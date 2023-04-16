ISW: Москва усиливает ЧВК "Вагнер" для захвата Бахмута

На 418-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 17 апреля (время московское).

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Главы МИД стран "большой семерки" (G7) договорились об усилении контроля за соблюдением санкций в отношении Москвы и более активном реагировании на поставки оружия третьими странами в Россию. В совместном заявлении, принятом на встрече в японском городе Каруидзава, также подчеркивается, что государства-члены G7 продолжат решительно поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. "Большая семерка" призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести вооруженные силы и боевую технику из Украины. Япония в 2023 году занимает по ротации пост председателя "Группы семи".

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На 17 апреля в Швеции запланированы крупнейшие за последние 25 лет военные учения Aurora 23. По данным Минобороны Швеции, в учениях принимают участие США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Австрия, Германия, Франция и Украина. В общей сложности будут задействованы 26 000 военнослужащих из 14 стран.

Генштаб ВСУ: "В эпицентре боевых действий - Бахмут и Марьинка"

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снегиревка Николаевской области, а также 42 авиационных удара. "Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура", - отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook .

Несмотря на значительные потери, россияне по-прежнему сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, при этом в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, указывает украинский Генштаб. "В течение суток на указанных участках фронта наши воины отразили более 60 атак противника", - сообщается далее. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов, сбиты 4 вражеских беспилотника (2 - типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет").

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До введения ограничений Украина поставляла в Польшу и транзитом через нее около 10 процентов от общего экспорта сельскохозяйственной продукции, рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире национального телемарафона. В Венгрию и транзитом через нее шло примерно 6 процентов от всего украинского экспорта. По словам Сольского, представители Украины и Польши 17 апреля встретятся в Варшаве для обсуждения экспорта сельхозпродукции, в частности открытия транзита. Кроме того, 19 апреля запланированы переговоры с Румынией, а 20 апреля, - со Словакией.

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На фоне агрессивной войны России против Украины и усиливающегося стремления к власти Китая страны "большой семерки" (G7) предостерегли от любых попыток насильственного изменения международного порядка. "Мы будем отвергать любые односторонние попытки изменить статус-кво силой", - заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в начале переговоров глав внешнеполитических ведомств стран G7, посвященных ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. В этом регионе Китай пытается укрепить свои позиции также и в военном отношении. "Мы продемонстрируем всему миру твердую решимость G7 поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве права", - сказал Хаяси на встрече в Каруидзаве.

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) призвал Запад приложить больше усилий для помощи Украине в отражении российской агрессии. "Одного лишь заявления о непоколебимой поддержке недостаточно, а действия пока не соответствуют словам, - указал бывший внешнеполитический советник Ангелы Меркель (Angela Merkel) в статье для немецкой газеты Tagesspiegel, опубликованной в воскресенье, 16 апреля. - Нынешний уровень постепенной и нерешительной военной поддержки приведет только к патовой ситуации на поле боя".

ISW: Минобороны РФ усиливает ЧВК "Вагнер" для захвата Бахмута

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Российское Минобороны стремится к более тесному сотрудничеству с ЧВК "Вагнер" с целью захвата Бахмута, несмотря на напряженность между ведомством и главой ЧВК Евгением Пригожиным, пишет американский Институт изучения войны ISW в своем ежедневном обзоре. Институт указывает на сообщения российских военных блогеров о том, что ЧВК "Вагнер" используют танки Т-90, из чего делается вывод, что российское руководство выделило им более современные средства. Кроме того, по мнению экспертов ISW, об этом свидетельствует повторное назначение Михаила Теплинского командующим воздушно-десантными войсками России. Институт отмечает, что в районе Бахмута задействованы части 106-й дивизии ВДВ. Как считают аналитики, российское военное командование все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на воздушно-десантные войска. Однако Теплинскому вряд ли удастся восстановить прежний статус ВДВ как элитного подразделения из-за значительных потерь в Украине, говорится в обзоре.

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Нидерланды выделят 100 млн евро на нужды украинских производителей сельхозпродукции, а также для приобретения генераторов, чтобы облегчить населению страны следующую зиму, сообщила министр внешней торговли Лише Шрайнемахер. На совещании Всемирного банка, через который средства поступят в Украину, министр сказала, что эта сумма - первая часть из 2,5 млрд евро, которые Нидерланды пообещали Киеву в начале 2023 года. По ее словам, 40 млн евро предназначены для закупки компаниями семян и замены сельскохозяйственной техники. Эти средства предоставляются в виде гарантий по кредитам. Еще 60 млн евро выделяются на решение инфраструктурных проблем.

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В Белгороде поздно вечером в воскресенье произошел взрыв. В соцсетях писали и размещали видео с пожаром на одной из городских ТЭЦ, произошедшем предположительно в результате атаки украинского беспилотника. После взрыва, как сообщают в соцсетях, в некоторых частях города наблюдались проблемы с электроснабжением. Как сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, "зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет".

Венгрия обещает сохранить транзит украинской агропродукции

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Венгрия продолжит обеспечивать транзит украинской агропродукции, несмотря на введение Будапештом временного запрета на ее импорт, сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины по итогам онлайн-встречи главы ведомства Николая Сольского с его венгерским коллегой Иштваном Надем. В заявлении, опубликованном на странице министерства в Facebook, говорится, что стороны обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию. Сольский отметил необходимость продолжения переговоров для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельхозпродукции и неприемлемость односторонних решений. "Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Хроника событий 16 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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