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Олаф Шольц и Джо Байден в Вашингтоне (3 марта 2023 года)
Олаф Шольц и Джо Байден в Вашингтоне (3 марта 2023 года) Фото: Susan Walsh/AP/picture alliance
ПолитикаГермания

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Инес Поль | Наталья Позднякова
6 мин. назад

Олаф Шольц прилетал в Вашингтон всего на несколько часов. Но его встреча с президентом Байденом имела особое значение. Ось Вашингтон - Берлин становится все более важной, пишет из Вашингтона Инес Поль.

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В трансатлантических отношениях давно уже не происходило так много событий сразу. Едва вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) вернулся в Берлин из Вашингтона, как в США отправилась глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), чтобы, как и ее американский коллега, на Совбезе ООН, состоявшемся на прошлой неделе в Нью-Йорке, вновь осудить Россию за нападение на Украину. Вскоре после этого и сам канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) сел в самолет и отправился в столицу Соединенных Штатов. Это уже его второй визит в Белый дом за 15 месяцев пребывания в должности канцлера Германии. Федеральное правительство во главе с Шольцем играет важную роль в стратегии американцев и их союзников в борьбе против российского агрессора.

Старт Шольца не был гладким 

Неожиданную победу Шольца в борьбе за пост канцлера ФРГ после того, как СДПГ выиграла парламентские выборы в конце 2021 года, в Вашингтоне сначала рассматривали совершенно критично. С одной стороны, просто потому, что абсолютно надежное 16-летнее правление Ангелы Меркель (Angela Merkels) закончилось. С другой стороны, еще и потому, что многие в США подозревали СДПГ в том, что эта партия отдает предпочтение России, а не США, во многом - из-за интенсивных связей последнего канцлера социал-демократов Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) с президентом России Владимиром Путиным.

Ангела Меркель и Джо Байден (октябрь 2021 года)
Ангела Меркель и Джо Байден (октябрь 2021 года) Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool/REUTERS

А потом Россия начала войну против Украины. И Германия с ее тесными экономическими связями с Россией оказалась в центре внимания и под огнем критики. Я сама была в Белом доме на первой пресс-конференции Шольца и Байдена, за две недели до начала войны. И не хочу скрывать, сколь мучительным было наблюдать молчание Шольца по поводу газопровода "Северный поток - 2". Мои американские коллеги - и тем самым заинтересованная американская общественность - тоже не могли понять, почему глава правительства ФРГ после прямых угроз Байдена в случае войны остановить "Северный поток - 2" не проронил ни слова об этом газопроводе. Президент Байден наверняка был недоволен, хотя и не подавал вида. Та встреча Байдена и Шольца казалась чем-то иным, нежели началом долгой дружбы.

Война все изменила

Все, что было потом, - новейшая история. Войне уже больше года. Как и исторической речи канцлера Шольца "о смене эпох". Администрация Байдена тем временем не перестает подчеркивать, какими близкими, доверительными и важными являются отношения обеих стран. Здесь, в США, поняли и оценили, какой длинный путь прошли не только Олаф Шольц с его правительством, но и вся Германия. А год назад никто и представить себе не мог, что Германия когда-нибудь будет готова оказать Украине такую мощную финансовую и прежде всего военную поддержку.

Олаф Шольц произносит в бундестаге свою речь о
Олаф Шольц произносит в бундестаге свою речь о "смене эпох"Фото: Odd Andersen/AFP/Getty Images

Хотя во время этого рабочего визита не было предусмотрено пресс-конференции, во время короткой фотосессии и заявления в овальном зале можно было почувствовать искреннее уважение, которое Шольц и Байден испытывают друг к другу, а также доверие между ними. И России был дан совершенно четкий сигнал: мы вместе стоим на стороне Украины. Сейчас преобладает осознание того, что западный альянс не является чем-либо само собой разумеющимся и не требующим усилий. Не только Россия, но и все больше Китай пытаются разорвать этот союз. Пробует свои силы в борьбе за новый миропорядок и глобальный Юг, который все активнее ставит под вопрос массивную финансовую и военную поддержку Украине. Хотя резолюция Генассамблеи ООН, принятая на прошлой неделе большинством голосов, и осудила российское нападение на Украину и призвала Путина вывести оттуда войска. Тем не менее, кажется, что вопрос, когда первые страны изменят свою позицию и захотят быть ближе ближе к Китаю и России, - это лишь вопрос времени.

Различия в политике по отношению к Китаю

Политика в отношении Китая, скорее всего, тоже играла роль во время переговоров Шольца и Байдена за закрытыми дверями. Ведь здесь имеются существенные различия. В то время как американский президент ужесточает свой курс и делает ставку на экономические санкции, канцлер Германии намерен подождать и надеется, что Китай не решится поставлять России оружие. Китай остается важнейшим торговым партнером Германии. Мысль о возможной потере сделок с Китаем вызывает опасения за собственное будущее не только у немецких автопроизводителей.

Многие немецкие предприятия не хотят терять Китай как торгового партнера. На фото - производство VW в Шанхае
Многие немецкие предприятия не хотят терять Китай как торгового партнера. На фото - производство VW в Шанхае Фото: picture-alliance/dpa/O. Spata

Олаф Шольц не мастер больших и громких жестов. Он не требует чествовать себя за успех, связанный с тем, что ему удалось добиться от США согласия поставлять танки Abrams Украине. Вместо этого его будут критиковать в собственной стране. Здесь, в США, такая тихая позиция скорее помогает открыть любые двери.  

Канцлер Шольц осознает сохраняющуюся сильную зависимость от военной помощи США. Как и то, что пройдет еще много лет, если не десятилетий, прежде чем Европа будет способна самостоятельно дать отпор такому агрессору, как Владимир Путин. В лице Джо Байдена он нашел американского президента, который понимает и принимает его осторожную, взвешенную политику.

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