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Атомная подводная лодка ВМФ РФ в районе ВладивостокаФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance
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ISW: Учения Тихоокеанского флота - попытка РФ привлечь Китай

Екатерина Венкина
7 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 апреля.

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На 416-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 15 апреля (время московское).

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал США прекратить военную поддержку Украины. Вашингтону следует "перестать продвигать войну и начать говорить о мире", заявил да Силва в ходе визита в Китай. Призыв о мирных переговорах обращен и к Евросоюзу, добавил глава государства. Тем самым международное сообщество сможет убедить президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в том, что "мир - в интересах всего мира", отметил бразильский лидер.

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Логотип российского холдинга
Гражданские атомные компании в РФ входят в холдинг "Росатом"Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Правительство Германии выступает за санкции Евросоюза в отношении атомной промышленности России. Берлин видит, что Москва целенаправленно использует энергозависимость в качестве инструмента давления, заявил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) агентству dpa. "Поэтому федеральное правительство обратилось к Европейской комиссии, выступив за включение (в санкционный список. - Ред.) гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего пакета санкций", - объяснил Хабек.

По мнению немецкого министра, ЕС необходимо усилить независимость от России. "В этом вопросе мы далеко продвинулись во многих областях", заявил Хабек. "Ядерные технологии - крайне ответственная сфера, и Россия уже не может считаться здесь надежным партнером", - подчеркнул вице-канцлер. В то же время он указал на необходимость переходного периода.

ISW: Учения Тихоокеанского флота - попытка РФ привлечь Китай

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Кремль надеется в больше степени привлечь к себе Китай, запустив учения Тихоокеанского флота ВМФ России с целью продемонстрировать военно-морскую мощь РФ в Тихом океане, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). Приведением Тихоокеанского флота в высшую степень готовности для проверки Москва, вероятно, сигнализирует Пекину, что Россия поддерживает цели Китая в области безопасности в Тихом океане, а также остается равноправным военным партнером, способным действовать как тихоокеанская держава, указывают аналитики.

Кроме того, Кремль, вероятно, намерен использовать проверку боевой готовности Тихоокеанского флота с целью попытаться сдержать дальнейшую поддержку Украины со стороны Японии в преддверии саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая, отмечают эксперты ISW. Россия "проводила аналогичные информационные операции и демонстрационные действия против Запада", направленные на предотвращение дальнейшей помощи западных стран Киеву, хотя действия Москвы "никогда не предвещали реальной эскалации", подчеркивается в обзоре. При этом сейчас Тихоокеанскому флоту ВМФ РФ, вероятно, не хватает доступной боевой мощи в регионе, чтобы занять позицию, которая действительно угрожала бы Японии или подходила для попыток убедить Китай в том, что Россия является равной военной силой, резюмируют аналитики.

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Кристиан Линднер
Кристиан Линднер (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Украина имеет возможность выиграть в оборонительной борьбе против России. Такое мнение высказал министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) в Принстонском университете в США. Президент России Владимир Путин не должен одержать верх, именно поэтому Западу следует продолжать поддерживать правительство в Киеве, отметил германский политик. Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа должна стать более независимой не только от Китая, но и от США, Линднер отметил: "Боюсь, что это наивно". По его словам, Европа не сможет противостоять ядерной державе - России - без помощи Соединенных Штатов. Западный оборонный альянс НАТО под эгидой Вашингтона продолжает играть чрезвычайно важную роль, уверен министр финансов ФРГ.

Шмыгаль: Киев получил от G7 заверения в дополнительной поддержке на сумму более 5 млрд долларов

++05.10++

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram рассказал о финансовых договоренностях, которых удалось достичь во время визита в Вашингтон. По его словам, по итогам переговоров с министрами финансов стран "Группы семи" (G7) Киев получил заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов (4,50 млрд евро). "Договорились с Францией, Германией и Великобританией о дополнительных пакетах поддержки", - отметил Шмыгаль. Он добавил, что Швейцария предоставит Киеву 1,8 млрд франков (1,8 млрд евро) в течение следующих шести лет. Дания создает спецфонд объемом в 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия и Нидерланды, указал премьер.

++03.45++

Управление по расширению производственных возможностей и приоритетным инвестициям Минобороны США заключило соглашение с компанией Aerojet Rocketdyne (AR) на сумму в 215,6 млн долларов (194 млн евро) для расширения и модернизации предприятий AR в штатах Арканзас, Алабама и Вирджиния, где компания производит сложные ракетные двигательные установки. Об этом сообщили в Пентагоне. Средства пойдут на модернизацию производственных процессов, консолидацию производственных линий, закупку оборудования, увеличение скорости производства ракет Javelin, Stinger и семейства управляемых реактивных снарядов GMLRS.

"Долгосрочная перспектива": Посол Великобритании - о передаче Киеву истребителей

++02.18++

Великобритания не станет первой передавать Украине западные истребители. Об этом заявила британский посол в Украине Мелинда Симмонс в эфире телемарафона. "Для нас это долгосрочный разговор. Мы не можем быть всегда первыми… Там, где у нас есть возможность, и мы считаем, что можем изменить ситуацию, мы это делаем", - привело слова дипломата агентство УНИАН. Польша и Словакия ранее согласились передать МиГ-29 для ВС Украины. Всего Киев получит 23 истребителя. В начале апреля стало известно, что Варшава направила Киеву первую партию из четырех МиГ-29.

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Разрушенный многоквартирный дом в Славянске
Разрушения в Славянске, 14 апреля 2023 годаФото: Ihor Tkachov/AFP/Getty Images

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома в Славянске Донецкой области погибшую женщину. Продолжаются поиски еще четырех человек, сообщила пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал. Таким образом общее число жертв ракетных ударов ВС РФ увеличилось до девяти, пишет агентство "РБК-Украина". Начальник Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона сообщил, что по состоянию на 21.00 (совпадает с мск) во время обстрелов получил ранения 21 человек. По данным полиции, разрушены 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры, повреждены 12 автомобилей. 

Хроника событий 14 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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