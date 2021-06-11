Пандемия: Италия прекращает прививать вакциной AstraZeneca молодых пациентов

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 175 млн жителей планеты. Почти 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 159 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 12 июня (время московское).

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Пандемия привела к резкому увеличению попыток самоубийства у подростков в США. К такому выводу пришло исследование, проведенное для Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и опубликованное в пятницу. По его данным, в мае 2020 начало расти число подростков в возрасте от 12 до 17 лет, поступающих в клиники после попыток суицида. Летом прошлого года число девочек в этом возрасте, пытавшихся покончить жизнь самоубийством, выросло на 26 процентов по сравнению с данными 2019 года. Весной 2021 года этот показатель у девочек вырос на 51 процент по сравнению с 2020 годом. Среди мальчиков в возрасте 12-17 лет число попыток суицида выросло на 4 процента. Исследование не изучало причины такого развития, однако ученые предполагают, что резкое ограничение социальных контактов из-за пандемии сильно повлияло на психику подростков. В качестве других возможных причин исследование называет потребление наркотиков, страх возникновения проблем со здоровьем и материальных трудностей в семье.

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Заместитель председателя бундестага, представитель Свободной демократической партии Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) резко раскритиковал решение правительства ФРГ в условиях снижающихся темпов прироста заражений коронавирусом в стране продлить режим эпидемии национального масштаба еще на три месяца. "Большая коалиция продолжает политику страха и настаивает на продолжении де-юре режима чрезвычайного положения, которого в настоящий момент с эпидемиологической точки зрения нет", - заявил политик в интервью немецкой газете Bild.

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Италия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для прививок пациентов в возрасте до 60 лет. Как сообщил специальный уполномоченный правительства страны по вопросам борьбы с пандемией коронавируса Франческо Фильюоло, причиной для принятия такого решения стала смерть от тромбоза 18-летней девушки, которой сделали прививку этой вакциной 25 мая.

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В Великобритании из-за вспышки заражений новым вариантом коронавируса, получившим название "Дельта", снятие карантинных ограничений, возможно, будет отложено на три недели и произойдет лишь 19 июля, а не 21 июня, как было запланировано. Об этом пишет таблоид The Sun. За неделю число заражений "дельта-вариантом" коронавируса в Соединенном Королевстве увеличилось в три раза.

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Перед началом саммита "большой семерки" в британском графстве Корнуолле представители ЕС напомнили о том, что европейские страны, в отличие от других государств-членов G7, уже на протяжении нескольких месяцев активно помогают обеспечить вакцинами от коронавируса нуждающиеся страны. Как заявили дипломаты на координационной встрече европейских участников саммита G7, Евросоюз сегодня - это "мировая аптека", до конца года он собирается пожертвовать как минимум 100 млн доз вакцины от COVID-19 нуждающимся в ней странам.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 11 июня >>>

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