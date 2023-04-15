На 416-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 15 апреля (время московское).

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Украине нужны действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявил Зеленский в вечернем видеообращении. Он призвал все страны-участницы альянса на его саммите, который состоится в июле в Литве, занять эту позицию, "в которой нуждается европейская безопасность".

Зеленский также назвал "абсолютно реалистичной и целиком конкретной” украинскую формулу мира. "Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова - ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения", - подчеркнул он.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам своего визита в Вашингтон сообщил о темах, которые он затронул в переговорах с американской стороной. В частности, на встрече с американскими предпринимателями премьер обсудил аналог плана Маршалла по послевоенному восстановлению страны. Кроме того, Шмыгаль сообщил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином увеличение военной поддержки Украины для контрнаступления. Глава правительства подчеркнул важность срочного получения Украиной необходимого вооружения.

Жители Казани сообщают о взрыве в районе танкового полигона

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Жители Казани сообщили в соцсетях, что слышали звуки взрыва в районе танкового полигона. На опубликованных ими фотографиях в южной части города, а также в пригородных поселках виден столб дыма. Telegram-канал "В Татарстане поймут" пишет, что в пригороде Казани два крупных пожара. По словам очевидцев они слышали два взрыва - в районе деревни Куюки и села Усады.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану заявили, что в экстренные службы не поступало никаких сообщений о взрывах, хлопках или возгораниях в южной части города.

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Минобороны США заключило соглашение с Aerojet Rocketdyne (AR) на сумму 215,6 млн долларов для увеличения производства комплексных ракетных двигательных установок для поставок Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Президент Украины Владимир Зеленский также ввел санкции против 351 физического и 254 юридических лиц. Под ограничения попали "Яндекс", VK, Rambler, а также "Газпром автоматизация" и "Газпромнефть-цифровые решения". Кроме того, санкции были введены против образовательных платформ Skillbox, Geekbrains и Skyeng, разработчиков в сфере кибербезопасности InfoWatch и Positive Technologies, производителей чипов "Микрон" и других компаний. Санкции предусматривают блокировку активов компании и лишение лицензий на осуществление деятельности на территории Украины.

Польша запретила ввоз украинской сельхозпродукции

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Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовые переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. "Обсуждены итоги недавнего визита президента Макрона в Китай. Я рассказал ему о положении на фронте и дальнейших намерениях освободить все наши территории. Я высоко оценил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины на поле боя", - прокомментировал телефонный разговор Зеленский.

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Правительство Польши запретило ввоз в страну украинского зерна и другой сельхозпродукции, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. По его словам, этот шаг необходим для защиты польских производителей, которым угрожает кризис из-за наплыва более дешевой украинской сельхозпродукции. "Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы поддерживаем ее и будем поддерживать. Но долг каждого государства, каждой власти - защищать интересы своих граждан", - заявил Качиньский, добавив, что Варшава уже ведет переговоры с Киевом для урегулирования вопроса.



"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины", - говорится в заявлении украинского ведомства. Для разрешения вопроса министерство выступило с предложением "в ближайшие дни" согласовать с польской стороной новый "Меморандум о взаимопонимании", учитывающий интересы двух стран.

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При российском обстреле Херсона погибли две женщины, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью", - написал он в своем Telegram-канале. Как уточнили в Херсонской обладминистрации, погибли 48-летняя мать и ее 28-летняя дочь.

Зеленский ввел санкции против российских спортсменов

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 82 российских спортсменов. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. В список попали футболисты Игорь Акинфеев и Динияр Билялетдинов, фигурист Илья Авербух, гимнастка Светлана Хоркина, пловец Антон Чупков, гимнаст Артур Далалоян, фигурист Марк Кондратюк и другие спортсмены. Кроем того, под украинские санкции попала дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу.

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Украина с 17 апреля начнет экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт⋅час. Как сообщили в пресс-службе "Укрэнерго", по итогам аукциона было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников. Ранее, 11 апреля, Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу и Молдову.

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Число погибших при российском ракетном ударе по Славянску возросло до 11 человек. Из-под завалов жилого дома, разрушенного ракетой, извлекли тела еще двух человек, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна скоро сможет передать Украине партию танков Leopard 1. Об этом он рассказал по итогам посещения завода компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, которая занимается ремонтом техники перед отправкой.

В феврале этого года правительство Дании договорилось с Германией и Нидерландами, что вместе передадут Украине не менее 100 танков Leopard 1. Ожидается, что первые машины будут готовы для обучения украинских военных в ближайшие недели, сообщило Минобороны Дании.

Офис генпрокурора: В ходе войны в Украине погибли не менее 469 детей

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По состоянию на 15 апреля не менее 469 детей погибли в Украине в результате российского вторжения, сообщили в офисе генерального прокурора страны. Еще более 948 детей получили ранения разной степени тяжести. Генпрокуратура подчеркивает, что это не окончательные цифры, поскольку продолжаются расследования в местах ведения боевых действий, на оккупированных и освобожденных территориях.

Хроника событий 15 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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