Россияне обстреляли жилые многоэтажки в Славянске 

На 415-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 14 апреля (время московское).

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Владимир Путин подписал законы об упрощении процедур признания граждан погибшими и пропавшими без вести на войне. Теперь, если в течение 6 месяцев о месте пребывания военного нет информации, а сослуживцы не могут подтвердить его смерть, то можно уже через полгода через суд признать его пропавшим без вести (ранее для этого требовался срок в 2 года). Если сослуживцы могут подтвердить его смерть или произошли события, которые позволяют предположить такой исход, то он, так же через суд, может быть объявлен умершим через 6 месяцев.

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) рекомендует в этом году не проводить митинги и шествия на 1 мая в связи с высоким уровнем террористической опасности, сообщил зампредседателя ФНПР Александр Шершуков. По его словам, вместо этого предлагается организовывать "встречи в трудовых коллективах". Ранее в аннексированном Крыму, а также в приграничных Курской и Белгородской областях отменили парады и торжества на День победы 9 мая из соображений безопасности.

Арестованному по делу об утечке документов военному США предъявили обвинение

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Военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Т., арестованному в связи с утечкой документов Пентагона, предъявили обвинение в несанкционированном изъятии, хранении и передаче секретной информации. Он оставлен под стражей до следующего судебного заседания, которое назначено на 19 апреля.

Россияне обстреляли жилые многоэтажки в Славянске

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Российские войска обстреляли Славянск Донецкой области, не менее семи взрывов раздалось в районе местной школы, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Враг попал в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух - произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг. Известно об одном погибшем и шести пострадавших", - написал он в Telegram-канале.

Как рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, под завалами одного из домов находятся люди, в том числе ребенок. Кроме того, по его словам, под обстрел попали соседние Краматорск и Константиновка, там, предварительно, никто не пострадал.

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Федеральная земля Нижняя Саксония приостанавливает работу центра приема беженцев на вокзале в Ганновере до дальнейшего уведомления. Как сообщило министерство внутренних дел земли, 15 апреля на вокзал прибудет последний специальный поезд с беженцами из Украины. Ведомство пояснило, что Нижняя Саксония около пяти месяцев назад выполнила свою норму приема украинцев, ищущих убежища, и с тех пор направляет почти всех вновь прибывших в другие федеральные земли.

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Украина получит 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR французского производства в ближайшие недели, заявило министерство обороны Дании. Правительство королевства в январе объявило о намерении передать Киеву эти боевые машины на безвозмездной основе.

Reuters: Китайская фирма импортировала медь из оккупированного региона Украины

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Китайская компания Quzhou Nova приобрела слитки медных сплавов на заводе на оккупированной территории Украины, в отношении которого действуют западные санкции, сообщает Reuters со ссылкой на данные российской таможни. Отмечается, что это одно из первых свидетельств торговли Китая с оккупированными Россией регионами Украины с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Согласно полученным данным, не менее 3220 тонн медных сплавов в слитках на общую сумму 7,4 млн долларов были закуплены Quzhou Nova с октября 2022 года по март 2023 года на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения в Донецкой области. Слитки вывозились через порт в Новороссийске Краснодарского края. Представители компании заявили агентству, что не занимаются импортом и экспортом меди, а от просьбы прокомментировать таможенные данные отказались.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил появившееся в соцсетях видео c предполагаемым обезглавливанием украинского военнопленного. В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак назвал видеозапись "ужасающей" и призвал привлечь к ответственности виновных в этом преступлении, сообщает канцелярия британского премьера. По ее данным, лидеры также обсудили ситуацию на поле боя, и Сунак "отдал дань уважения украинским силам в Бахмуте".

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Париж готов предоставить Киеву 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы помощи, сообщил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэро. По словам Шмыгаля, часть средств будет направлена на восстановление Украины.

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Российские войска нанесли авиационные удары по Орехову Запорожской области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, город атаковали истребители Су-35. В результате атаки повреждены частные дома и здание детско-юношеской спортивной школы, добавил Ермак. О пострадавших не сообщается.

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Российские оккупанты, опасаясь украинского контрнаступления, готовятся силой удерживать персонал Запорожской АЭС на станции, заявила украинская компания "Энергоатом". "Захватчики уже завезли на станцию много провизии и воды. Вероятно, оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, насильно заблокировав их на ЗАЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Компания отмечает, что подобная ситуация уже была на Чернобыльской АЭС год назад.

WP: Российский спецназ истощен войной в Украине

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Война в Украине существенно истощила подразделения специального назначения РФ, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США. Американские чиновники считают, что командование ВС РФ чрезмерно полагалось на спецназ и использовало его в составе передовых пехотных формирований, которые понесли огромные потери убитыми и ранеными. По оценкам специалистов, некоторые бригады российского спецназа потеряли от 90% до 95% своей боеспособности. В утекших документах не сказано, сколько российских спецназовцев погибло или было ранено в Украине. Однако со ссылкой на перехваченные разведданные говорится, что только одно подразделение - 346-е - "потеряло почти всю бригаду, в которой из 900 военнослужащих в строю осталось только 125".

Хроника событий 14 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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