политику страха и настаивает на продолжении де-юре режима чрезвычайного положения, которого в настоящий момент с эпидемиологической точки зрения нет", - заявил политик в интервью немецкой газете Bild.
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Италия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для прививок пациентов в возрасте до 60 лет. Как сообщил специальный уполномоченный правительства страны по вопросам борьбы с пандемией коронавируса Франческо Фильюоло, причиной для принятия такого решения стала смерть от тромбоза 18-летней девушки, которой сделали прививку этой вакциной 25 мая.
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В Великобритании из-за вспышки заражений новым вариантом коронавируса, получившим название "Дельта", снятие карантинных ограничений, возможно, будет отложено на три недели и произойдет лишь 19 июля, а не 21 июня, как было запланировано. Об этом пишет таблоид The Sun. За неделю число заражений "дельта-вариантом" коронавируса в Соединенном Королевстве увеличилось в три раза.
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Перед началом саммита "большой семерки" в британском графстве Корнуолле представители ЕС напомнили о том, что европейские страны, в отличие от других государств-членов G7, уже на протяжении нескольких месяцев активно помогают обеспечить вакцинами от коронавируса нуждающиеся страны. Как заявили дипломаты на координационной встрече европейских участников саммита G7, Евросоюз сегодня - это "мировая аптека", до конца года он собирается пожертвовать как минимум 100 млн доз вакцины от COVID-19 нуждающимся в ней странам.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 11 июня >>>
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BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
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Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
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В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
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Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
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CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
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Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
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Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков