При ракетном ударе РФ по Славянску погибли 15 человек

На 417-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 16 апреля (время московское).

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Министр финансов США Джанет Йеллен уверена, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине. Такую позицию глава Минфина США озвучила в интервью CNN, выдержки из которого телеканал разместил на своем сайте. По словам Йеллен, в настоящее время ведутся переговоры о возможных механизмах, которые позволят это сделать.

"Думаю, мировое сообщество ожидает, что Россия будет нести эту ответственность", - отметила она. "Мы обсуждаем это с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами", - подчеркнула Джанет Йеллен.

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Отношения Москвы и Пекина устойчивы и "превосходят военные-политические союзы времен холодной войны", заявил министр обороны Китая Ли Шанфу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По словам министра, сотрудничество РФ и КНР продолжится в интересах развития и процветания всего мира.

Президент Бразилии предлагает роль посредника

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет вместе с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) выступить посредником для достижения мира в агрессивной войне России против Украины. Лула да Силва заявил, что говорил с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном о создании посреднической группы. Она может быть сформирована по аналогии с "большой двадцаткой", считает бразильский лидер: "G-20 была создана для спасения (мировой. - Ред.) экономики, которая находилась в кризисе", - напомнил он. Теперь важно создать "G20 другого рода, чтобы положить конец этой войне и обеспечить мир".

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Болгария рассматривает возможность тоже запретить импорт украинской сельхозпродукции, как это ранее сделали Польша и Венгрия. "Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более, что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск накопления больших количеств (сельхозпродукции. - Ред.) в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", - заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев. По его словам, он обсуждал этот вопрос с коллегами из шести европейских стран. На следующей неделе Гечев намерен проконсультироваться с президентом Болгарии.

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину были возвращены 2235 военнопленных, сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. По ее словам, процесс обмена и обращения с военнопленными "в полном соответствии с нормами международного права" был организован после 24 февраля 2022 года.

"Впервые этот процесс стал полностью официальным и открытым насколько позволяет безопасность. Весной 2022 года оперативно были приняты все необходимые законы, постановления, приказы и запущен новый эффективный цивилизованный государственный механизм обмена и обращения с военнопленными", - подчеркнула Маляр.

Число погибших от ракетного удара РФ по Славянску возросло до 13 человек

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Число погибших в результате российского ракетного удара по Славянску возросло до 13 человек. Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте пятиэтажного жилого дома, разрушенного в результате российского обстрела 14 апреля.

Из-под завалов дома вытащили 15 человек. Пять из них, в том числе 14-летняя девочка, выжили. Еще 10 человек погибли, среди них - двухлетний ребенок. Всего в результате обстрела Славянска погибли 15 человек, еще 24 получили ранения.

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Европейская комиссия назвала неприемлемым решение Польши и Венгрии о запрете импорта украинского зерна и продовольствия. "Мы знаем об объявлении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы", - говорится в заявлении Еврокомиссии. "В такие трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС", - подчеркнули в ЕК.

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Италия отремонтировала и передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L, некоторые из которых уже находятся на передовой, сообщает газета La Reppublica. "Вот уже несколько недель на нескольких видео, снятых в Украине, видно, как мощные M109L ведут огонь по российским позициям. Это свидетельствует, насколько важен вклад Италии в военные операции сопротивления", - пишет издание. По данным La Reppublica, у Украины уже есть порядка 30 установок, а всего ожидается, что Италия предоставит Киеву 60 САУ.

Папа римский призвал молиться за жертв войны

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Российские войска нанесли артиллерийский удар по храму в Никополе, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак. "Ранены два человека. 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована", - написал Лысак. По его словам, в городе также повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач, уничтожена одна хозяйственная постройка, еще четыре получили повреждения.

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Вопросы, связанные с российским вторжением в Украину, включат в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее говорил, что учебник истории для 10-11-х классов с разделом про войну в Украине будет доступен с 1 сентября этого года. Планируется, что массово он будет использоваться в школах с 2024-2025 года, сообщали в январе в пресс-службе министерства.

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Папа римский Франциск, поздравляя православных христиан с Пасхой, призвал молиться за жертв войны в Украине. "К сожалению, вопреки пасхальному посланию, войны продолжаются и сеют насилие и боль. Давайте помолимся за жертв войн", - сказал он после полуденной молитвы, напомнив как о войне в Украине, так и боевых действиях в Судане.

ФРГ получила 337 сообщений о военных преступлениях в Украине

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Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) получило 337 сообщений о возможных военных преступлениях в Украине. Такая информация поступала в том числе от украинских беженцев и от жителей ФРГ, говорится в ответе министерства внутренних дел Германии на запрос депутата бундестага Гюнтера Крингса (Günter Krings).

В BKA заявили, что оказывают техническую поддержку украинским следователям, закупая и предоставляя материалы для судебно-медицинской экспертизы. В 2022 году BKA закупило такое оборудование на 11,5 млн евро, отчитались в ведомстве.

Хроника событий 16 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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